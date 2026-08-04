तेजस्वी ने सम्राट से पूछा- विधायक का एनकाउंटर कराएंगे? MLA सोनू सिंह पर ईओ मर्डर का आरोप

ईओ विमल कुमार हत्याकांड में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उन्होंने सीएम सम्राट से पूछा कि क्या वह विधायक का एनकाउंटर कराएंगे? तेजस्वी ने ईओ मर्डर में डेहरी विधायक सोनू सिंह का हाथ होने का आरोप लगाया है।

बिहार के रोहतास जिले की डेहरी-डालमिया नगर परिषद के कार्यपाल पदाधिकारी (ईओ) विमल कुमार की हत्या पर राजनीति गर्माई हुई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस हत्याकांड में डेहरी से लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के विधायक राजीव रंजन उर्फ सोनू सिंह की संलिप्तता का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से सवाल किया है कि क्या वह विधायक का एनकाउंटर कराएंगे? उन्होंने सम्राट सरकार पर अपराधियों को बचाने का आरोप भी लगाया। दरअसल, दिवंगत ईओ की पत्नी बबीता कुमार की एक बयान वायरल हुआ, जिसमें वह कथित तौर पर डेहरी विधायक द्वारा उनके पति को परेशान करने की बात कह रही हैं।

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को पटना स्थित आरजेडी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दिवंगत ईओ विमल कुमार की पत्नी से मुलाकात करनी चाहिए। वह खुद ही बताएंगी कि विधायक कैसे ईओ से फोन करके वसूली मांगता था।

उन्होंने कहा कि यह कोई मामूली मुद्दा नहीं है। यह गंभीर मामला है। अगर लगातार इसी तरह से हत्याओं का दौर चलेगा, तो बिहार में वैसे ही कोई काम नहीं हो रहे, जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनका भी मनोबल टूट जाएगा।

डेहरी से पटना जाते समय हत्या, ड्राइवर गिरफ्तार डेहरी डालमियानगर नगर परिषद के ईओ विमल कुमार की 1 जुलाई की रात लोहे की रॉड से वार कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस कांड का खुलासा करते हुए उनके ड्राइवर मिथिलेश कुमार को गिरफ्तार किया था। विमल कुमार शनिवार रात को एक कार्यक्रम में पटना जाने के लिए सरकारी गाड़ी में आवास से निकले थे। फिर बारूण थाना क्षेत्र में धनौती पुल के पास उनकी पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।

ड्राइवर बोला- पेशाब करने से मना किया तो ईओ को मार दिया पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार ड्राइवर मिथिलेश ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। उसने कहा कि पटना जाने के दौरान उसे रास्ते में पेशाब लग थी। उसने गाड़ी रोकना चाही, तो ईओ ने मना कर दिया था। इससे वह गुस्से में आ गया और सड़क किनारे गाड़ी रोककर रॉड से उनकी हत्या कर दी। फिर इसे हादसा या लूटपाट का रूप देने के लिए गाड़ी को नहर के पास लाकर छोड़ दिया। ड्राइवर ने कहा कि अत्यधिक काम के दबाव से वह मानसिक रूप से परेशान हो गया था।

ईओ की पत्नी ने मीडिया के सामने विधायक पर आरोप लगाए ईओ विमल कुमार की हत्या के बाद उनकी पत्नी बबीता कुमारी ने मीडिया के सामने कहा था कि उनके पति को डेहरी विधायक (सोनू सिंह) बीते कई दिनों से परेशान कर रहे थे। वह उन्हें रोज फोन करते थे और पैसे की मांग करते थे। 29 तारीख को विधायक ने विमल कुमार को मिलने भी बुलाया था।

हालांकि, पुलिस का कहना है कि मृतक की पत्नी ने अपने बयान में ड्राइवर पर ही हत्या का आरोप लगाया। बबीता कुमारी ने पुलिस को विधायक के खिलाफ कोई शिकायत नहीं दी।

सोनू सिंह ने आरोपों को खारिज किया रिपोर्ट्स के अनुसार, डेहरी विधायक सोनू सिंह ने उनके ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हत्या के एक दिन पहले उनकी ईओ से मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच सामान्य बातचीत हुई थी। उन्होंने ईओ के साथ किसी तरह के विवाद की बात से साफ इनकार कर दिया।

विधायक ने कहा कि वह कभी-कभार जनता की समस्याओं को लेकर ईओ को फोन करते थे, लेकिन जो लाखों रुपये की मांग करने के आरोप पूरी तरह निराधार हैं। सोनू सिंह के अनुसार राजनीतिक साजिश के तहत उनका नाम इस केस में घसीटा जा रहा है। इसलिए इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।