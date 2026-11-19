तेजस्वी ने अशोक चौधरी को बताया फर्जी मंत्री, हटाने की मांग की; सीएम सम्राट चौधरी पर भी तंज कसा
तेजस्वी यादव ने कहा कि अशोक चौधरी को गलत तरीके से लाभ के पद पर बहाल किया गया है और छुट्टी दी गयी है। उन्हें अविलंब मंत्रालय से हटाया जाना चाहिए।
बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी के असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर बहाली का मुद्दा गर्म है। आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें हटाने की मांग की है। उन्होंने अशोक चौधरी को फर्जी मंत्री करार दिया है। अशोक चौधरी के एक साथ तीन पदों पर बने रहने को लेकर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी तंज कसा है और मामले को ऊपर तक ले जाने की चेतावनी दी है।
तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पोस्ट करके बिहार सरकार पर संविधान के प्रावधानों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि 9 महीनों से एक फर्जी मंत्री को सरकार में बैठाकर रखा गया है और वह अवैध मंत्री हर प्रकार के अवैधानिक कार्यों में संलिप्त है। लोकभवन की ओर से भी एक ही व्यक्ति के एक साथ तीन पदों पर बने रहने पर गहरी आपत्ति जताई है। अशोक चौधरी एक साथ विधान पार्षद, मंत्री और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काबिज हैं।
तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अशोक चौधरी की बहाली संविधान के निर्देशों और नियमों को ताख पर रखते हुए की गयी है। स्थापित प्रावधानों, प्रक्रियाओं और नियमों की संचिका को फाड़, कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नियुक्ति के अगले दिन ही फर्जी मंत्री प्रॉबेशन पीरियड के दौरान लंबी अवधि की अनिश्चितकालीन छुट्टियों पर चले गए। विश्वविद्यालय के सेवा नियमों के अनुसार वह छुट्टी ले ही नहीं सकते और ना ही अनिश्चित काल के लिए छुट्टियाँ स्वीकार हो सकती।
विधान परिषद सदस्यता रद्द हो
तेजस्वी यादव ने कहा है कि लाभ के पद के प्रावधानों के अनुसार अविलंब उनकी सदस्यता रद्द कर धोखाधड़ी के मामले में सजा होनी चाहिए। 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' केस में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार वेतन या भत्ता लेना मायने नहीं रखता बल्कि सदन का सदस्य रहते हुए लाभ का दूसरा पद स्वीकार करना ही अवैध है और सदस्यता उसी क्षण समाप्त मानी जाएगी।
मामले को ऊपर तक ले जाएंगे:तेजस्वी यादव
नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि ऐसे फर्जी मंत्री को एक मिनट भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है। चौपट राज के अज्ञानी मुख्यमंत्री को कुछ पता नहीं है। मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर हर जगह संविधान की अवेहलना की जा रही है। हम इस मामले को लेकर ऊपर तक जाएँगे।
ये है मामला
बिहार सरकार में जदयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी ने इसी साल 17 फरवरी को एएन कॉलेज पटना में पॉलिटिकल साइंस विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में योगदान दिया। उन्होंने कॉलेज में क्लास भी लिया लेकिन, अगले दिन से छुट्टी पर चले गए। विधान परिषद सदस्य और मंत्री पद पर रहते हुए नौकरी जॉइन करने और प्रोबेशन अवधि में लियन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लोकभवन की ओर से इस मामले में महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी गई है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें