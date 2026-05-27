तेजस्वी ने पहना इराज का पापा लिखा शर्ट, फोटो-वीडियो में देखिए लालू के पोते की बर्थडे पार्टी का माहौल

इस मौके पर तेजस्वी यादव ने Iraj's father लिखी शर्ट पहनी। वो पार्टी में आकर्षण का केंद्र बने रहे। सबकी निगाहें इराज और उसके पापा की ओर थीं। जन्मदिन का आयोजन गाज़ियाबाद स्थित रागिनी विला में किया गया था। यह लालू यादव की चौथे नंबर की बेटी रागिनी यादव का घर बताया जा रहा है।

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के पोते और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के बेटे इराज लालू यादव का आज पहला जन्मदिन दिल्ली में मनाया गया। इस खास मौके पर लालू परिवार एक नजर आया। पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक, सांसद समेत विपक्ष के कई बड़े नेता बर्थडे पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने Iraj's father लिखी शर्ट पहनी। वो पार्टी में आकर्षण का केंद्र बने रहे। जन्मदिन का आयोजन गाज़ियाबाद स्थित रागिनी विला में किया गया था। यह लालू यादव की चौथे नंबर की बेटी रागिनी यादव का घर बताया जा रहा है।

इराज के जन्म दिन समारोह में राजद के कई वरिष्ठ नेता, विधायक, सांसद के साथ-साथ राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी समेत विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल हुए। इराज का जन्म 27 मई को कोलकाता में हुआ था। उसका नाम लालू यादव ने बड़े मंगल पर पैदा होने के चलते भगवान हनुमान के नाम पर इराज रखा है। तेजस्वी यादव ने नौ दिसंबर 2021 को अपनी बचपन की दोस्त रचेल गोडिन्हो से शादी की थी। शादी के बाद उनका नाम बदलकर राजश्री यादव रखा गया। इराज उनकी दूसरी संतान हैं। तेजस्वी और राजश्री की एक बेटी भी है। उसका नाम कात्यायनी है। कात्यायनी का जन्म 2023 में हुआ था।