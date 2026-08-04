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बांकीपुर में तेजस्वी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता की जमानत जब्त, वोट बैंक में भी लग गई सेंध; क्या करेगी RJD

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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बांकीपुर उपचुनाव में एक तरफ जहां प्रशांत किशोर जीते हैं तो वहीं इस चुनाव में राजद और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका भी लगा है। तेजस्वी यादव के पार्टी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता की जमानत तक जब्त हो गई है। अब राजद को अपनी रणनीति पर नए सिरे से विचार करना होगा। 

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बांकीपुर उपचुनाव में तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। रेखा गुप्ता की जमानत तक जब्त हो गई है।

बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद के लिए सबक भरा संदेश है। करीब नौ माह पहले हुए बिहार विधानसभा चुनाव में राजद बांकीपुर में प्रतिद्वंद्वी रहा था। इस बार राजद प्रत्याशी रेखा कुमारी न केवल मुख्य मुकाबले से बाहर रहीं, बल्कि उनकी जमानत भी जब्त हो गई। दूसरी तरफ, बांकीपुर में जीत के साथ ही प्रशांत किशोर विपक्षी राजनीति का बड़ा चेहरा के रूप में उभरे हैं। विपक्षी राजनीति के नये सिरे से गोलबंदी के कयास भी लग रहे हैं। ऐसे में राजद के सामने अपनी रणनीति नए सिरे से बनाने की चुनौती है। सवाल उठ रहे हैं कि इस हार के बाद अब आरजेडी आगे क्या करेगी?

2025 के चुनाव में रेखा को 46336 वोट मिले थे। इस बार भी राजद ने उन्हें उतारा। लेकिन जितने वोटों के अंतर से प्रशांत जीते, उतने भी मत नहीं मिले। स्पष्ट है कि जन सुराज ने सक्रियता और युवाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दे उठाकर राजद के आधार वोट में भी सेंध लगाई। जिस समीकरण के आधार पर राजद को वोट मिलता रहा है, उसका बड़ा तबका प्रशांत के पक्ष में रहा।

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प्रशांत ने प्रचार के दौरान जाति या समीकरण को लेकर बात नहीं की। नकारात्मक प्रचार भी नहीं किया। बस, अपने मुद्दे उठाते रहे। दूसरी तरफ, राजद नेता तेजस्वी यादव के चुनाव प्रक्रिया के दौरान बाहर रहने से भी पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित नहीं दिखे। चुनाव प्रचार के आखिरी दो दिन में तेजस्वी ने रोड शो जरूर किया, लेकिन तबतक समय बीत चुका था। राजद की दूसरी पंक्ति के नेताओं ने भी बांकीपुर उपचुनाव में कोई खास सक्रियता नहीं दिखी। यह भी कहा जा रहा है कि उपचुनाव से पहले तेजस्वी यादव बांकीपुर क्षेत्र में बेहद ही कम दिखे। इससे यह संदेश गया कि शायद इस उप चुनाव को गंभीरता से लेने में राजद से बड़ी चूक हुई है।

महागठबंधन के घटक दल भी सक्रिय नहीं दिखे

पिछले विधानसभा चुनाव में पूरा दमखम दिखाने वाले राजद के सहयोगी दलों, खास तौर पर कांग्रेस ने इस बार दूरी बनाए रखी। प्रमुख सहयोगी कांग्रेस ने तो संकेत भी किया कि उसे साथ नहीं लिया गया। राजद के प्रत्याशी देने से नाराज कांग्रेस ने जन सुराज को ही समर्थन देने की वकालत की थी। उधर, भाकपा व भाकपा माले के कार्यकर्ता छात्र आंदोलनों में जुटे रहे।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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