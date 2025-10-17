Hindustan Hindi News
अपनी 'ऑडी', पत्नी को 'फॉर्च्यूनर'; तेजस्वी के प्रत्याशी संतोष गाड़ी के शौकीन, अपने नेता से अधिक शिक्षित

Fri, 17 Oct 2025 12:31 PMSudhir Kumar पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता
Bihar Chunav: पूर्णिया के धमदाहा विधानसभा क्षेत्र से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रत्याशी के रूप में पूर्व सांसद संतोष कुमार ने गुरुवार को अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन के दौरान उन्होंने निर्वाचन आयोग के समक्ष अपने आय, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता से संबंधित शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया।

शपथ-पत्र के अनुसार संतोष कुमार की शैक्षणिक योग्यता इंटर स्नातक है और उनकी आयु लगभग 50 वर्ष बतायी है। उनके पास नकद 8 लाख 72 हजार 420 रुपये हैं, जबकि उनकी पत्नी के पास 4 लाख 23 हजार 270 रुपये नकद राशि है। बैंक खातों में संतोष कुमार के नाम 4 लाख 91 हजार 511 रुपये और उनकी पत्नी के नाम 73 हजार 305 रुपये जमा हैं। व्यावसायिक निवेश की बात करें तो संतोष कुमार का रामसखी इंटर प्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड में 26 लाख 87 हजार रुपये का निवेश है, वहीं उनकी पत्नी का निवेश 1 करोड़ 35 लाख 84 हजार 323 रुपये का है।

परिवहन संपत्ति में संतोष कुमार के पास एक ऑडी कार और उनकी पत्नी के पास फॉर्च्यूनर कार है। आभूषणों में संतोष कुमार के पास 50 ग्राम सोना, जबकि उनकी पत्नी के पास 1 किलो चांदी और 80 ग्राम सोना है। कृषि योग्य भूमि के रूप में संतोष कुमार के पास 80.25 डिसमल और उनकी पत्नी के पास 7.366 डिसमल जमीन दर्ज है। कुल मिलाकर संतोष कुमार की चल-अचल संपत्ति का मूल्य 2 करोड़ 78 लाख 29 हजार 640 रुपये है, जबकि उनकी पत्नी की संपत्ति 2 करोड़ 97 लाख 50 हजार 967 रुपये आँकी गई है। इनके तीन आश्रितों के नाम पर भी 32 लाख 66 हजार 367 रुपये की संपत्ति दर्ज है।

नामांकन के चौथे दिन धमदाहा से राजद प्रत्याशी के रूप में पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा एवं रुपौली से राजद प्रत्याशी बीमा भारती ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया हैं। इस प्रकार दोनों ही विधानसभा में नामांकन का खाता खुल गया है। गुरुवार को धमदाहा के पूर्व विधायक दिलीप कुमार यादव के साथ धमदाहा पहुंचकर राजद प्रत्याशी के रूप में संतोष कुशवाहा ने 61 धमदाहा विधानसभा के निर्वाचन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी अनुपम के समक्ष अपना पर्चा दाखिल किया हैं। इस दौरान उनके कक्ष में सहायक निर्वाचन पदाधिकारी प्रकाश कुमार मौजूद थे।

