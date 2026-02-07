मूंछ नहीं आई तब केस हुआ, हमारी भ्रूण हत्या हो रही; ताजपोशी के बाद खूब बरसे तेजस्वी यादव

संक्षेप: आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद तेजस्वी यादव फिर से एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनकी भ्रूण हत्या करवाई जा रही है। जब मूंछ नहीं आई तब उनके ऊपर सीबीआई और ईडी के केस हुए।

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) का कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और एनडीए की सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने हमारी भ्रूण हत्या कराई जा रही है। साथ ही आरोप लगाया कहा कि जब मूंछ नहीं थी, तब उन पर ईडी और सीबीआई का केस हुआ। भाजपा में नहीं जाना था, इसलिए उन पर मुकदमा कराया गया। तेजस्वी ने यह भी कहा वह अपने पिता लालू प्रसाद यादव की तरह डरने वाले नहीं हैं और विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे।

पटना स्थिति प्रदेश आरजेडी कार्यालय में गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर अभिनंदन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आरजेडी के नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने नीतीश और नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा।

पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने कहा कि आरजेडी में बूथ तक संगठन को मजबूत करने का उनका सपना है। वह देश भर में पार्टी का जनाधार बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। तेजस्वी ने कहा कि वह आरजेडी को राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पार्टी ने उन पर भरोसा किया है। विपरित परिस्थिति में उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसे वह बखूबी निभाएंगे।

तेजस्वी यादव ने आरजेडी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह भी आरोप लगाया कि चुनाव खत्म होने से पहले ही फर्जी केस बनाकर लोगो को गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। उन्होंने सरकार पर आरजेडी कार्यकर्ताओं को जबरन तंग करने का आरोप भी लगाया।

तेजस्वी ने कहा कि बिहार में फिर से आरजेडी की सरकार बनाना उनका सपना है। वह अब चुप नहीं बैठेंगे। यह दावा किया कि जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़ दिया तो उन पर केस करवा दिए गए।