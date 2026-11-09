दोस्ती में आ गई दरार या गुप्त रणनीति? तेजस्वी के जन्मदिन के जश्न से MP संजय यादव क्यों नदारद
पिछले साल बिहार विधानसभा चुनावों में राजद की करारी हार के बाद जब लालू परिवार के अंदर का झगड़ा सड़कों पर आया तो उस समय संजय यादव सभी के निशाने पर आ गए थे। रोहिणी आचार्य ने भी गंभीर आरोप लगाए थे।
बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव का आज (सोमवार, 9 नवंबर को) जन्मदिन है। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और उनके शुभचिंतक उन्हें बधाई दे रहे हैं। पहले परिवार में और बाद में औपचारिक रूप से राजद कार्यालय में उनका 37वां जन्मदिन भव्य रूप से मनाया गया। इस मौके पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे लेकिन एक शख्स की गैर मौजूदगी सवालों के ढेर और आशंकाओं के घुमड़ते बादल छोड़ गए हैं।
दरअसल, तेजस्वी यादव के घनिष्ठ मित्र और राज्यसभा सांसद संजय यादव, जो साए की तरह उनके साथ चला करते थे, वह इस समारोह से नदारद रहे। इतना ही नहीं उन्होंने सोशल मीडिया पर भी अपने दोस्त और नेता को जन्मदिन की बधाई नहीं दी है। इससे अटकलों का बाजार गर्म हो गया है कि क्या दोनों नेताओं की दोस्ती में दरार आ गई है या फिर कोई गुप्त रणनीति है, जिसके तहत संजय यादव ने तेजस्वी को जन्मदिन की बधाई देने से खुद को दूर रखा है? बड़ी बात है कि कई विरोधी दलों के नेताओं ने भी तेजस्वी को इस मौके पर बधाई दी है।
सोशल मीडिया पर भी बधाई नहीं, साधी चुप्पी
दो प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर संजय यादव का आखिरी पोस्ट दिवाली से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने लिखा है, "रोशनी के इस पावन पर्व पर सुख समृद्धि और खुशियों की चमक आपके जीवन और आपके घर को रोशन करे।" इस संदेश के बाद उनका कोई पोस्ट नहीं आया है। इस बीच, कहा जा रहा है कि लालू परिवार ने ही तेजस्वी यादव को संजय यादव से दूरी बनाने कहा था, शायद उसी का ये असर है कि संजय यादव बहुत दिनों से तेजस्वी के साथ कम ही दिख रहे हैं। हालांकि, पिछले महीने जब दिल्ली में राहुल गांधी ने SIR और CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सड़कों पर लड़ाई छेड़ी थी, तब संजय यादव को तेजस्वी के साथ उसमें शामिल होते देखा गया था।
पिछले साल लगे थे गंभीर आरोप
बता दें कि पिछले साल बिहार विधानसभा चुनावों के बाद जब लालू परिवार के अंदर का झगड़ा सड़कों पर आया तो उस समय संजय यादव सभी के निशाने पर आ गए थे। पार्टी की करारी हार के बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने संजय यादव और उनके सहयोगी रमीज़ पर गंभीर आरोप लगाए थे। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके घोषणा की थी कि वह राजनीति और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हैं। रोहिणी ने तब आरोप लगाया था कि चुनाव हारने के बाद संजय यादव और उनकी टीम ने उन पर राजनीति और परिवार छोड़ने का दबाव बनाया।
तेज प्रताप ने दिया था जयचंद करार
रोहिणी ने ये भी आरोप लगाया था कि विरोध करने पर उन्हें गंदी गालियां दी गईं और चप्पल उठाने जैसी अपमानजनक स्थिति पैदा की गई, जिसके बाद उन्हें मायका छोड़ना पड़ा। बता दें कि रोहिणी से पहले लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी संजय यादव को खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे। पार्टी में रहते हुए ही तेज प्रताप उन्हें जयचंद तक कह चुके थे और आरोप लगाया था कि वे दोनों भाइयों के बीच झगड़ा कराना चाहते हैं और परिवार की एकता तोड़ रहे हैं। तब तेजस्वी ने संजय यादव का बचाव किया था। गौर करने वाली बात है कि संजय यादव तेजस्वी यादव के बेहद करीबी राजनीतिक सलाहकार, बचपन के दोस्त और पार्टी के रणनीतिकार माने जाते हैं, जो मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।