आकाश यादव ने खुलासा किया कि लालू प्रसाद यादव ने उन्हें रांची बुलाया था औऱ कहा था कि तेज प्रताप यादव को हसनपुर में चुनाव लड़ने में मदद करें औऱ उन्हें वहां से जितवाएं। तेजस्वी चाहते थें कि तेज प्रताप हार जाएं।

बिहार में कुछ वक्त अनुष्का यादव और तेज प्रताप यादव प्रकरण ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था। अब आकाश यादव ने एक बार फिर एक साक्षात्कार में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और परिवार तथा पार्टी से अलग होकर जेजेडी बनाने वाले तेज प्रताप यादव को लेकर कई बड़े दावे किए हैं। नेहा सिंह राठौड़ के साथ एक पॉडकास्ट में आकाश यादव ने दावा किया है कि तेजस्वी यादव चाहते थे कि तेज प्रताप यादव चुनाव हार जाएं। आकाश यादव ने कहा कि जगदानंद सिंह को मोहरा बनाकर उनकी बलि दी गई।

इस पॉडकास्ट में आकाश यादव ने कहा कि यह सच है कि एक समय बिहार में लोग सिर्फ तेज प्रताप यादव को ही जानते थे और पहचानते थे। तेजस्वी यादव को साल 2015 में लॉन्च किया गया था। आकाश यादव ने कहा कि साल 2015 से लेकर 2019 तक के दौर में तेज प्रताप यादव के नाम को लेकर एक बड़ा लहर था। जब आकाश यादव से पूछा गया कि जगदानंद सिंह के साथ विवाद क्यों हुआ था? तब इसके जवाब में आकाश यादव ने कहा कि जगदानंद सिंह आज के समय में राजनीतिक तौर पर सक्रिय नहीं हैं। अब उनसे राजनीतिक लड़ाई खत्म हो चुकी है और अब वो गार्जियन के समान हैं।

आकाश यादव ने आगे कहा कि जगदानंद सिंह से गलतियां हुई हैं कि बतौर प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने मीडिया में आकर कहा था कि मैं उनकी पार्टी में कभी था ही नहीं। अगर मैं उनकी पार्टी में नहीं था तो फिर पार्टी के कैंपस में ही छात्र राजनीति की बैठक क्यों होती थी, मुझे कैंपेन में स्टार प्रचारक क्यों बनाया जाता था, अगर मैं पार्टी में नहीं था तो जाति जनगणना के वक्त डीएम के समय जो ज्ञापन दिया गया था उस प्रतिनिधिमंडल में मैं कैसे होता था। दरअसल तेजस्वी यादव को सत्ता के पास अपने कॉम्पटिशन में कोई दूसरा नहीं चाहिए था, इसलिए, उनकी वजह से हमारी बलि चढ़ा दी गई।

तेजस्वी यादव औऱ उनकी टीम के दिमाग में यह रहा है कि अगर आकाश यादव तेज प्रताप यादव के साथ रहेगा तो यह लोग बिहार में तेज प्रताप यादव को दूसरा लालू यादव बनाएंगे। इसी राजनीतिक वजहों से जगदानंद को मोहरा बनाकर हमको हटाया गया। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद यह घटना हुई थी। आकाश यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने आपस में राजनीतिक वर्चस्व दिखाने के लिए उन्हें छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया।

आकाश यादव ने खुलासा किया कि लालू प्रसाद यादव ने उन्हें रांची बुलाया था औऱ कहा था कि तेज प्रताप यादव को हसनपुर में चुनाव लड़ने में मदद करें औऱ उन्हें वहां से जितवाएं। वहां 80,000 यादव हैं और इस बार महुआ से हम लोगों ने मुकेश यादव को टिकट देने का फैसला किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई इस बार मोहद्दीनगर से लड़ना चाहते हैं इसलिए आप इनको हसनपुर लेकर जाएं। इसके बाद हमलोग हसनपुर गए और तेज प्रताप यादव अच्छे मार्जिन से चुनाव भी जीत गए। जो लोग तेज प्रताप का विरोध कर रहे थे और तेज प्रताप गो बैक के नारे लगा रहे थे उनको राजद ने उस समय टिकट भी दिया और वो लोग चुनाव हार गए।