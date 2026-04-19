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बारात में चिराग का गाना बजाया तो तेजस्वी के समर्थक भड़के, बिहार में शादी में जमकर चले ईंट- पत्थर

Apr 19, 2026 09:45 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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शादी समारोह के दौरान चिराग पासवान का गाना बजाने को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद हो गया। विवाद होते होते लोगों के बीच पथराव हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए।

बारात में चिराग का गाना बजाया तो तेजस्वी के समर्थक भड़के, बिहार में शादी में जमकर चले ईंट- पत्थर

Bihar Crime News: शादी का मौका था। राजेश पासवान के घर से बेटे की बारात निकलने से ठीक पहले बिलौकी की रस्म अदा की जा रही थी। डीजे की धुन पर पुरुष, महिलाएं और बच्चे डांस का आनंद ले रहे थे। डीजे पर केंद्रीय मंत्री सह लोजपा आरवी के सुप्रीमो चिराग पासवान के समर्थन वाला गाना बज रहा था। तभी महिलाओं की भीड़ पर पत्थर बरसने लगे।

घटना बिहार के वैशाली जिसे के बिंदुपुर थाने के कठौलिया गांव की है जहां एक शादी समारोह के दौरान चिराग पासवान का गाना बजाने को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद हो गया। विवाद होते होते लोगों के बीच पथराव हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में किया और पांच लोगों को हिरासत में लिया। पत्थर चलाने का आरोप राजद नेता तेजस्वी यादव के समर्थकों पर है जो यादव समाज से ताल्लुक रखते हैं।

मिली जानकारी के अनुसार कथौलिया बांध के पास राजेश पासवान के बेटे पिंटू कुमार की शादी की बारात निकलने से पहले हुई। 'बिलौकी' की रस्म के दौरान चिराग पासवान का एक गाना बजाया गया, जिस पर दूसरे समुदाय के लोगों ने आपत्ति व्यक्त की। गाने को लेकर शुरू हुआ विवाद जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी हुई। दूसरे समुदाय के लोगों ने बारात को आगे बढ़ने से रोक दिया।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया। उन्होंने दूल्हे सहित अन्य बारातियों को सुरक्षित आगे निकलवाया। इस पथराव में कई लोग चोटिल हुए, जिनमें कुछ को गंभीर चोटें आईं। इधर लोग घंटों मामले के सुलह को लेकर थाने पर जमे रहे।

प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार, कुछ ही मिनटों में हालात बेकाबू हो गए और लोग अपनी-अपनी ओर से पत्थर चलाने लगे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पांच लोगों को हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस की निगरानी में देर शाम को बारात निकाली गई।

शादी समारोह में आई महिला मुंद्रिका देवी ने रोते हुए बताया कि डीजे के साथ केवल महिलाएं थीं। पासवान का गाना बज रहा था। तभी यादव समाज के कुछ उपद्रवी तत्व ईंट, पत्थर, ढेला से मारने लगे। सबने कहा कि इसमें सिर्फ महिलाएं औैर बच्चे हैं लेकिन, कोई शांत नहीं हुआ। उसके बाद मोबाइल से फोन करके परिजनों को जानकारी दी। जब सब लोग जुटे तो पत्थर चलाना बंद किया। कुछ युवकों ने महिलाओं का जेवर छीनने की कोशिश की। ग्रामीण रमेश पासवान ने बताया कि जब भी पासवान टोला से बारात निकलती है तो यादव टोला के लोग मारपीट करते हैं। उधर लालू यादव का गाना बजता है तो हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन, इधर चिराग पासवान का बजता है तो हमेशा वे लोग लड़ाई करते हैं। तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस गश्त तेज कर दी गयी है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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