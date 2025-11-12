Bihar Exit Poll में तेजस्वी सुपर सीएम फेस, नीतीश नंबर 2, तीसरे पर चौंकाने वाला नाम

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में Axis My India के एग्जिट पोल के नतीजों में सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री के सर्वे में तेजस्वी यादव को शीर्ष पर दिखाया गया है। उनके बाद नीतीश कुमार नंबर 2 पर हैं। तीसरे नंबर पर जो नाम है वो चौंकाने वाला है।

Axis My India Exit Poll on Bihar CM: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम आने से पहले एग्जिट पोल में अनुमानों का दौर चल रहा है। इस बीच चर्चित सर्वे एजेंसी एक्सिस माय इंडिया का एग्जिट पोल का विश्लेषण बुधवार को जारी हुआ है। इसमें बिहार के पसंदीदा मुख्यमंत्री चेहरा के रूप में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को शीर्ष पर दिखाया गया है। उनके बाद दूसरे नंबर पर मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम है। वहीं, तीसरे नंबर जो नाम है वह चौंकाने वाला है।

Axis My India के बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025 के अनुसार 34 प्रतिशत लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। वहीं, नीतीश कुमार को 22 प्रतिशत लोग सीएम के रूप में पसंद कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर प्रशांत किशोर या सम्राट चौधरी नहीं हैं, बल्कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हैं। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग को 5 प्रतिशत लोगों ने सीएम फेस के रूप में पसंद किया है।

हालांकि, सर्वे के अनुसार 14 प्रतिशत लोगों का मानना है कि सम्राट चौधरी के अलावा भाजपा से कोई सीएम का चेहरा होना चाहिए। डिप्टी सीएम सम्राट को इस सर्वे में 2 फीसदी लोगों ने ही मुख्यमंत्री के रूप में पसंद किया है।