तेजस्वी महिलाओं को 30 हजार देंगे, माई बहिन मान योजना सालाना एकमुश्त; किसानों को फ्री बिजली भी

संक्षेप: Bihar Chunav: तेजस्वी यादव ने पटना में अहम ऐलान करते हुए कहा कि अगर बिहार चुनाव बाद महागठबंधन की सरकार बनती है तो राज्य के किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि सिंचाई के लिए बिहार के किसानों को हम मुफ्त बिजली देने का काम करेंगे।

Bihar Chunav: बिहार में चुनावी हलचल तेज है। आज शाम पहले पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार का शोर भी थम जाएगा। राज्य में अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के नेता लगातार लोगों के बीच जाकर चुनावी सभाएं कर रहे हैं और बड़े-बड़े वादे भी कर रहे हैं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में अहम ऐलान करते हुए कहा कि अगर बिहार चुनाव बाद महागठबंधन की सरकार बनती है तो राज्य के किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि सिंचाई के लिए बिहार के किसानों को हम मुफ्त बिजली देने का काम करेंगे।

किसानों के लिए बड़ा ऐलान बिहार में पहले चरण की वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि बिहार के किसानों को प्रोत्साहन के तौर पर धान की MSP के अतिरिक्त 300 रुपये प्रति क्विंटल के दर पर बोनस का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा गेहूं पर एमएसपी के अतिरिक्त 400 रुपया प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा।

तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि राज्य में जो किसान हैं जो सिंचाई करते हैं उनको बिजली का इस्तेमाल करना पड़ता है। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद सिंचाई के लिए किसानों को बिजली मुफ्त दी जाएगी। तेजस्वी ने कहा कि अभी राज्य सरकार किसानों से सिंचाई के लिए 55 पैसा प्रति यूनिट लेती है लेकिन इसको जीरो किया जाएगा।

तेजस्वी यादव ने पैक्सों के लिए भी किया बड़ा ऐलान राष्ट्रीय जनता दल के नेता और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने उनकी सरकार बनने पर बिहार के सभी पैक्सों तथा व्यापार मंडल के अध्यक्ष को जनप्रतिनिधि का दर्जा दिए जाने की बात कही। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार बनने पर राज्य के 8 हजार 463 पैक्स में कार्यरत लोगों को सहकारिता विभाग से मानदेय देने पर भी हमाराी सरकार विचार करेगी।