तेजस्वी यादव ने कहा कि अशोक चौधरी को गलत तरीके से लाभ के पद पर बहाल किया गया है और छुट्टी दी गयी है। उन्हें अविलंब मंत्रालय से हटाया जाना चाहिए।

बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी के असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर बहाली का मुद्दा गर्म है। आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें हटाने की मांग की है। उन्होंने अशोक चौधरी को फर्जी मंत्री करार दिया है। अशोक चौधरी के एक साथ तीन पदों पर बने रहने को लेकर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी तंज कसा है और मामले को ऊपर तक ले जाने की चेतावनी दी है।

तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पोस्ट करके बिहार सरकार पर संविधान के प्रावधानों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि 9 महीनों से एक फर्जी मंत्री को सरकार में बैठाकर रखा गया है और वह अवैध मंत्री हर प्रकार के अवैधानिक कार्यों में संलिप्त है। लोकभवन की ओर से भी एक ही व्यक्ति के एक साथ तीन पदों पर बने रहने पर गहरी आपत्ति जताई है। अशोक चौधरी एक साथ विधान पार्षद, मंत्री और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काबिज हैं।

तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अशोक चौधरी की बहाली संविधान के निर्देशों और नियमों को ताख पर रखते हुए की गयी है। स्थापित प्रावधानों, प्रक्रियाओं और नियमों की संचिका को फाड़, कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नियुक्ति के अगले दिन ही फर्जी मंत्री प्रॉबेशन पीरियड के दौरान लंबी अवधि की अनिश्चितकालीन छुट्टियों पर चले गए। विश्वविद्यालय के सेवा नियमों के अनुसार वह छुट्टी ले ही नहीं सकते और ना ही अनिश्चित काल के लिए छुट्टियाँ स्वीकार हो सकती।

विधान परिषद सदस्यता रद्द हो तेजस्वी यादव ने कहा है कि लाभ के पद के प्रावधानों के अनुसार अविलंब उनकी सदस्यता रद्द कर धोखाधड़ी के मामले में सजा होनी चाहिए। 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' केस में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार वेतन या भत्ता लेना मायने नहीं रखता बल्कि सदन का सदस्य रहते हुए लाभ का दूसरा पद स्वीकार करना ही अवैध है और सदस्यता उसी क्षण समाप्त मानी जाएगी।

मामले को ऊपर तक ले जाएंगे:तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि ऐसे फर्जी मंत्री को एक मिनट भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है। चौपट राज के अज्ञानी मुख्यमंत्री को कुछ पता नहीं है। मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर हर जगह संविधान की अवेहलना की जा रही है। हम इस मामले को लेकर ऊपर तक जाएँगे।