तेजस्वी होंगे मुख्यमंत्री, 14 नवंबर को बदल जाएगी सरकार; लालू यादव का दावा

संक्षेप: आरजेडी चीफ लालू यादव ने एक बार फिर दोहराया है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, और 14 नवंबर को बिहार में सरकार बदल जाएगी, गठबंधन की सरकार बनेगी। इस दावा लालू ने दानापुर में चुनाव प्रचार के दौरान किया।

बिहार चुनाव के बीच राजद सुप्रीमो लालू यादव भी चुनाव प्रचार पर निकले हैं। सोमवार को दानापुर में कैंपेनिंग के दौरान उन्होने एक बार फिर से दोहराया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा, और 14 नवंबर को बिहार में सरकार बदल जाएगी, और गठबंधन की सरकार बनेगी। आपको बता दें राजद चीफ लालू यादव पहली बार इस चुनाव में प्रचार के लिए निकले हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आपको बता दें लालू कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। एक बार फिर उन्होने तेजस्वी के सीएम बनने का दावा किया है। इससे पहले रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव के लिए राघोपुर में जनता से वोट मांगे थे।

वहीं महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में शपथ ग्रहण की तारीख तक बता दी थी। उन्होने लिखा था कि 𝟏𝟒 नवंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजें आएंगे और उसके बाद 𝟏𝟖 नवंबर को हमारी महागठबंधन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। 𝟐𝟔 नवंबर से लेकर 𝟐𝟔 जनवरी 𝟐𝟎𝟐𝟔 के बीच बिहार के सभी अपराधी और असामाजिक तत्व जेल की सलाखों के पीछे होंगे। खरमास में सब अपराधियों का खात्मा हो जाएगा। किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा।