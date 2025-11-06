Hindustan Hindi News
हमारे पीछे NDA के 30 चॉपर, मैंने हेलिकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया: तेजस्वी ने आज 18 सभाएं की

हमारे पीछे NDA के 30 चॉपर, मैंने हेलिकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया: तेजस्वी ने आज 18 सभाएं की

संक्षेप: महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट और राजद नेता तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार के दौरान लोगों को बार-बार बता रहे हैं कि उनके पीछे एनडीए ने 30 हेलिकॉप्टर लगा रखा है इसलिए उन्होंने अपने हेलिकॉप्टर को ट्रैक्टर की तरह जोत रखा है।

Thu, 6 Nov 2025 07:46 PMRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता और महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव ने दूसरे चरण की सीटों पर प्रचार के दूसरे दिन गुरुवार को एक ही दिन में 18 सभाएं कर डालीं। तेजस्वी सभा में लोगों को यह बताना नहीं भूलते हैं कि उनके पीछे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने 30 हेलिकॉप्टर लगा रखा है, इसलिए उन्होंने अपने हेलिकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है। वो लोगों से यह भी कहते हैं कि एनडीए के पास हेलिकॉप्टर में उड़ रहे नेता ज्यादा हैं, लेकिन उनके पास समय कम है, इसलिए वो नौकरी समेत तमाम बड़े वादों को समेटते हुए छोटे भाषण करते हैं और वोट मांगकर एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाते हैं।

तेजस्वी यादव हेलिकॉप्टर से प्रचार कर रहे एनडीए के कई नेताओं की चर्चा करते हुए कहावत भी सुनाते हैं- एक बिहारी, सब पर भारी। तेजस्वी ने गुरुवार को सुबह में पटना में मतदान करने के बाद प्रचार के लिए उड़ान भरी। मधुबनी, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले में तेजस्वी ने 18 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया। तेजस्वी ने कल पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी जिले की 18 सीटों पर सभाएं की थी। पहले चरण की जिन सीटों पर आज मतदान हुआ है, वहां प्रचार के आखिरी दिन 4 नवंबर को तेजस्वी ने समस्तीपुर, बेगूसराय, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और वैशाली में 17 रैलियों को संबोधित किया था।

छठ के बाद मौसम बिगड़ने और लगातार बारिश के कारण हेलिकॉप्टर नहीं उड़ने से नेताओं का चुनाव प्रचार प्रभावित हुआ था। उस दौरान जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के अध्यक्ष और सीएम नीतीश कुमार सड़क मार्ग से ही एक दिन में 10-11 सीटों तक पहुंच गए थे। तेजस्वी उस दौरान पटना में थे और कुछ सभाओं को मोबाइल फोन से संबोधित किया था। मौसम सुधरने के बाद कोई दिन ऐसा नहीं है जब तेजस्वी एक दर्जन से कम सीटों पर जा रहे हों। दूसरे चरण का प्रचार 9 नवंबर को खत्म होगा। यानी तीन दिन बचे हैं। तेजस्वी अपनी रफ्तार से तीन दिन में 54 सीटों को कवर कर सकते हैं।

