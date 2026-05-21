तेजस्वी यादव को मुजफ्फरपुर कोर्ट से बड़ी राहत, बालिकागृह यौन उत्पीड़न कांड से जुड़ा है मामला

बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का मुदमा दर्ज कराया था जिसे एमपीएमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

Tejaswi Yadav News: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को मुजफ्फरपुर कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनके विरुद्ध दाखिल मानहानि के मुकदमा को एसीजेएम-प्रथम (पूर्वी) पंकज कुमार तिवारी के विशेष कोर्ट (एमपी/ एमएलए मामले) ने खारिज कर दिया है। कोर्ट में यह मुकदमा भाजपा नेता व राज्य सरकार के तत्कालीन मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने 24 अगस्त 2018 को दाखिल किया था। मामला मुजफ्फरपुर बालिका गृह के यौन उत्पीड़न कांड से जुड़ा है जिसमें कांड के मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर समेत सभी दोषी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के टीम की रिपोर्ट पर हुई जांच में 34 लड़कियों के यौन शोषण का मामला उजागर हुआ था।

परिवाद में कहा गया था कि 26 जुलाई 2018 को पटना में मीडिया के समक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बालिका गृह दुष्कर्म मामले में संलिप्तता को लेकर तत्कालीन मंत्री पर दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाया था। तेजस्वी का बयान समाचार पत्रों में प्रकाशित व टीवी चैनलों पर प्रसारित हुआ था। इस आरोप को मानहानि वाला बताते हुए तत्कालीन मंत्री सुरेश शर्मा की ओर विशेष कोर्ट (एमपी/ एमएलए मामले) में 24 अगस्त 2018 को परिवाद दाखिल किया था। इस परिवाद की सुनवाई व गवाहों के बयान के बाद विशेष कोर्ट को तेजस्वी यादव के विरुद्ध आगे मुकदमा चलाने का पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिला। परिवाद दर्ज होने के करीब आठ साल बाद कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है।

मई-जून 2018 में मुजफ्फरपुर में ब्रजेश ठाकुर द्वारा संचालित सेवा संकल्प एवं समिति द्वारा संचालित बालिकागृह में रहने वाली नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और हैवानियत की खबरें सामने आईं। इस कांड ने बिहार की सियासत को हिलाकर रख दिया और एक महिला मंत्री तक को पति के साथ जेल जाना पड़ा। बालिका गृह में रहने वाली लड़कियों ने आरोप लगाया था कि उन्हें प्रताड़ित करके यौन उत्पीड़न के लिए मजबूर किया जाता है। मामले की जांच सीबीआई ने किया जिसमें बताया गया कि भूली भटकीं नाबालिग लड़कियों को नशे की सुई देकर या शराब पिलाकर उनके साथ सेक्स का घिनौना खेल खेला जाता है। पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया कि मूंछ वाले अंकल, तोंदवाले अंकर आते हैं और…। इसी बात को लेकर पटना में तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इशारों में तब के नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा को टारगेट किया था। सुरेश शर्मा की ओर से तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।