Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsTejashwi Yadav attacks BJP NDA Govt says they doing our feticide
मूंछ नहीं आई तब केस हुआ, हमारी भ्रूण हत्या हो रही; ताजपोशी के बाद खूब बरसे तेजस्वी यादव

मूंछ नहीं आई तब केस हुआ, हमारी भ्रूण हत्या हो रही; ताजपोशी के बाद खूब बरसे तेजस्वी यादव

संक्षेप:

आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद तेजस्वी यादव फिर से एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनकी भ्रूण हत्या करवाई जा रही है। जब मूंछ नहीं आई तब उनके ऊपर सीबीआई और ईडी के केस हुए।

Feb 07, 2026 05:46 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) का कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और एनडीए की सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने हमारी भ्रूण हत्या कराई जा रही है। साथ ही आरोप लगाया कहा कि जब मूंछ नहीं थी, तब उन पर ईडी और सीबीआई का केस हुआ। भाजपा में नहीं जाना था, इसलिए उन पर मुकदमा कराया गया। तेजस्वी ने यह भी कहा वह अपने पिता लालू प्रसाद यादव की तरह डरने वाले नहीं हैं और विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पटना स्थिति प्रदेश आरजेडी कार्यालय में गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर अभिनंदन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आरजेडी के नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने नीतीश और नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा।

पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने कहा कि आरजेडी में बूथ तक संगठन को मजबूत करने का उनका सपना है। वह देश भर में पार्टी का जनाधार बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। तेजस्वी ने कहा कि वह आरजेडी को राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पार्टी ने उन पर भरोसा किया है। विपरित परिस्थिति में उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसे वह बखूबी निभाएंगे।

ये भी पढ़ें:हमारा भी दौर आएगा; मोदी-नीतीश पर तेजस्वी का आरोप, 40 हजार करोड़ खर्च कर हराया

तेजस्वी यादव ने आरजेडी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह भी आरोप लगाया कि चुनाव खत्म होने से पहले ही फर्जी केस बनाकर लोगो को गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। उन्होंने सरकार पर आरजेडी कार्यकर्ताओं को जबरन तंग करने का आरोप भी लगाया।

तेजस्वी ने कहा कि बिहार में फिर से आरजेडी की सरकार बनाना उनका सपना है। वह अब चुप नहीं बैठेंगे। यह दावा किया कि जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़ दिया तो उन पर केस करवा दिए गए।

(हिन्दुस्तान ब्यूरो के इनपुट के आधार पर)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

और पढ़ें
RJD Tejashwi Yadav Lalu Yadav अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।