तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी को चीप मिनिस्टर बताया, कहा- सही समय पर जवाब मिलेगा
तेजस्वी यादव ने कहा कि सम्राट चौधरी चीप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वह चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि चीप मिनिस्टर हैं। परिवार के सदस्यों की सुरक्षा घटाने और राबड़ी आवास बदलने पर उन्होंने कहा कि सही समय आने पर जवाब दिया जाएगा।
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों की सुरक्षा घटाने एवं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आवास बदले जाने पर बिहार में सियासत गर्म है। इस बीच लालू-राबड़ी के छोटे बेटे एवं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया और उन्हें चीप मिनिस्टर बता दिया। तेजस्वी ने कहा कि सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि चीप मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा कि सही समय आने पर सबको जवाब मिलेगा।
आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान एनडीए सरकार को आड़े हाथों लिया। लालू परिवार की सुरक्षा घटाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा- हमें किसी बात का डर नहीं है। जिनको डर है, उन्हें सुरक्षा चाहिए। उन्होंने कहा कि आरजेडी के कार्यकर्ता बहादुर हैं और हमारे साथ हैं।
राबड़ी देवी को सरकार ने ही दिया था बंगला- तेजस्वी
राबड़ी आवास को खाली कराने का नोटिस मिलने पर तेजस्वी ने कहा कि राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। साल 2005 से उनके इस स्टेटस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उन्हें सरकार ने ही 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला दिया था। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि अब सिर्फ (लालू परिवार को) तंग करने के लिए यहां से हट जाने (आवास खाली करने) के लिए कहा जा रहा है।
सीएम बनने के बाद भी सम्राट की सोच नहीं बदली- नेता प्रतिपक्ष
तेजस्वी ने यह भी दावा किया कि कई लोगों ने बिना किसी पद के ही सरकारी बंगला और सुरक्षा ले रखी है। मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "सम्राट चौधरी की सोच में सीएम बनने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। वही चीप पॉलिटिक्स, वही नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। पीएम मोदी और अमित शाह को सम्राट संदेश दे रहे हैं कि हम लालू की पाठशाला के थे और अब उनकी पाठशाला के हो गए हैं। वह सलेक्टेड सीएम हैं ना कि इलेक्टेड सीएम हैं। वह चीफ मिनिस्टर नहीं चीप मिनिस्टर हैं।"
तेजस्वी बोले- मुद्दों से ध्यान भटका रही सरकार
तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि भ्रष्टाचार, पेपर लीक, बेरोजगारी, अपहरण, महंगाई जैसे गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह सब किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि सरकार का खजाना खाली है और जनता को देने के लिए सरकार के पास कुछ नहीं है। इसलिए सरकार में बैठे लोग लालू परिवार को गालियां दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री और अधिकारी घोटाला कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
बता दें कि पिछले दिनों सम्राट सरकार ने लालू यादव एवं राबड़ी देवी की जेड प्लस सुरक्षा खत्म कर दी और उन्हें बिहार पुलिस की विशेष सुरक्षा दी गई। इसके बाद राबड़ी, तेजस्वी समेत लालू परिवार के अधिकतर सदस्यों ने सरकारी सुरक्षाकर्मियों को अपने यहां से हटा दिया।
वहीं, दूसरी ओर, बिहार सरकार ने राबड़ी देवी का सरकारी आवास पटना के 10 सर्कुलर रोड से बदलकर 39 हार्डिंग रोड कर दिया है। पूर्व सीएम को अपना मौजूदा आवास खाली कर नए बंगले में शिफ्ट होने का नोटिस मिला हुआ है। इस मुद्दे पर बिहार में राजनीति चरम पर है।
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।