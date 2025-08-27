Tejashwi Yadav appeal fails to mobilise RJD workers for draft voter list claims ojbections amid Rahul vote chori chorus ‘वोट चोरी’ बोले इस कदर, अब तेजस्वी की भी अपील बेअसर; दावा और आपत्ति में RJD जीरो, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsTejashwi Yadav appeal fails to mobilise RJD workers for draft voter list claims ojbections amid Rahul vote chori chorus

‘वोट चोरी’ बोले इस कदर, अब तेजस्वी की भी अपील बेअसर; दावा और आपत्ति में RJD जीरो

बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग को ही एक चुनावी मुद्दा बना चुके विपक्ष ने ‘वोट चोरी’ का इस कदर आरोप लगाया है कि अब अब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावा और आपत्ति दाखिल करने में जुटने के लिए तेजस्वी यादव की अपील भी बेअसर दिख रही है।

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटनाWed, 27 Aug 2025 08:05 PM
share Share
Follow Us on
‘वोट चोरी’ बोले इस कदर, अब तेजस्वी की भी अपील बेअसर; दावा और आपत्ति में RJD जीरो

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision- SIR) को लेकर विपक्ष ने चुनाव आयोग को ही चुनावी मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से लेकर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव तक ने ‘वोट चोरी’ के आरोप को इस कदर दोहराया है कि अब खुद तेजस्वी की खुली अपील के बावजूद राजद के ही बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावा और आपत्ति दाखिल करने सामने नहीं आ रहे हैं। तेजस्वी ने जब अपील जारी की थी, तब इस काम के लिए निर्धारित आखिरी तिथि में 7 दिन बचे थे, जो अब 5 दिन पर आ गया है।

चुनाव आयोग ने बुधवार की सुबह 10 बजे तक का हिसाब-किताब जारी कर दिया है। राजद के 47506 बीएलए आयोग के पास दर्ज हैं लेकिन उन्होंने अब तक कोई दावा या आपत्ति नहीं दर्ज कराई है। आयोग ने 1 अगस्त को मतदाता सूची का मसौदा जारी किया था, जिस पर 1 सितंबर तक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए दावा और आपत्ति दाखिल किया जा सकता है। तब से आयोग हर रोज इस प्रक्रिया का अपडेट जारी करता है। बुधवार को जारी डेली अपडेट में राजद के नाम के सामने जीरो ही लगा है। विपक्षी दल ही नहीं, सभी पार्टियों में सिर्फ सीपीआई-माले ने ही अब तक कुल 53 दावे या आपत्ति दर्ज कराई है। राजद के साथ-साथ भाजपा, जेडीयू, कांग्रेस और दूसरे दलों के आगे भी जीरो ही चल रहा है।

BLA क्या कर रहे हैं? SC ने बिहार SIR पर निष्क्रियता को लेकर पार्टियों को फटकारा

आपको याद दिला दें कि तेजस्वी यादव ने दो दिन पहले यानी 25 अगस्त की दोपहर 2.42 बजे एक वीडियो संदेश जारी कर राजद के नेताओं और कार्यकर्ताओं से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के काम में जुट जाने की खुली अपील की थी। तेजस्वी ने यहां तक कहां था कि जहां यात्रा पूरी हो गई है, वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जहां यात्रा आगे है, वहां भी एक दिन का काम है। पार्टी के लोग इसमें जुट जाएं कि कोई भी नाम जो गलत कटा है, उसे जोड़ा जाए और जो नए वोटर हैं, उनका नाम शामिल किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट के सवाल से सहमा विपक्ष, अब जाकर बोले तेजस्वी यादव- नाम जुड़वाने में जुट जाएं सब लोग

सुप्रीम कोर्ट में बिहार के वोटर लिस्ट रिवीजन- SIR के खिलाफ चल रही सुनवाई के दौरान बीते हफ्ते शुक्रवार को अदालत ने सभी राजनीतिक दलों से पूछा था कि उनके बीएलए क्या कर रहे हैं, प्रभावित वोटरों की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। कोर्ट को आयोग ने बताया था कि सभी दलों के 1 लाख 60 हजार 813 बीएलए इस प्रक्रिया में शामिल हैं। उस सुनवाई के दिन तक सिर्फ 2 दावा या आपत्ति दाखिल हुई थी, जो सीपीआई-माले की ही थी। कोर्ट ने आदेश दिया था कि दावा और आपत्ति के इस चरण में आयोग पहले से तय 11 दस्तावेजों के साथ-साथ आधार कार्ड भी लेगा।

अमित शाह को कैसे पता कि BJP सरकार 40-50 साल चलेगी? राहुल गांधी का ‘वोट चोरी’ पर नया सवाल

बिहार में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है जिसमें तेजस्वी के साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सीपीआई-माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी समेत इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े नेता भी शामिल हो रहे हैं। राहुल गांधी ने मंगलवार को भी ‘वोट चोरी’ के आरोप को मधुबनी में दोहराया और कहा कि गृहमंत्री अमित शाह को कैसे पता है कि भाजपा सरकार 40 से 50 साल तक रहेगी, जो बात वो बार-बार कहते हैं।

ये भी पढ़ें:वोट चोरी के लिए EC और BJP की पार्टनरशिप; राहुल गांधी ने SIR पर भी उठाए सवाल
ये भी पढ़ें:बिहार SIR को लेकर 12 दलों को चुनाव आयोग नोटिस भेजेगा, SC के आदेश पर उठाया कदम