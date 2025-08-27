‘वोट चोरी’ बोले इस कदर, अब तेजस्वी की भी अपील बेअसर; दावा और आपत्ति में RJD जीरो

बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग को ही एक चुनावी मुद्दा बना चुके विपक्ष ने ‘वोट चोरी’ का इस कदर आरोप लगाया है कि अब अब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावा और आपत्ति दाखिल करने में जुटने के लिए तेजस्वी यादव की अपील भी बेअसर दिख रही है।

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision- SIR) को लेकर विपक्ष ने चुनाव आयोग को ही चुनावी मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से लेकर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव तक ने ‘वोट चोरी’ के आरोप को इस कदर दोहराया है कि अब खुद तेजस्वी की खुली अपील के बावजूद राजद के ही बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावा और आपत्ति दाखिल करने सामने नहीं आ रहे हैं। तेजस्वी ने जब अपील जारी की थी, तब इस काम के लिए निर्धारित आखिरी तिथि में 7 दिन बचे थे, जो अब 5 दिन पर आ गया है।