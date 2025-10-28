महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमे मतदान की साजिश, छल-कपट से दूर रहें अफसर: तेजस्वी यादव

संक्षेप: तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि महागठबंठन के मजबूत बूथों पर मतदान को धीमा (स्लो वोटिंग) करने की साजिश चल रही है। विपक्ष के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी ने अफसरों से चुनाव में छल, कपट और बेईमानी से दूर रहने की अपील की है।

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता और महागठबंधन (एमजीबी) के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरोप लगाया है कि विपक्षी महागठबंधन के मजबूत बूथों पर मतदान को धीमा (स्लो वोटिंग) करने की साजिश चल रही है। उन्होंने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर अफसरों को आदेश दिया जा रहा है कि जिन बूथों पर 60 फीसदी से ज्यादा वोट पड़ा था, जहां-जहां महागठबंधन का मजबूत बूथ है, वहां स्लो पोलिंग कराई जाए। उन्होंने चुनाव कार्य में लगे अफसरों से अपील की है कि वो छल, कपट, बेईमानी से दूर रहें और संविधान के अनुसार न्याय के साथ काम करें।