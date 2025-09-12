तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा 16 सितंबर से, 10 जिले नापेंगे; राहुल गांधी के साथ भी घूमे थे

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव एक बार फिर राजनीतिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा 16 सितंबर से शुरू होगी। इस दौरान वे 10 जिलों के विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव एक बार फिर यात्रा निकालने जा रहे हैं। तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा 16 सितंबर को जहानाबाद से शुरू होगी। इसका समापन वैशाली में 20 सितंबर को होगा। नेता प्रतिपक्ष यात्रा के दौरान 5 दिनों में 10 जिलों के कई विधानसभा क्षेत्रों में जनता से संवाद करेंगे। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही तेजस्वी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी।

आरजेडी के प्रदेश प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने शुक्रवार को तेजस्वी यादव की आगामी यात्रा को लेकर संबंधित जिलों के पार्टी सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष एवं अन्य नेताओं को यात्रा में शामिल होने के लिए पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया कि बिहार अधिकार यात्रा जिन विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी, वहां पर किसी एक जगह तेजस्वी जनसंवाद करेंगे।

तेजस्वी की यात्रा का यह रूट रहेगा पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की प्रस्तावित बिहार यात्रा जहानाबाद से शुरू होकर नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर होकर वैशाली तक जाएगी।