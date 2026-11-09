दोस्ती में आ गई दरार या गुप्त रणनीति? तेजस्वी के जन्मदिन के जश्न से MP संजय यादव क्यों नदारद

पिछले साल बिहार विधानसभा चुनावों में राजद की करारी हार के बाद जब लालू परिवार के अंदर का झगड़ा सड़कों पर आया तो उस समय संजय यादव सभी के निशाने पर आ गए थे। रोहिणी आचार्य ने भी गंभीर आरोप लगाए थे।

बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव का आज (सोमवार, 9 नवंबर को) जन्मदिन है। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और उनके शुभचिंतक उन्हें बधाई दे रहे हैं। पहले परिवार में और बाद में औपचारिक रूप से राजद कार्यालय में उनका 37वां जन्मदिन भव्य रूप से मनाया गया। इस मौके पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे लेकिन एक शख्स की गैर मौजूदगी सवालों के ढेर और आशंकाओं के घुमड़ते बादल छोड़ गए हैं।

दरअसल, तेजस्वी यादव के घनिष्ठ मित्र और राज्यसभा सांसद संजय यादव, जो साए की तरह उनके साथ चला करते थे, वह इस समारोह से नदारद रहे। इतना ही नहीं उन्होंने सोशल मीडिया पर भी अपने दोस्त और नेता को जन्मदिन की बधाई नहीं दी है। इससे अटकलों का बाजार गर्म हो गया है कि क्या दोनों नेताओं की दोस्ती में दरार आ गई है या फिर कोई गुप्त रणनीति है, जिसके तहत संजय यादव ने तेजस्वी को जन्मदिन की बधाई देने से खुद को दूर रखा है? बड़ी बात है कि कई विरोधी दलों के नेताओं ने भी तेजस्वी को इस मौके पर बधाई दी है।

सोशल मीडिया पर भी बधाई नहीं, साधी चुप्पी दो प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर संजय यादव का आखिरी पोस्ट दिवाली से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने लिखा है, "रोशनी के इस पावन पर्व पर सुख समृद्धि और खुशियों की चमक आपके जीवन और आपके घर को रोशन करे।" इस संदेश के बाद उनका कोई पोस्ट नहीं आया है। इस बीच, कहा जा रहा है कि लालू परिवार ने ही तेजस्वी यादव को संजय यादव से दूरी बनाने कहा था, शायद उसी का ये असर है कि संजय यादव बहुत दिनों से तेजस्वी के साथ कम ही दिख रहे हैं। हालांकि, पिछले महीने जब दिल्ली में राहुल गांधी ने SIR और CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सड़कों पर लड़ाई छेड़ी थी, तब संजय यादव को तेजस्वी के साथ उसमें शामिल होते देखा गया था।

पिछले साल लगे थे गंभीर आरोप बता दें कि पिछले साल बिहार विधानसभा चुनावों के बाद जब लालू परिवार के अंदर का झगड़ा सड़कों पर आया तो उस समय संजय यादव सभी के निशाने पर आ गए थे। पार्टी की करारी हार के बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने संजय यादव और उनके सहयोगी रमीज़ पर गंभीर आरोप लगाए थे। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके घोषणा की थी कि वह राजनीति और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हैं। रोहिणी ने तब आरोप लगाया था कि चुनाव हारने के बाद संजय यादव और उनकी टीम ने उन पर राजनीति और परिवार छोड़ने का दबाव बनाया।