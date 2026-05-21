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तेजस्वी यादव को मुजफ्फरपुर कोर्ट से बड़ी राहत, बालिकागृह यौन उत्पीड़न कांड से जुड़ा है मामला

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का मुदमा दर्ज कराया था जिसे एमपीएमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

तेजस्वी यादव को मुजफ्फरपुर कोर्ट से बड़ी राहत, बालिकागृह यौन उत्पीड़न कांड से जुड़ा है मामला

Tejaswi Yadav News: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को मुजफ्फरपुर कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनके विरुद्ध दाखिल मानहानि के मुकदमा को एसीजेएम-प्रथम (पूर्वी) पंकज कुमार तिवारी के विशेष कोर्ट (एमपी/ एमएलए मामले) ने खारिज कर दिया है। कोर्ट में यह मुकदमा भाजपा नेता व राज्य सरकार के तत्कालीन मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने 24 अगस्त 2018 को दाखिल किया था। मामला मुजफ्फरपुर बालिका गृह के यौन उत्पीड़न कांड से जुड़ा है जिसमें कांड के मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर समेत सभी दोषी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के टीम की रिपोर्ट पर हुई जांच में 34 लड़कियों के यौन शोषण का मामला उजागर हुआ था।

परिवाद में कहा गया था कि 26 जुलाई 2018 को पटना में मीडिया के समक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बालिका गृह दुष्कर्म मामले में संलिप्तता को लेकर तत्कालीन मंत्री पर दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाया था। तेजस्वी का बयान समाचार पत्रों में प्रकाशित व टीवी चैनलों पर प्रसारित हुआ था। इस आरोप को मानहानि वाला बताते हुए तत्कालीन मंत्री सुरेश शर्मा की ओर विशेष कोर्ट (एमपी/ एमएलए मामले) में 24 अगस्त 2018 को परिवाद दाखिल किया था। इस परिवाद की सुनवाई व गवाहों के बयान के बाद विशेष कोर्ट को तेजस्वी यादव के विरुद्ध आगे मुकदमा चलाने का पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिला। परिवाद दर्ज होने के करीब आठ साल बाद कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है।

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मई-जून 2018 में मुजफ्फरपुर में ब्रजेश ठाकुर द्वारा संचालित सेवा संकल्प एवं समिति द्वारा संचालित बालिकागृह में रहने वाली नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और हैवानियत की खबरें सामने आईं। इस कांड ने बिहार की सियासत को हिलाकर रख दिया और एक महिला मंत्री तक को पति के साथ जेल जाना पड़ा। बालिका गृह में रहने वाली लड़कियों ने आरोप लगाया था कि उन्हें प्रताड़ित करके यौन उत्पीड़न के लिए मजबूर किया जाता है। मामले की जांच सीबीआई ने किया जिसमें बताया गया कि भूली भटकीं नाबालिग लड़कियों को नशे की सुई देकर या शराब पिलाकर उनके साथ सेक्स का घिनौना खेल खेला जाता है। पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया कि मूंछ वाले अंकल, तोंदवाले अंकर आते हैं और…। इसी बात को लेकर पटना में तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इशारों में तब के नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा को टारगेट किया था। सुरेश शर्मा की ओर से तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।

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इस कांड में बीस से अधिक आरोपी तिहार जेल में आजीवन कारावास की सजा काट कर हैं जिनमें कई महिलाएं भी हैं। इनमें ब्रजेश ठाकुर, उसकी महिला सहयोगी मधू, समिति की अन्य महिलाएं व पुरुष कर्मी, सामाजिक सुरक्षा सहायक निदेश रोजी रानी, जिला बाल सुरक्षा अधिकारी रोशन कुमार शामिल हैं।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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