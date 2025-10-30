Hindustan Hindi News
Tejashwi targets PM Modi over Dular Chand murder said tees saal pahale ki baaten, tees minat pahale vaala bhi dekhen
तीस साल पहले की बातें, तीस मिनट पहले वाला भी देखें, दुलारचंद की हत्या पर तेजस्वी का पीएम मोदी पर निशाना

संक्षेप: बिहार में विधानसभा चुनाव के बीच मोकामा में  सामाजिक कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की हत्या पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री तीस साल पहले की बातें करते हैं लेकिन तीस मिनट पहले वाला उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। 

Thu, 30 Oct 2025 08:31 PMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
जदयू के बाहुबली नेता अनंत सिंह के इलाके मोकामा में सामाजिक कार्यकर्ता दुलार चंद की हत्या को लेकर तेजस्वी यादव ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले लिया है। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री तीस साल पहले की बातें बार-बार करते हैं लेकिन तीस मिनट पहले बिहार में क्या हुआ, यह उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है। सिवान में एएसआई अनिरुद्ध पासवान की गला काटकर हत्या कर दी गई। मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई है।

तेजस्वी ने कहा कि इस समय आचार संहिता लगी हुई है। चुनाव चल रहा है। इसके बाद भी कुछ लोग कैसे बंदूक गोली लेकर घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तीस साल पहले की बात करते हैं और तीस मिनट पहले क्या हुआ, यह नहीं देख रहे हैं। प्रधानमंत्री को देखना चाहिए कि किस प्रकार के लोग बिहार को कब्जा किए हुए हैं। अब लोगों को समझ में आ रहा है। प्रधानमंत्री को यह सब आंख खोलकर देखना चाहिए।

तेजस्वी ने पूछा कि कौन लोग हैं जो पैरोल पर इन लोगों को बाहर लेकर आए हैं। चुनाव में आचार संहिता में बंदूक लेकर घूम रहे हैं। यह लोग हार के बौखलाहट से डरे हुए हैं। बिहार की जनता इन लोगो को करारा जवाब देगी। किन-किन प्रवृत्ति के लोगों ने बिहार पर कब्जा किया हुआ है। कभी दो सौ राउंड गोली चलाई जाती है। कभी चुनाव के दौरान हत्या कर दी जाती है लेकिन कुछ नहीं होता है। शासन प्रशासन में जितने लोग बैठे हैं केवल अपराधियों को संरक्षण देने और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। उन्हें बचाने के लिए कुर्सी पर बैठे हैं।

तेजस्वी ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र में विचारधारा और जनहित के मुद्दों की लड़ाई होती है। बमबारी और गोलीबारी की नहीं होती। सत्ता संपोषित दुर्दांत अपराधी एनडीए के महाजंगलराज में बाहर घूम तांडव मचा रहे है। एनडीए प्रत्याशियों का पत्रकारों पर गुस्सा, पत्रकारों को जान से मारने की बात करना और पूर्व में AK-47 की बरामदगी, इन सभी की परिणीति आज बिहार में दिख रही है। पूरा देश जानता है कि बिहार चुनाव में किस प्रवत्ति के भाजपाई यहां डेरा डाल अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं।

प्रधानमंत्री बिहार में महाजंगलराज को संरक्षण और इसके पोषकों व निर्वाहकों को टिकट देकर बिहार को बदनाम और बदहाल कर रहे हैं। बिहार की जनता प्रतिकार करेगी। आपकी इस सोच, अपराध के संरक्षण और आपके डबल इंजन को उखाड़ने का काम बिहार की धरती से किया जाएगा।

मोकामा में दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या, अनंत सिंह समर्थकों पर आरोप

मोकामा विधानसभा क्षेत्र के घोसवरी थाना इलाके में गुरुवार को जनसुराज पार्टी प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के काफिले पर हमले के दौरान दुलारचंद यादव (उम्र 50 वर्ष) की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दुलारचंद पहले राजद नेता और लालू यादव के करीबी रहे थे। जनसुराज के लिए प्रचार कर रहे थे। घटना बसावनचक गांव में दोपहर करीब 2 बजे उस वक्त हुई जब जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थकों और जनसुराज कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया। मारपीट के दौरान गोली चलने से दुलारचंद के सिर में गोली लगी और उनकी मौत हो गई।

दुलारचंद मोकामा-टाल क्षेत्र के प्रभावशाली नेता थे। उनके परिजनों ने हत्या का आरोप अनंत सिंह के समर्थकों पर लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन इलाके में तनाव व्याप्त है। जनसुराज पार्टी ने इसे 'चुनावी हिंसा' करार देते हुए एनडीए पर संरक्षण का आरोप लगाया है।

सिवान में एएसआई अनिरुद्ध पासवान की क्रूरता से हत्या

इससे पहले सिवान के दरौंदा थाना क्षेत्र में बुधवार रात एएसआई अनिरुद्ध पासवान की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। उनका शव सिरसा नवका टोला गांव के अरहर के खेत में मिला। अनिरुद्ध मधुबनी के राजपार थाना के कुंनवार गांव निवासी थे और छठ महापर्व के लिए परिवार को छोड़कर ड्यूटी पर लौटे थे। सिविल ड्रेस में निकले अनिरुद्ध पर हमलावरों ने सुनसान जगह पर धारदार हथियार से वार किया। मौके से लोहे का रॉड, गमछा और टूटा चश्मा बरामद हुआ। पुलिस का मानना है कि यह निजी दुश्मनी का मामला हो सकता है, लेकिन चुनावी माहौल के चलते साजिश की आशंका से जांच तेज कर दी गई है।