तेजस्वी टॉप, चिराग सेकेंड, नीतीश थर्ड; मोदी की 2020 से अधिक रैली, बिहार चुनाव में किसने कितना पसीना बहाया

संक्षेप: Bihar Elections: प्रधानमंत्री ने 24 अक्तूबर को जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव में उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद अपनी सभा की शुरुआत की है। वहीं, अंतिम दिन प्रधानमंत्री ने सीतामढ़ी और बेतिया में सभाएं कीं। इ

Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में 2020 की तुलना में अधिक समय दिया है। वर्ष 2020 के चुनाव में प्रधानमंत्री चार बार बिहार आए थे और इस दौरान उन्होंने 12 सभाएं की थीं। वहीं, 2025 चुनाव में प्रधानमंत्री सात बार बिहार आए और 14 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने अब तक 155 सभाएं की तो 85 रैलियों के साथ चिराग पासवान दूसरे नंबर पर हैं। नीतीश कुमार की अबतक 67 जनसभाएं हो चुकी हैं। आज(रविवार) को भी कई नेता चुनाव प्रचार में हैं।

प्रधानमंत्री ने 24 अक्तूबर को जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव में उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद अपनी सभा की शुरुआत की है। वहीं, अंतिम दिन प्रधानमंत्री ने सीतामढ़ी और बेतिया में सभाएं कीं। इस बीच बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, छपरा, सहरसा, कटिहार, आरा, नवादा, भागलपुर, अररिया, औरंगाबाद और भभुआ में भी उनकी सभाएं हुईं। प्रधानमंत्री ने इस बार हर दिन दो सभाओं को संबोधित किया, जबकि पिछले चुनाव में उन्होंने एक नवंबर, 2024 को चार सभाएं की थी। इसी प्रकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार तक 67 जनसभाओं को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने रोड शो भी किया है। मुख्यमंत्री ने नौ सभाएं सड़क मार्ग से जाकर की हैं। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री ने अपनी सभा की शुरुआत 17 अक्तूबर को छपरा के तरैयां से की थी। 17 अक्तूबर से लेकर अब तक अमित शाह ने 33 जनसभाएं कीं। इसके साथ ही उन्होंने रोड शो भी किया है।

लोजपा आर के प्रमुख चिराग पासवान ने शनिवार तक 85 जनसभाएं की है। इधर, नेता प्रतिपक्ष अब तक सबसे अधिक 155 सभाएं कर चुके हैं। रविवार को विधानसभा चुनाव के प्रचार का अंतिम दिन है। अंतिम दिन में सभी पार्टियों के शीर्ष नेताओं की जनसभाएं होनी हैं। इन नेताओं की सभाओं ने मतदाताओं को कितना प्रभावित किया है, इसका खुलासा तो 14 नवंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। मगर इतना जरूर है कि राजनेताओं ने मतदताओं का समर्थन पाने के लिए खूब पसीना बहाया है।

किनकी कितनी सभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी : 14

कांग्रेस नेता राहुल गांधी : 14

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार : 67

तेजस्वी यादव : 155

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह : 21

गृह मंत्री अमित शाह : 33

जेपी नड्डा: 15

प्रियंका गांधी : 13