पूर्व जदयू MLA राहुल शर्मा को राजद में ले आए तेजस्वी, घोसी से माले विधायक का टिकट फंसा?
बिहार की घोसी विधानसभा सीट पर अभी सीपीआई माले के रामबली सिंह यादव विधायक हैं। यहां से जेडीयू के विधायक रह चुके राहुल शर्मा को तेजस्वी यादव आरजेडी में ले आए हैं। अब घोसी से माले विधायक का टिकट फंसता नजर आ रहा है।
बिहार के जहानाबाद जिले की घोसी विधानसभा सीट से पूर्व विधायक राहुल शर्मा ने जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) को छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) का दामन थाम लिया है। राहुल ने शुक्रवार को अपने समर्थकों के साथ पटना में राजद नेता तेजस्वी यादव के आवास पर पार्टी की सदस्यता ली। राहुल शर्मा के नीतीश की पार्टी छोड़ तेजस्वी के साथ जाने पर घोसी विधानसभा सीट पर राजनीतिक समीकरण बदल गया है। यहां से महागठबंधन के मौजूदा विधायक रामबली सिंह यादव का टिकट फंस गया है।
रामबली सीपीआई माले के विधायक हैं। अब चर्चा है कि तेजस्वी यह सीट राजद के खाते में रखकर राहुल शर्मा को लड़ा सकते हैं। इसलिए माले विधायक के टिकट पर सस्पेंस पैदा हो गया है। राजद और भाकपा माले के बीच सीट शेयरिंग की बात चल रही है। जल्द ही स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है।
गौरतलब है कि राहुल के पिता जगदीश शर्मा घोसी से 8 बार लगातार विधायक और एक बार जहानाबाद से सांसद रह चुके हैं। जहानाबाद जिले में जगदीश शर्मा का प्रभाव रहा है। राहुल शर्मा को आरजेडी जॉइन कराकर तेजस्वी द्वारा मगध में भूमिहार मतदाताओं को साधने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
बताया जा रहा है कि जगदीश शर्मा अपने बेटे के लिए जदयू से लोकसभा का टिकट मांग रहे थे। लेकिन 2024 में टिकट नहीं मिलने के बाद से वे नीतीश कुमार की पार्टी से नाराज चल रहे थे। अब राहुल शर्मा ने जदयू छोड़ने का फैसला लिया है। घोसी से महागठबंधन का उम्मीदवार कौन होगा, यह सीट शेयरिंग के बाद और स्पष्ट हो जाएगा।