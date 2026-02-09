तेजस्वी यादव गिरफ्तार होंगे? पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद नित्यानंद राय ने लालू राज के घोटाले गिनाए

संक्षेप: तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि कई भ्रष्टाचार उनके परिवार द्वारा किया गया है। जो इन लोगों ने किया है उसका नतीजा तो भुगतना ही पड़ेगा। इनमे ये सारे लक्षण मौजूद हैं।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा वार किया है। उन्होंने कहा कि वो गलत करेंगे तो उनपर मुकदमा होगा ही। जो किया है, वह सामने आया है। यह देश कानून के हिसाब से चलता है। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि कई भ्रष्टाचार उनके परिवार द्वारा किया गया है। चारा घोटाला, अलकतरा घोटला, भूमि घोटाला, नौकरी के बदले जमीन लेने का घोटाला, उनके परिवार द्वारा हुआ है। बिहार में उनके परिवार के सत्ता में रहते ही जंगलराज आया था। सारे अवगुण उनमें मौजूद हैं। तेजस्वी यादव ने जो किया है, वह भुगतना ही पड़ेगा।

रविवार को पटना पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मीडिया से पप्पू यादव की गिरफ्तारी और तेजस्वी यादव के नाबालिग रहते केस और भ्रूण हत्या वाले बयान पर जवाब दिया। कहा कि तेजस्वी यादव बताएं कि उनके परिवार के द्वारा कई घोटाले और घपले किए गए या नहीं। उनके परिवार की सत्ता रहते कई ऐसे काम हुए जिसके चलते उन पर मुकदमा होगा, कानून के हाथ उनतक पहुंचेगे और कार्रवाई भी होगी। जो इन लोगों ने किया है उसका नतीजा तो भुगतना ही पड़ेगा। इनमे ये सारे लक्षण मौजूद हैं।

सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि कोई कानून तोड़ेगा, किसी का मकान हड़पेगा, तो एफआईआर होगी ही। पुलिस पकड़ेगी ही। उन्होंने कानून तोड़ा है तो गिरफ्तारी हुई है। उनके साथ किसी प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई नहीं हुई है। कोर्ट के वारंट पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसमें केंद्र या राज्य सरकार का कहीं से हाथ नहीं है।