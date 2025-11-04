Hindustan Hindi News
तेजस्वी महिलाओं को 30 हजार देंगे, माई बहिन मान योजना सालाना एकमुश्त; किसानों को फ्री बिजली भी

संक्षेप: Bihar Chunav: तेजस्वी यादव ने पटना में अहम ऐलान करते हुए कहा कि अगर बिहार चुनाव बाद महागठबंधन की सरकार बनती है तो राज्य के किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि सिंचाई के लिए बिहार के किसानों को हम मुफ्त बिजली देने का काम करेंगे।

Tue, 4 Nov 2025 10:03 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Bihar Chunav: बिहार में चुनावी हलचल तेज है। आज शाम पहले पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार का शोर भी थम जाएगा। राज्य में अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के नेता लगातार लोगों के बीच जाकर चुनावी सभाएं कर रहे हैं और बड़े-बड़े वादे भी कर रहे हैं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में अहम ऐलान करते हुए कहा कि अगर बिहार चुनाव बाद महागठबंधन की सरकार बनती है तो राज्य के किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि सिंचाई के लिए बिहार के किसानों को हम मुफ्त बिजली देने का काम करेंगे।

किसानों के लिए बड़ा ऐलान

बिहार में पहले चरण की वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि बिहार के किसानों को प्रोत्साहन के तौर पर धान की MSP के अतिरिक्त 300 रुपये प्रति क्विंटल के दर पर बोनस का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा गेहूं पर एमएसपी के अतिरिक्त 400 रुपया प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा।

तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि राज्य में जो किसान हैं जो सिंचाई करते हैं उनको बिजली का इस्तेमाल करना पड़ता है। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद सिंचाई के लिए किसानों को बिजली मुफ्त दी जाएगी। तेजस्वी ने कहा कि अभी राज्य सरकार किसानों से सिंचाई के लिए 55 पैसा प्रति यूनिट लेती है लेकिन इसको जीरो किया जाएगा।

तेजस्वी यादव ने पैक्सों के लिए भी किया बड़ा ऐलान

राष्ट्रीय जनता दल के नेता और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने उनकी सरकार बनने पर बिहार के सभी पैक्सों तथा व्यापार मंडल के अध्यक्ष को जनप्रतिनिधि का दर्जा दिए जाने की बात कही। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार बनने पर राज्य के 8 हजार 463 पैक्स में कार्यरत लोगों को सहकारिता विभाग से मानदेय देने पर भी हमाराी सरकार विचार करेगी।

माई-बहिन योजना पर क्या बोले तेजस्वी

तेजस्वी यादव ने माई-बहिन योजन को लेकर कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो माई-बहिन योजना के तहत एक साल की पूरी राशि यानी 30 हजार एकमुश्त राशि महिलाओं के खाते में भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद 14 जनवरी को हमारी सरकार 1 साल का पूरा पैसा माता-बहनों के खाते में भेज देगी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
