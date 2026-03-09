Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

तेजस्वी यादव ने राजद विधायकों को पटना बुलाया, राज्यसभा की एक सीट जीतने का फॉर्मूला बताएंगे

Mar 09, 2026 04:48 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को पटना में राजद विधायक दल की बैठक बुलाई है। इसमें राज्यसभा चुनाव की वोटिंग को लेकर विधायकों को निर्देश दिए जाएंगे। 

तेजस्वी यादव ने राजद विधायकों को पटना बुलाया, राज्यसभा की एक सीट जीतने का फॉर्मूला बताएंगे

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को पटना बुला लिया है। राजद विधायक दल की बैठक मंगलवार को आयोजित की गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में तेजस्वी राजद विधायकों को राज्यसभा चुनाव को लेकर निर्देश देंगे। बिहार में 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। आरजेडी ने मौजूदा सांसद एडी सिंह को फिर से मैदान में उतारा है। 5 में से 4 सीटों पर एनडीए की जीत तय है, जबकि पांचवीं सीट पर विपक्ष जीत के लिए रणनीति बना रहा है।

राज्यसभा चुनाव 2026 में बिहार की 5 सीटों पर 6 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। इनमें 5 उम्मीदवार एनडीए से हैं, जिनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के चीफ उपेंद्र कुशवाहा, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और भाजपा नेता शिवेश राम शामिल हैं। जबकि विपक्ष की ओर से आरजेडी ने अमरेंद्रधारी सिंह उर्फ एडी सिंह को मैदान में उतारा है।

हालांकि, किसी भी प्रत्याशी ने नाम वापस नहीं लिया है। इसके चलते मतदान होना तय है। सोमवार को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन था। अब 16 मार्च को वोटिंग होगी।

4 सीटों पर एनडीए की जीत तय, पांचवीं पर सस्पेंस

बिहार विधानसभा में मौजूदा संख्याबल के आधार पर एनडीए की चार सीटों पर जीत तय मानी जा रही है। हालांकि, पांचवीं सीट पर जीत के लिए ना तो सत्ताधारी गठबंधन के पास पर्याप्त नंबर है और ना ही विपक्ष के पास। ऐसे में मतदान के दौरान क्रॉस वोटिंग के आसार बढ़ गए हैं।

ये भी पढ़ें:बिहार: राज्यसभा चुनाव को लेकर BJP का बड़ा दांव, विजय और हर्ष पर्यवेक्षक

राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 41 विधायकों का वोट जरूरी है। एनडीए को पांचों सीटें जीतनी हैं, तो 3 अतिरिक्त विधायकों का समर्थन चाहिए। भाजपा, जदयू समेत अन्य सभी घटक दल पांचों सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। एनडीए के नेताओं का यह भी दावा है कि विपक्ष के कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं।

दूसरी ओर, विपक्षी दल महागठबंधन में राजद के 25 समेत कुल 35 विधायक हैं। राजद प्रत्याशी एडी सिंह को अगर जिताना है तो राजद को 6 अतिरिक्त विधायकों का समर्थन चाहिए। तेजस्वी की नजर असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और मायावती की बसपा पर है।

ये भी पढ़ें:निशांत के राज्यसभा जाने की थी चर्चा, फिर कैसे आया नीतीश का नाम? इनसाइड स्टोरी

बिहार विधानसभा में AIMIM के 5 और बसपा का एक विधायक है। अगर वे राजद के समर्थन में वोट करते हैं तो विपक्षी प्रत्याशी की जीत हो सकती है, हालांकि महागठबंधन के विधायकों की क्रॉस वोटिंग रोकना भी तेजस्वी के सामने बड़ी चुनौती होगी।

(हिन्दुस्तान ब्यूरो के इनपुट के साथ)

ये भी पढ़ें:राज्यसभा के लिए तेजस्वी के सामने ओवैसी ने रख दी बड़ी शर्त, RJD की आसान नहीं राह?
Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

और पढ़ें
Tejashwi Yadav RJD Rajya Sabha Elections अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।