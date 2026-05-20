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बिहार में चंद दिनों में 50 से अधिक गैंगरेप हुए, तेजस्वी ने गिनाए आंकड़ें; सीएम सम्राट चौधरी को घेरा

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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तेजस्वी ने लिखा कि सम्राट चौधरी जी के संरक्षण में महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं और अपराध बढ़ना आम बिहारी को परेशान करने वाला है। 𝟔 महीनों में दुबारा बनी नई सरकार के नए सम्राट के अपावन सानिध्य में सत्ता संपोषित अपराधी अब प्रदेश की माताओं-बहनों और बेटियों पर कहर बनकर टूट रहे है।

बिहार में चंद दिनों में 50 से अधिक गैंगरेप हुए, तेजस्वी ने गिनाए आंकड़ें; सीएम सम्राट चौधरी को घेरा

बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार सम्राट सरकार पर बड़ा हमला बोला है। इस बार राजद विधायक ने महिला सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे को उठाया है। तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर बिहार में महिलाओं पर हालिया जुल्म-ओ-सितम के आंकड़ें गिना बड़ा दावा किया है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि हाल के दिनों में बिहार में 50 गैंगरेप हुए हैं। तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा, 'बिहार में महिलाओं की गरिमा सुनिश्चित करना एवं महिला सुरक्षा (Women Safety) एक महत्वपूर्ण समस्या और चिंताजनक विषय है। महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों की संख्या के कारण NDA सरकार बिहार में महिला सुरक्षा एक गंभीर समस्या बन गई है। बिहार में ऐसा कोई दिन नहीं जाता, जब किसी महिला के खिलाफ अपराध के बारे में समाचार सुनने को नहीं मिलता हो। आप प्रतिदिन का समाचार उठाकर देखिए, आपकी रूह काँप जाएगी। चंद दिनों में 𝟓𝟎 से अधिक महिलाओं के साथ गैंगरेप और हत्या की घटनाएं हुई है।

हमारा बिहार प्रदेश में खासकर जहां महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है। छठी मैया, सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है लेकिन उसी बिहार में सम्राट चौधरी जी के संरक्षण में महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं और अपराध बढ़ना आम बिहारी को परेशान करने वाला है। 𝟔 महीनों में दुबारा बनी नई सरकार के नए सम्राट के अपावन सानिध्य में सत्ता संपोषित अपराधी अब प्रदेश की माताओं-बहनों और बेटियों पर कहर बनकर टूट रहे है।

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𝟒. नाबालिग से दरिंदगी के बाद हत्या- लखीसराय

𝟓. दुष्कर्म बाद महिला की हत्या - किशनगंज

𝟔. आर्केस्ट्रा की नाबालिग नर्तकी से दुष्कर्म - बेतिया

𝟕. मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला से दुष्कर्म - आरा

𝟖. आठ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म- जमुई

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𝟏𝟎. जमुई से अपहरण कर लखीसराय में छात्रा से दरिंदगी

𝟏𝟏. दो बहनों का अपहरण, बड़ी के साथ दुष्कर्म कर बनाया वीडियो- जमुई

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𝟏𝟒. चार साल की बच्ची से रेप - पटना

𝟏𝟓. आम चुनने गई 𝟕 साल की बच्ची से दुष्कर्म- सहरसा

𝟏𝟔. महिला से सामूहिक बलात्कार- जमुई

𝟏𝟕. बेहोशी की हालत में मक्के की खेत में मिली नाबालिग, दुष्कर्म के बाद दबाया गला- भागलपुर

𝟏𝟖. रेप में नाकाम होने पर कर दी लड़की की हत्या- पटना

𝟏𝟗. खेत में मिला महिला का अर्धनग्न शव, चेहरे पर डाला एसिड- बांका

𝟐𝟎. पश्चिम चंपारण में अपहरण कर सामूहिक कुकर्म

𝟐𝟏. स्कूल से लौट रही 𝟓 साल की मासूम के साथ बलात्कार- पटना

𝟐𝟐. नौबतपुर में घर में घुसकर दिव्यांग महिला से दुष्कर्म - पटना

𝟐𝟑. महिला से दुष्कर्म - सुपौल

𝟐𝟒. मक्के के खेत में बंधक बनाकर किशोरी से दुष्कर्म - पश्चिम चंपारण!

𝟐𝟓. घर में घुस किशोरी से दुष्कर्म - पटना

𝟐𝟔. दुष्कर्म के बाद वीडियो वायरल की धमकी- मधेपुरा

𝟐𝟕. पांच वर्षीया बच्ची से दुष्कर्म- बेगूसराय

𝟐𝟖. नर्तकी से सामूहिक दुष्कर्म, अचेत अवस्था में बरामद - बक्सर

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𝟑𝟒. किशोरी के साथ गैंगरेप - पटना

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𝟓𝟎. युवती के साथ बलात्कार- पटना

चाहे आप किसी भी दल और विचारधारा से संबंध रखते है लेकिन प्रदेश की महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार और दुष्कर्म के मामलों पर आप सरकार और मुख्यमंत्री की विफलता के साथ खड़े है तो आप संवेदनशील इंसान नहीं है, आपमें इंसानियत ज़िंदा नहीं है और आप अपने किसी प्रिय के साथ अनहोनी के इंतज़ार तक इस सरकार के समर्थक बने बैठे है। बिहार में मातृ शक्ति असुरक्षित है और ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं?'

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लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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