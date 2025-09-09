तेजस्वी सरकार बनतो, यादव रंगदार बनतो.., भोजपुरी गाने पर गन लहराने का वीडियो देखें

भागलपुर जिले के गोराडीह में हाथ में कट्टा लेकर लहराते हुए भोजपुरी गाने पर करीब आधा दर्जन युवकों का वीडियो वायरल होने के बाद अब ऐक्शन भी लिया जा रहा है। यह वीडियो गोराडीह थाना क्षेत्र के कासिमपुर पंचायत अंतर्गत इटवा गांव का बताया जा रहा है।

बिहार में कुछ लोगों द्वारा खुलेआम गन लहराने का वीडियो सामने आया है। यह लोग एक मंच पर जमकर थिरक रहे हैं और इनमें से कुछ लोगों के हाथ में बंदूक है। जिस वक्त यह लोग स्टेज पर गन लेकर नाच रहे थे उस वक्त वहां भोजपुरी गाना ‘तेजस्वी सरकार बनेतो, यादव रंगदार बनतो..’ गाना बजाया जा रहा था। इस वीडियो की अब काफी चर्चा हो रही है।

भागलपुर जिले के गोराडीह में हाथ में कट्टा लेकर लहराते हुए भोजपुरी गाने पर करीब आधा दर्जन युवकों का वीडियो वायरल होने के बाद अब ऐक्शन भी लिया जा रहा है। यह वीडियो गोराडीह थाना क्षेत्र के कासिमपुर पंचायत अंतर्गत इटवा गांव का बताया जा रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मामले को लेकर एसएसपी ने स्थानीय थाने को जांच के आदेश दिए हैं।