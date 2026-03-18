तेजस्वी ने रमजान में मुसलमान के ईमान पर सवाल उठाया, फैसल रहमान पर बोली JDU

फैसल रहमान ने यह भी बताया है कि उनकी मां की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से उन्हें लेकर दिल्ली के एक अस्पताल में मौजूद थे और वोट डालने नहीं आ सके थे। फैसल रहमान की इस बात के बाद अब जनता दल (यूनाइटेड) ने इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव को घेरा है।

बिहार में राज्यसभा चुनाव में हार झेलने के बाद तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि इस चुनाव में धनतंत्र और मशीनतंत्र का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि, महागठबंधन के जिन चार विधायकों ने वोट नहीं डाला था उन्होंने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करने को लेकर अपनी-अपनी वजहें बताई थीं। इनमें राष्ट्रीय जनता दल के विधायक फैसल रहमान का भी नाम था। फैसल रहमान ने यह भी बताया है कि उनकी मां की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से उन्हें लेकर दिल्ली के एक अस्पताल में मौजूद थे और वोट डालने नहीं आ सके थे। फैसल रहमान की इस बात के बाद अब जनता दल (यूनाइटेड) ने इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव को घेरा है। जदयू का आरोप है कि तेजस्वी ने रमजान के महीने में एक मुसलमान के ईमान पर सवाल उठाया है।

जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि आपके 25 विधायक हैं। तेजस्वी यादव में नैतिक बल नहीं है कि लिख कर विधानसभाध्यक्ष को दे दें। अगर देंगे तो 24 पर आ जाएंगे। 24 पर आएंगे तो वो विपक्ष के नेता नहीं रहेंगे। साथ ही साथ आपने फैसल रहमान के बारे में अपरोक्ष रूप से यह कह दिया कि धनतंत्र का प्रभाव हुआ है। क्या एक मुसलमान रमजान के महीने में अपनी अम्मी के बीमार होने की बात कहता है तो उसकी बात पर आपको भरोसा नहीं है?

आपने मुसलमान होने के नाते फैसल रहमान के ईमान पर सवाल खड़ा कर दिया। मुसलमान ईमान नहीं बेचता है। मुसलमान अपने ईमान पर कायम रहता है। आपने (तेजस्वी) यह काम रमजान के महीने में किया है तो परवरदिगार ने तो अभी सजा देना शुरू ही किया है। दो ही बार सजा मिला है। यह सजा अभी आगे भी जारी रहेगा।'

4 विधायकों ने नहीं डाला वोट इस चुनाव में राजद ने एडी सिंह को अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा था। राजद के 25 विधायकों में से 24 ने मतदान किया, जबकि ढाका विधानसभा क्षेत्र से विधायक फैसल रहमान मतदान करने नहीं पहुंचे। इसी तरह कांग्रेस के छह विधायकों में से तीन ने मतदान नहीं किया। मतदान से अनुपस्थित रहने वालों में सुरेंद्र कुशवाहा (वाल्मीकिनगर), मनोज यादव (फारबिसगंज) और मनोहर प्रसाद (मनिहारी) शामिल हैं।