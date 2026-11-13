तेजस्वी यादव बोले- NDA विधायक जनता को लूट रहे, मैथिली ठाकुर से संजय सरावगी तक निशाना
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मैथिली ठाकुर, संजय सरावगी समेत अन्य नेताओं का नाम लेकर आरोप लगाया कि एनडीए के विधायक जनता को लूट रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त होने से मंत्री-विधायकों का मनोबल दोगुना हो जाता है।
बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि सत्ताधारी गठबंधन एनडीए के विधायक एवं नेता जनता को लूट रहे हैं। उन्होंने दरभंगा जिले के अलीनगर से भारतीय जनता पार्टी (BJP) की विधायक मैथिली ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत अन्य का नाम लेकर उन्हें निशाने पर लिया। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दलों के विधायक एवं मंत्रियों ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने, अफसरों को मरवाने, भ्रष्टाचार, रंगदारी, लूट-डकैती का काम शुरू कर दिया है।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा, “बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। एनडीए के विधायक ही अब जनता को लूट रहे हैं। भ्रष्टाचार और अपराध सभी सीमाएं तोड़ चुके हैं।” नेता प्रतिपक्ष ने सवाल किया कि हाल के दिनों में एनडीए विधायकों पर लगे आपराधिक आरोपों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का क्या कहना है?
मैथिली ठाकुर के पिता पर जमीन कब्जा का आरोप
तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर और उनके पिता रमेश ठाकुर ने दरभंगा जिले के तारडीह प्रखंड की कई सौ करोड़ की सरकारी जमीन, सार्वजनिक सड़क, सामूहिक श्राद्धस्थल और निजी भूखंडों पर अवैध कब्जा किया। प्रशासन ने भी इस कब्जे की सत्यता की पुष्टि की है।
उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को भी निशाने पर लिया। तेजस्वी ने कहा कि सरावगी के खास प्रतिनिधि विशाल महासेठ ने कथित तौर पर अपनी हथियारबंद गैंग के साथ पश्चिम बंगाल के ज्वेलर्स से 62 किलोग्राम चांदी और कैश लूट लिए। नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि लूटकांड में गिरफ्तार विशाल महासेठ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का भी करीबी है।
बता दें कि दरभंगा में पिछले दिनों सर्राफा व्यवसायी से हुई चांदी लूट में गिरफ्तार आरोपी विशाल महासेठ भाजपा का नगर मंडल महामंत्री रह चुका है। उसे भाजपा से निलंबित कर दिया गया है। जन सुराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर भी उसके संजय सरावगी का करीबी होने का दावा कर चुके हैं।
लोजपा विधायकों पर भी आरोप- तेजस्वी
तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि बेलसंड से चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास) के विधायक अमित कुमार रानू पर मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी जिलों में कई सौ करोड़ों की जमीन कब्जाने का आरोप लग चुका है।
उन्होंने कहा कि रोहतास जिले के डेहरी नगर परिषद के ईओ की हत्या में भी लोजपा के एक विधायक का नाम आ चुका है। इसी तरह भागलपुर में भी एनडीए के एक विधायक पर 10 राउंड फायरिंग कर जमीन कब्जाने का आरोप है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
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जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।