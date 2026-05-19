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तेजस्वी यादव ने पूछा- जात देखकर एनकाउंटर करवा रहे सम्राट चौधरी, रेपिस्ट कब ढेर होंगे?

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार की एनडीए सरकार जाति देखकर एनकाउंटर करवा रही है। उन्होंने सीएम सम्राट चौधरी से पूछा कि महिलाओं और बच्चियों के साथ रेप करने वाले अपराधियों का एनकाउंटर कब होगा?

तेजस्वी यादव ने पूछा- जात देखकर एनकाउंटर करवा रहे सम्राट चौधरी, रेपिस्ट कब ढेर होंगे?

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जाति देखकर एनकाउंटर करवा रही है। उन्होंने सीएम से सवाल किया है कि महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाले रेपिस्ट जैसे अपराधियों का एनकाउंटर कब होगा। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार बनने के बाद बिहार में अपराध तेजी से बढ़ गए हैं। रोजाना महिलाओं और बच्चियों का रेप और मर्डर हो रहा है। उन्होंने बीते एक महीने की घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार पर निशाना साधा।

तेजस्वी यादव ने मंगलवार को पटना स्थित आरजेडी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार की महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी की सरकार बने एक महीने से ज्यादा समय हो गया है।गृह विभाग सीएम के पास ही है। यह सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है। मगर जो सच्चाई यह है कि सम्राट सरकार में महिलाओं से अपराध तेजी से बढ़ गए हैं।

मंत्रियों पर क्रिमिनल केस चल रहे- तेजस्वी

उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं पर अपराधी कहर बनकर टूट रहे हैं। सम्राट सरकार फेल हो रही है। आंकड़े चिंताजनक हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है, जब माता-बहनों और बच्चियों से अपराध नहीं हो रहा। गैंगरेप और बलात्कार के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। आरजेडी नेता ने यह भी सरकार में बैठे कई ऐसे मंत्री हैं, जिन पर आपराधिक केस चल रहे हैं।

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तेजस्वी ने सम्राट चौधरी के सीएम पद की शपथ लेने के बाद एक महीने (15 अप्रैल से 15 मई के बीच) बिहार के विभिन्न जिलों में महिलाओं और बच्चियों के साथ रेप, अपहरण और हत्याकांड के मामलों का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ महिलाओं के साथ हुई आपराधिक घटनाओं का ही जिक्र किया है। इसके अलावा भी कई लोगों की हत्याएं, लूट और अपहरण हो चुके हैं।

जाति देखकर एनकाउंटर हो रहा- तेजस्वी

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि बिहार में जाति देखकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं। तेजस्वी ने सीएम से पूछा, "क्या सम्राट चौधरी विशेष जात देखकर एनकाउंटर करवा रहे हैं। हमने जितनी घटनाएं गिनाईं उनका एनकाउटंर कब होगा। बालिका गृह कांड वाले इनके मार्गदर्शक बने हुए हैं, उनका एनकाउंटर कब होगा। आप दुष्कर्म करने वालों की जाति देखो और जिसका दुष्कर्म हुआ उसकी भी जाति देखो। महिलाओं को कब न्याय मिलेगा?"

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तेजस्वी ने कहा कि बिहार की 65 प्रतिशत महिलाओं को खून की कमी है। जीविका दीदी को रसोई गैस सिलेंडर मिलना बंद हो गया है। महिलाओं को पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है। एनडीए सरकार ने बिहार चुनाव से पहले दो करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दिए थे। उन्होंने सवाल किया कि सरकार इस योजना की दूसरी किस्त कब देगी।

उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में एनडीए सरकार बने 6 महीने हो गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने बिहार को कोई सहयोग नदीं दिया। बिहार सरकार 71 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेने की तैयारी में है। तेजस्वी ने कहा कि यह सरकार केवल रील बनाने और फोटो शूट करने का ही काम कर रही है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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