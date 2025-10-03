तेजस्वी टॉप पर, नीतीश और पीके का ग्राफ भी बढ़ा; ताजा सर्वे में चिराग और सम्राट का क्या हाल?

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पसंदीदा मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर हुए सी-वोटर के ताजा सर्वे में तेजस्वी यादव शीर्ष पर बने हुए हैं, प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पर हैं जो लगातार बढ़त बना रहे हैं। सितंबर महीने में नीतीश कुमार की रेटिंग में भी इजाफा हुआ है।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर पसंदीदा मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर कराए गए सर्वे में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव लगातार शीर्ष पर बने हुए हैं। रिसर्च एजेंसी सी-वोटर के सितंबर महीने के सर्वे के नतीजों के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की लोकप्रियता में भी इजाफा हुआ है। हालांकि, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के ग्राफ में गिरावट देखने को मिली हुई है।

चुनावी साल में सी वोटर फरवरी महीने से बिहार में पसंदीदा मुख्यमंत्री उम्मीदवार का सर्वे करा रहा है। इसमें अलग-अलग लोगों से सीएम कैंडिडेट पर राय ली जाती है। फरवरी 2025 से लगातार तेजस्वी यादव इस सर्वे की रेटिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं। हालांकि, उनकी रेटिंग 40 फीसदी से गिरते-गिरते अगस्त में 31.3 प्रतिशत हो गई थी। मगर सितंबर में फिर से तेजस्वी की रेटिंग में उछाला आया और ताजा सर्वे में 35.5 प्रतिशत पहुंच गई।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो अगस्त महीने तक उनकी भी रेटिंग में धीरे-धीरे गिरावट आने लगी और 18 से 14 प्रतिशत तक पहुंच गई। अब सितंबर महीने में उनकी लोकप्रियता में थोड़ा इजाफा हुआ है। सी-वोटर के सर्वे में उनकी रेटिंग बढ़कर सितंबर में 16 प्रतिशत हो गई है।

जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर लोकप्रियता के मामले में लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। फरवरी में जहां उनकी रेटिंग 14.9 प्रतिशत थी। जून में वह बढ़कर 18.2 फीसदी हो गई और पीके ने सीएम नीतीश को सर्वे में पछाड़कर दूसरे नंबर पर कब्जा जमा दिया। इसके बाद भी वे लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। सितंबर महीने के नतीजों में उनकी रेटिंग 23.1 प्रतिशत हो गई है।

लोजपा-रामविलास के मुखिया एवं केंद्रीय मंत्री पसंदीदा सीएम कैंडिडेट के सर्वे में 9.5 प्रतिशत रेटिंग के साथ चौथे स्थान पर हैं। उनकी रेटिंग में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं। फरवरी में जहां वे 3.7 फीसदी लोगों के पसंदीदा उम्मीदवार थे, मई महीने में बढ़कर वे 10.6 तक पहुंच गए। इसके बाद उनकी रेटिंग 9 और 10 के बीच रही है।