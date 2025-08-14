सांसद वीणा देवी के पति दिनेश सिंह का नाम भी वोटर लिस्ट में दो जगह, तेजस्वी यादव ने दिखाया J𝐃𝐔 एमएलसी का ईपिक नंबर

बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पहले एनडीए की सांसद वीणा देवी को लेकर दावा किया कि मतदाता सूची में उनका नाम दो जगह पर है और दोनों ही जगहों पर उनके उम्र में अंतर है। अब तेजस्वी यादव ने ऐसा ही दावा वीणा देवी के पति और JDU के विधान पार्षद दिनेश सिंह को लेकर भी किया है।

बिहार में SIR पर हंगामा नहीं थम रहा है। विपक्षी पार्टियां लगातार यह दावा कर रही हैं कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान धांधली हुई है और इस धांधली के जरिए चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहता है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पहले एनडीए की सांसद वीणा देवी को लेकर दावा किया कि मतदाता सूची में उनका नाम दो जगह पर है और दोनों ही जगहों पर उनके उम्र में अंतर है। अब तेजस्वी यादव ने ऐसा ही दावा वीणा देवी के पति और जनता दल यूनाइटेड के विधान पार्षद दिनेश सिंह को लेकर भी किया है।

तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा, 'पर लिखा कि नीतीश कुमार के खास एमएलसी दिनेश सिंह का 'वोट घोटाला' उजागर हुआ है। इनके पास एक दो अलग अलग 𝐄𝐏𝐈𝐂 𝐈𝐃 - 𝐑𝐄𝐌𝟎𝟗𝟑𝟑𝟐𝟔𝟕 और 𝐄𝐏𝐈𝐂 𝐈𝐃- 𝐔𝐓𝐎𝟏𝟏𝟑𝟒𝟓𝟐𝟕 है। इनके दो अलग-अलग जिलों के दो अलग-अलग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में दो अलग-अलग वोट है। इनके दो अलग अलग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में दो अलग-अलग वोट है। 𝐒𝐈𝐑 में इन्होंने दो अलग अलग गणना फॉर्म भरे।'

तेजस्वी यादव ने पूछे तीखे सवाल इसी के साथ तेजस्वी यादव ने कुछ तीखे सवाल भी पूछे हैं। तेजस्वी यादव ने पूछा है कि क्या दो अलग-अलग फॉर्म पर जेडीयू एमएलसी ने खुद हस्ताक्षर किए हैं? चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित नई ड्राफ्ट सूची में दो अलग अलग 𝐄𝐏𝐈𝐂 𝐂𝐚𝐫𝐝 के साथ, दो अलग-अलग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, दो अलग-अलग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में इनके दो अलग अलग वोट कैसे बन गए? क्या मुख्यमंत्री के खास होने के कारण चुनाव आयोग ने इनके दो वोट बनने दिए? क्या यह 𝐄𝐂 द्वारा 𝐍𝐃𝐀 को जिताने के लिए की गई चुनावी धांधली नहीं है? क्या चुनाव आयोग दिनेश सिंह को दो जगह से दो अलग-अलग नोटिस देगा?