तेजस्वी यादव ने राजद विधायकों को पटना बुलाया, राज्यसभा की एक सीट जीतने का फॉर्मूला बताएंगे
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को पटना में राजद विधायक दल की बैठक बुलाई है। इसमें राज्यसभा चुनाव की वोटिंग को लेकर विधायकों को निर्देश दिए जाएंगे।
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को पटना बुला लिया है। राजद विधायक दल की बैठक मंगलवार को आयोजित की गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में तेजस्वी राजद विधायकों को राज्यसभा चुनाव को लेकर निर्देश देंगे। बिहार में 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। आरजेडी ने मौजूदा सांसद एडी सिंह को फिर से मैदान में उतारा है। 5 में से 4 सीटों पर एनडीए की जीत तय है, जबकि पांचवीं सीट पर विपक्ष जीत के लिए रणनीति बना रहा है।
राज्यसभा चुनाव 2026 में बिहार की 5 सीटों पर 6 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। इनमें 5 उम्मीदवार एनडीए से हैं, जिनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के चीफ उपेंद्र कुशवाहा, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और भाजपा नेता शिवेश राम शामिल हैं। जबकि विपक्ष की ओर से आरजेडी ने अमरेंद्रधारी सिंह उर्फ एडी सिंह को मैदान में उतारा है।
हालांकि, किसी भी प्रत्याशी ने नाम वापस नहीं लिया है। इसके चलते मतदान होना तय है। सोमवार को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन था। अब 16 मार्च को वोटिंग होगी।
4 सीटों पर एनडीए की जीत तय, पांचवीं पर सस्पेंस
बिहार विधानसभा में मौजूदा संख्याबल के आधार पर एनडीए की चार सीटों पर जीत तय मानी जा रही है। हालांकि, पांचवीं सीट पर जीत के लिए ना तो सत्ताधारी गठबंधन के पास पर्याप्त नंबर है और ना ही विपक्ष के पास। ऐसे में मतदान के दौरान क्रॉस वोटिंग के आसार बढ़ गए हैं।
राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 41 विधायकों का वोट जरूरी है। एनडीए को पांचों सीटें जीतनी हैं, तो 3 अतिरिक्त विधायकों का समर्थन चाहिए। भाजपा, जदयू समेत अन्य सभी घटक दल पांचों सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। एनडीए के नेताओं का यह भी दावा है कि विपक्ष के कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं।
दूसरी ओर, विपक्षी दल महागठबंधन में राजद के 25 समेत कुल 35 विधायक हैं। राजद प्रत्याशी एडी सिंह को अगर जिताना है तो राजद को 6 अतिरिक्त विधायकों का समर्थन चाहिए। तेजस्वी की नजर असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और मायावती की बसपा पर है।
बिहार विधानसभा में AIMIM के 5 और बसपा का एक विधायक है। अगर वे राजद के समर्थन में वोट करते हैं तो विपक्षी प्रत्याशी की जीत हो सकती है, हालांकि महागठबंधन के विधायकों की क्रॉस वोटिंग रोकना भी तेजस्वी के सामने बड़ी चुनौती होगी।
(हिन्दुस्तान ब्यूरो के इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।और पढ़ें