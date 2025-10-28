Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsTejashwi Yadav alleges slow voting conspiracy on MGB strong booths appeals election officers to refrain from malpractice
महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमे मतदान की साजिश, छल-कपट से दूर रहें अफसर: तेजस्वी यादव

महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमे मतदान की साजिश, छल-कपट से दूर रहें अफसर: तेजस्वी यादव

संक्षेप: तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि महागठबंठन के मजबूत बूथों पर मतदान को धीमा (स्लो वोटिंग) करने की साजिश चल रही है। विपक्ष के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी ने अफसरों से चुनाव में छल, कपट और बेईमानी से दूर रहने की अपील की है।

Tue, 28 Oct 2025 07:15 PMRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता और महागठबंधन (एमजीबी) के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरोप लगाया है कि विपक्षी महागठबंधन के मजबूत बूथों पर मतदान को धीमा (स्लो वोटिंग) करने की साजिश चल रही है। उन्होंने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर अफसरों को आदेश दिया जा रहा है कि जिन बूथों पर 60 फीसदी से ज्यादा वोट पड़ा था, जहां-जहां महागठबंधन का मजबूत बूथ है, वहां स्लो पोलिंग कराई जाए। उन्होंने चुनाव कार्य में लगे अफसरों से अपील की है कि वो छल, कपट, बेईमानी से दूर रहें और संविधान के अनुसार न्याय के साथ काम करें।

तेजस्वी ने पटना में मंगलवार की शाम महागठबंधन का चुनाव घोषणा पत्र ‘तेजस्वी प्रण’ जारी करते हुए कहा- “पहली बार बिहार में 1500 कंपनियां सेंट्रल फोर्स की लगाई जा रही हैं। हमको पता है कि वीसी करके दो-तीन दिन पहले क्या-क्या आदेश दिया गया है। ये हमें अच्छे से पता है, हमारे संज्ञान में है। मैं बड़े विनम्रता से सभी अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी संविधान की शपथ ली है, बिहार को उपनिवेश बनने मत दीजिए। किसी के बात को आप लागू नहीं करिए, तानाशाही नहीं कीजिए, बेईमानी मत कीजिए, वोट की चोरी मत कीजिए।”

Tejashwi MGB Manifesto: सरकारी नौकरी, पेंशन समेत महागठबंधन के घोषणा पत्र में तेजस्वी के 25 वादे

उन्होंने कहा- “इस बार बिहार की जनता, महागठबंधन के लोग सजग हैं। वीसी में आदेश आया है कि जहां भी 60 फीसदी से ज्यादा वोट बूथ पर पड़े हैं, जहां-जहां महागठबंधन का मजबूत बूथ है, वहां स्लो पोलिंग कराई जाए। हम इस बार मुस्तैद हैं। महागठबंधन का एक-एक सिपाही और बिहार के लोग बूथ के आसपास रहेंगे और पूरा वीडियोग्राफी करेंगे। छल, कपट, तानाशाही की नीति बिहार की जनता इस बार चलने नहीं देगी। अपने-अपने वोट की रक्षा करेगी और बेईमानी हरगिज नहीं होने देगी।”

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

तेजस्वी का वादा- 25 लाख तक मुफ्त इलाज, राजस्थान में गहलोत की चिरंजीवी योजना जैसा बीमा

तेजस्वी ने चुनाव में शामिल अधिकारियों से अपील की है कि वो ईमानदारी से काम करें, पक्षपात ना करें, संविधान के हिसाब से न्यायपूर्ण काम करें क्योंकि इस बार छल, कपट चलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता सत्ता परिवर्तन के लिए बेताब और बेकरार है। जनता को 6 और 11 नवंबर को मौका मिलेगा और वो इस बार मौका नहीं चूकेगी।

कौन है एनडीए का CM का चेहरा? तेजस्वी ने BJP पर बढ़ाया नीतीश के नाम के ऐलान का दबाव

तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार बिहार की जनता नौकरी-रोजगार वाली सरकार चाहती है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहती है। कारखाना चाहती है। निवेश चाहती है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट चाहती है। एग्रो बेस्ड इंड्रस्ट्रीज चाहती है। आईटी पार्क और एसईजेड चाहती है।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा लगभग ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बिहार में दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में विराट वैभव, दैनिक भास्कर, आज समाज, बीबीसी हिन्दी, स्टार न्यूज, सहारा समय और इंडिया न्यूज के लिए अलग-अलग भूमिका में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Tejashwi Yadav Tejashwi Yadav News RJD अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।