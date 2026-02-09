Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsTejashwi Yadav appears Delhi court land for jobs scam evaded questions about Tej Pratap
तेज प्रताप पर सवाल टाल गए तेजस्वी यादव, लैंड फॉर जॉब घोटाला में दिल्ली की अदालत में पेशी

तेज प्रताप पर सवाल टाल गए तेजस्वी यादव, लैंड फॉर जॉब घोटाला में दिल्ली की अदालत में पेशी

संक्षेप:

बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सोमवार को लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्य कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान वे अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव को लेकर सवाल को टाल गए।

Feb 09, 2026 06:42 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली/पटना
share Share
Follow Us on

बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई तेज प्रताप के आरोपों पर चुप्पी साध ली है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी सोमवार को लैंड फॉर जॉब घोटाला में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान जब पत्रकारों ने उनसे तेज प्रताप पर सवाल किए तो उन्होंने टाल दिया। बता दें कि एक दिन पहले ही लालू के बड़े बेटे एवं जनशक्ति जनता दल (JJD) के अध्यक्ष तेज प्रताप ने आरजेडी के 5 नेताओं को जयचंद बताकर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

तेजस्वी यादव ने सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि वह रूटीन प्रक्रिया के चलते यहां आए हैं। उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। हालांकि, जब उनसे बड़े भाई के आरोपों पर सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। पिछले दिनों सीबीआई विशेष कोर्ट ने तेजस्वी समेत लालू परिवार के सदस्यों के खिलाफ लैंड फॉर जॉब घोटाला में आरोप तय कर दिए थे।

ये भी पढ़ें:तेज प्रताप ने RJD में 5 जयचंद के नाम गिनाए, अनुष्का से रिलेशन को बताया साजिश

बताया जा रहा है कि उस दौरान किन्हीं कारणों से तेजस्वी यादव अदालत में पेश नहीं हो पाए थे। इसके बाद दिल्ली की अदालत ने सभी आरोपियों को 15 फरवरी तक कोर्ट में पेश होने के आदेश दिया था। इसी के चलते तेजस्वी सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि तेजस्वी ने अदालत में अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों से इनकार कर दिया है। वे ट्रायल का सामना करेंगे। इस केस की नियमित सुनवाई 9 मार्च से शुरू होने वाली है।

ये भी पढ़ें:अनुष्का के मां बनने का दावा, तेजप्रताप ने पल्ला झाड़ कहा-दोनों से संबंध नहीं

तेज प्रताप ने क्या आरोप लगाए?

दरअसल, जेजेडी अध्यक्ष एवं लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने रविवार रात पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई आरोप लगाए। उन्होंने आरजेडी के पूर्व विधायक मुकेश रौशन, सांसद संजय यादव, एमएलसी सुनील सिंह समेत 5 नेताओं का नाम लेकर उन्हें जयचंद करार दिया। तेज प्रताप ने कहा कि इन्हीं सभी लोगों ने अनुष्का यादव से उनका रिलेशन जोड़कर उन्हें बदनाम करने की साजिश की।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

और पढ़ें
Tejashwi Yadav Tej Pratap Yadav RJD अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।