Bihar Exit Poll में तेजस्वी सुपर सीएम फेस, नीतीश नंबर 2, तीसरे पर चौंकाने वाला नाम

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में Axis My India के एग्जिट पोल के नतीजों में सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री के सर्वे में तेजस्वी यादव को शीर्ष पर दिखाया गया है। उनके बाद नीतीश कुमार नंबर 2 पर हैं। तीसरे नंबर पर जो नाम है वो चौंकाने वाला है। 

Wed, 12 Nov 2025 06:55 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Axis My India Exit Poll on Bihar CM: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम आने से पहले एग्जिट पोल में अनुमानों का दौर चल रहा है। इस बीच चर्चित सर्वे एजेंसी एक्सिस माय इंडिया का एग्जिट पोल का विश्लेषण बुधवार को जारी हुआ है। इसमें बिहार के पसंदीदा मुख्यमंत्री चेहरा के रूप में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को शीर्ष पर दिखाया गया है। उनके बाद दूसरे नंबर पर मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम है। वहीं, तीसरे नंबर जो नाम है वह चौंकाने वाला है।

Axis My India के बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025 के अनुसार 34 प्रतिशत लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। वहीं, नीतीश कुमार को 22 प्रतिशत लोग सीएम के रूप में पसंद कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर प्रशांत किशोर या सम्राट चौधरी नहीं हैं, बल्कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हैं। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग को 5 प्रतिशत लोगों ने सीएम फेस के रूप में पसंद किया है।

हालांकि, सर्वे के अनुसार 14 प्रतिशत लोगों का मानना है कि सम्राट चौधरी के अलावा भाजपा से कोई सीएम का चेहरा होना चाहिए। डिप्टी सीएम सम्राट को इस सर्वे में 2 फीसदी लोगों ने ही मुख्यमंत्री के रूप में पसंद किया है।

एक्सिस माय इंडिया एग्जिट पोल के सीएम फेस को लेकर किए गए सर्वे के नतीजे यहां देखें-

  • तेजस्वी यादव - 34%
  • नीतीश कुमार - 22%
  • चिराग पासवान- 5%
  • प्रशांत किशोर- 4%
  • सम्राट चौधरी- 2%
  • लालू यादव- 2%
  • भाजपा से कोई अन्य- 14%
  • कांग्रेस से कोई अन्य- 3%
  • आरजेडी से कोई अन्य- 2%
  • अन्य- 12%

Axis My India एग्जिट पोल में कौन बना रहा बिहार में सरकार?

इस एजेंसी के एग्जिट पोल सर्वे में बिहार में एनडीए 121 से 141 सीटों के साथ सरकार बना सकता है। वहीं, तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन को 98 से 118 सीटें मिलने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी का खाता खुल सकता है लेकिन 2 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने का अनुमान है। वहीं, असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM की सीटें घटकर 0-2 के बीच रहने की संभावना जताई गई है।

