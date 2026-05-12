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भाजपा की सरकारों में इतनी भी... NEET एग्जाम कैंसिल होने पर तेजस्वी यादव भड़के- संयोग या प्रयोग?

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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तेजस्वी यादव ने पूछा है कि  क्या भाजपा की सरकारों में इतनी भी प्रशासनिक क्षमता, योग्यता, इच्छाशक्ति व कौशल नहीं है कि एक सामान्य परीक्षा को बिना पेपर लीक हुए सुनियोजित ढंग से आयोजित कर सके?

भाजपा की सरकारों में इतनी भी... NEET एग्जाम कैंसिल होने पर तेजस्वी यादव भड़के- संयोग या प्रयोग?

UG NEET Exam Cancel Politics: पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोप लगने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी(NTA) नीट यूजी की परीक्षा 2026 को कैंसिल कर दिया है। केंद्र सरकार की अनुमति से यह फैसला एनटीए ने लिया है। इस पर बिहार में सियासत सुलग गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीट 2026 परीक्षा रद्द किए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने आरोप लगाए कि 23 लाख छात्रों के भविष्य से एक बार फिर खिलवाड़ किया गया। 3 मई को यह परीक्षा कराई गई थी। कई लोगों की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई मामले की जांच में जुट गई है।

तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार और देश में पेपर लीक का अंतहीन सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है। क्या भाजपा की सरकारों में इतनी भी प्रशासनिक क्षमता, योग्यता, इच्छाशक्ति व कौशल नहीं है कि एक सामान्य परीक्षा को बिना पेपर लीक हुए सुनियोजित ढंग से आयोजित कर सके या फिर ये भी कोई “संयोग और प्रयोग वाला दांव” है।

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सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट में तेजस्वी यादव ने कहा है कि सत्ता संरक्षण में लगातार होते “पेपर लीक” से सरकार की नीति और नीयत पर ही सवाल उठ रहा है। दिखावटी जाँच की औपचारिकता की बजाय सरकार को “आत्मनिरीक्षण” करने की जरूरत है। ख़ुद से ये सवाल करने की ज़रूरत है कि “क्या हम देश के साथ सही कर रहे हैं?

उन्होंने यह भी कहा कि अब जबकि 23 लाख छात्र पुनर्परीक्षा देंगे, दुबारा देशभर के विभिन्न 552 शहरों के सैंकड़ों परीक्षा केंद्रों पर जाएंगे तब कितने लाख लीटर पेट्रोल-डीजल-तेल की बर्बादी होगी। छात्रों, उनके परिजनों और अभिभावकों को आर्थिक नुकसान एवं शारीरिक और मानसिक कष्ट होगा? क्या प्रधानमंत्री जी ने इसका मूल्यांकन और विश्लेषण किया है?

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने कहा कि खाली जुबानी खर्च करने से देश नहीं चलता, शासन-प्रशासन में पारदर्शिता के साथ जवाबदेही तय होती है लेकिन इनका उद्देश्य तो आम लोगों को पीड़ा देने के अलावा सभी संस्थानों का प्रयोग विपक्षी दलों के लिए करना होता है। उन्होनें नीट परीक्षा रद्द होने से छात्र-छात्राओं को होने वाली परेशानी के लिए बीजेपी सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है।

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पहले भी नीट की परीक्षा में पेपर लीक और जबरदस्त गड़बड़ी का कांड हुआ था। देश भर में बीजेपी सरकार की किड़किड़ी हुई। पेपर लीक के तार बिहार से जुड़े थे। मास्टरमाइंड संजीव मुखिया समेत बड़ी संख्या में शातिरों और छात्रों की गिरफ्तारी की गई थी। मामले की जांच सीबीआई और ईडी कर रही है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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