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तेजस्वी ने रमजान में मुसलमान के ईमान पर सवाल उठाया, फैसल रहमान पर बोली JDU

Mar 18, 2026 12:16 pm ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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फैसल रहमान ने यह भी बताया है कि उनकी मां की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से उन्हें लेकर दिल्ली के एक अस्पताल में मौजूद थे और वोट डालने नहीं आ सके थे। फैसल रहमान की इस बात के बाद अब जनता दल (यूनाइटेड) ने इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव को घेरा है।

तेजस्वी ने रमजान में मुसलमान के ईमान पर सवाल उठाया, फैसल रहमान पर बोली JDU

बिहार में राज्यसभा चुनाव में हार झेलने के बाद तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि इस चुनाव में धनतंत्र और मशीनतंत्र का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि, महागठबंधन के जिन चार विधायकों ने वोट नहीं डाला था उन्होंने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करने को लेकर अपनी-अपनी वजहें बताई थीं। इनमें राष्ट्रीय जनता दल के विधायक फैसल रहमान का भी नाम था। फैसल रहमान ने यह भी बताया है कि उनकी मां की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से उन्हें लेकर दिल्ली के एक अस्पताल में मौजूद थे और वोट डालने नहीं आ सके थे। फैसल रहमान की इस बात के बाद अब जनता दल (यूनाइटेड) ने इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव को घेरा है। जदयू का आरोप है कि तेजस्वी ने रमजान के महीने में एक मुसलमान के ईमान पर सवाल उठाया है।

जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि आपके 25 विधायक हैं। तेजस्वी यादव में नैतिक बल नहीं है कि लिख कर विधानसभाध्यक्ष को दे दें। अगर देंगे तो 24 पर आ जाएंगे। 24 पर आएंगे तो वो विपक्ष के नेता नहीं रहेंगे। साथ ही साथ आपने फैसल रहमान के बारे में अपरोक्ष रूप से यह कह दिया कि धनतंत्र का प्रभाव हुआ है। क्या एक मुसलमान रमजान के महीने में अपनी अम्मी के बीमार होने की बात कहता है तो उसकी बात पर आपको भरोसा नहीं है?

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आपने मुसलमान होने के नाते फैसल रहमान के ईमान पर सवाल खड़ा कर दिया। मुसलमान ईमान नहीं बेचता है। मुसलमान अपने ईमान पर कायम रहता है। आपने (तेजस्वी) यह काम रमजान के महीने में किया है तो परवरदिगार ने तो अभी सजा देना शुरू ही किया है। दो ही बार सजा मिला है। यह सजा अभी आगे भी जारी रहेगा।'

4 विधायकों ने नहीं डाला वोट

इस चुनाव में राजद ने एडी सिंह को अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा था। राजद के 25 विधायकों में से 24 ने मतदान किया, जबकि ढाका विधानसभा क्षेत्र से विधायक फैसल रहमान मतदान करने नहीं पहुंचे। इसी तरह कांग्रेस के छह विधायकों में से तीन ने मतदान नहीं किया। मतदान से अनुपस्थित रहने वालों में सुरेंद्र कुशवाहा (वाल्मीकिनगर), मनोज यादव (फारबिसगंज) और मनोहर प्रसाद (मनिहारी) शामिल हैं।

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क्या बोले फैसल रहमान

राज्यसभा चुनाव में अपनी अनुपस्थिति को लेकर ढाका से राजद विधायक फैसल रहमान ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। फैसल रहमान ने कहा है कि इस चुनाव में हमलोगों के दल से उम्मीदवार मैदान में थे। चुनाव को लेकर वो गए भी थे। लेकिन उनकी मां की तबीयत अधिक खराब होने के कारण वो दिल्ली चले गए थे। फैसल रहमान ने बताया था कि दिल्ली के मैक्स अस्पताल में उनकी मां का इलाज चल रहा है। फैसल रहमान ने खुद के साथ हॉर्स ट्रेडिंग जैसी बातों को सिरे से नकारते हुए कहा था कि मुझे खरीदने की औकात किसी के पास नहीं है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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