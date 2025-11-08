Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsTejashwi will not be able to remove Nitish Kumar from power in Bihar Owaisi angered by being called BJP B-team
नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता से नहीं हटा पाएंगे तेजस्वी; BJP की ‘B टीम’ कहने पर भड़के ओवैसी

नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता से नहीं हटा पाएंगे तेजस्वी; BJP की ‘B टीम’ कहने पर भड़के ओवैसी

संक्षेप: उनकी यह टिप्पणी बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दो दिन बाद आई है। पहले चरण में मिथिला की कई सीटों पर उनके प्रत्याशी मुस्लिम मतदाताओं में सेंधमारी की दावा कर रहे हैं।

Sat, 8 Nov 2025 10:54 AMHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bihar Chunav: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को विपक्ष के इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया कि उनकी पार्टी को बीजेपी की बी-टीम कहा जाता है। उन्होंने विपक्षी दलों को आत्मचिंतन करने की सलाह दी है। उनकी यह टिप्पणी बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दो दिन बाद आई है। पहले चरण में मिथिला की कई सीटों पर उनके प्रत्याशी मुस्लिम मतदाताओं में सेंधमारी की दावा कर रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बिहार के किशनगंज से एनडीटीवी के साथ बात करते हुए ओवैसी ने विपक्ष के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि AIMIM एक वोटकटुआ पार्टी है। जब उनसे पूछा गया कि क्या राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेतृत्व वाला विपक्षी गठबंधन महागठबंधन इन चुनावों में सत्तारूढ़ बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA को सत्ता से बेदखल कर पाएगा तो उन्होंने कहा कि यह "एक बड़ी चुनौती" होगी। उन्होंने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि 2004 के बाद से राजद ने बिहार में खुद के दम पर सरकार नहीं बनाई है।

ओवैसी ने इस दौरान कहा, “क्या यहां सोने की खान मिल गई है? मैं समझता हू्ं कि लोग इस राज्य में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहां तेल के भंडार मिले हैं। माइग्रेशन को रोकने के बजाय, आप इस इलाके को बदनाम कर रहे हैं। बंटवारे के समय मुसलमान बांग्लादेश नहीं गए, जो इस राज्य के ठीक बगल में है और उन्होंने भारत को अपनी मातृभूमि चुना।”

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

आपको बता दें कि बिहार में दूसरे चरण के लिए मतदान 11 नवंबर को होगा। मतों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
Bihar Elections
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।