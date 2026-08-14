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5 महीने पुरानी कंपनी से 22500 करोड़ का एमओयू, तेजस्वी ने सरकार से पूछा- सब्सिडी लेकर भाग गई तो?

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार ने महज 5 महीने पुरानी कंपनी से न्यूक्लियर क्षेत्र में 22500 करोड़ रुपये के निवेश का करार कर लिया, जबकि इसके पास कुल पूंजी 11 लाख रुपये ही है।

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नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को घेरा (File Photo by Santosh Kumar/ Hindustan Times)

बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार की उद्योग नीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि बिहार सरकार के उद्योग विभाग ने जिस कंपनी के साथ न्यूक्लियर के क्षेत्र में 22500 करोड़ रुपये के निवेश का एमओयू किया है, वह महज 5 महीने पुरानी है। तेजस्वी का कहना है कि इसकी स्थापना 25 फरवरी 2026 को हुई थी और इसके पास कुल पूंजी ही 11 लाख रुपये की है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि इस तरह की कंपनी अगर सब्सिडी समेत अन्य सरकारी सहायता लेकर भाग गई तो, इसका जिम्मेदार कौन होगा?

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को जारी बयान में बिहार की एनडीए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार, उद्योग विभाग और विभिन्न औद्योगिक समूहों के बीच कथित रूप से 51500 करोड़ रुपये के निवेश के करार का ढिंढोरा पीट रही है। मगर सरकार 2024, 2025 और उससे पूर्व में हुए दो लाख करोड़ से अधिक की राशि के समझौतों की प्रगति रिपोर्ट नहीं बता रही है। नेता प्रतिपक्ष ने सवाल किया कि उन एमओयू का क्या हुआ?

कंपनी की हैसियत चारदीवारी बनाने की भी नहीं- तेजस्वी

तेजस्वी ने आरोप लगाया कि जिस कंपनी की हैसियत किसी स्कूल-कॉलेज की चारदीवारी बनाने की भी नहीं है, अब वह बिहार में न्यूक्लियर पावर प्लांट या किसी परमाणु रिसर्च सेंटर की स्थापना करेगी। उन्होंने कहा कहा, "बिहार सरकार को यह बताना चाहिए कि 11 लाख रुपये पूंजी वाली इस कंपनी के हाथ कौन-सा कुबेर का खजाना लग गया है, जो वह बिहार में हजारों करोड़ों का निवेश कर देगी?

नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार पर जनता से झूठ बोलने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कितने ही अधिकारी और मंत्रियों की मौजूदगी में कोई कंपनी इतना बड़ा दावा करके चली गई और किसी ने भी सवाल-जवाब नहीं किया।

ये भी पढ़ें:बिहार में उद्योग-धंधों की बहार, CM की मौजूदगी में 51 हजार करोड़ के निवेश पर करार

तेजस्वी ने पूछा- कंपनी भाग गई तो?

तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया है कि भविष्य में इन्हीं कथित कागजी कंपनियों को सरकारी खजाने से हजारों करोड़ों की मुफ्त जमीन और सब्सिडी देकर कमीशनखोरी होगी। निवेश के नाम पर सब्सिडी और फ्री जमी नके जरिए बिहार के संसाधनों को बेचा जा सकता है।

आरजेडी नेता ने कहा कि अगर बड़ी कंपनियां बिहार में आएं और उद्योग-धंधे लगाकर अपनी पूंजी निवेश करे तो उनका स्वागत है और हम मदद भी करेंगे। मगर कथित कागजी कंपनी बनाकर सरकार से 1 रुपये में जमीन लेकर यहां से अनुदान लेकर भाग जाए, तो बिहार के लोग इसे सहन नहीं करेंगे।

तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सरकार प्रचार के दम पर अपना गुणगान करवा रही है। मगर धरातल पर दयनीय हालात में सुधार नहीं किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:बिहार में 51600 करोड़ का निवेश आएगा, सम्राट की मौजूदगी में 10 कंपनियों से एमओयू
Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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