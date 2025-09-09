tejashwi sarkar bane toh yadav rangdar bane bhojpuri song people dance with gun in bhagalpur bihar तेजस्वी सरकार बनतो, यादव रंगदार बनतो.., भोजपुरी गाने पर गन लहराने का वीडियो देखें, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newstejashwi sarkar bane toh yadav rangdar bane bhojpuri song people dance with gun in bhagalpur bihar

तेजस्वी सरकार बनतो, यादव रंगदार बनतो.., भोजपुरी गाने पर गन लहराने का वीडियो देखें

भागलपुर जिले के गोराडीह में हाथ में कट्टा लेकर लहराते हुए भोजपुरी गाने पर करीब आधा दर्जन युवकों का वीडियो वायरल होने के बाद अब ऐक्शन भी लिया जा रहा है। यह वीडियो गोराडीह थाना क्षेत्र के कासिमपुर पंचायत अंतर्गत इटवा गांव का बताया जा रहा है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, संवाददाता, गोराडीह, भागलपुरTue, 9 Sep 2025 10:04 AM
share Share
Follow Us on
तेजस्वी सरकार बनतो, यादव रंगदार बनतो.., भोजपुरी गाने पर गन लहराने का वीडियो देखें

बिहार में कुछ लोगों द्वारा खुलेआम गन लहराने का वीडियो सामने आया है। यह लोग एक मंच पर जमकर थिरक रहे हैं और इनमें से कुछ लोगों के हाथ में बंदूक है। जिस वक्त यह लोग स्टेज पर गन लेकर नाच रहे थे उस वक्त वहां भोजपुरी गाना ‘तेजस्वी सरकार बनेतो, यादव रंगदार बनतो..’ गाना बजाया जा रहा था। इस वीडियो की अब काफी चर्चा हो रही है।

भागलपुर जिले के गोराडीह में हाथ में कट्टा लेकर लहराते हुए भोजपुरी गाने पर करीब आधा दर्जन युवकों का वीडियो वायरल होने के बाद अब ऐक्शन भी लिया जा रहा है। यह वीडियो गोराडीह थाना क्षेत्र के कासिमपुर पंचायत अंतर्गत इटवा गांव का बताया जा रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मामले को लेकर एसएसपी ने स्थानीय थाने को जांच के आदेश दिए हैं।

ये भी पढ़ें:उत्तर में ज्यादा और दक्षिण बिहार में कम होगी बारिश, पटना में कैसा रहेगा मौसम

बताया जा रहा है कि रविवार की रात गांव में एक व्यक्ति के यहां बच्चे के जन्मोत्सव पर भोज कार्यक्रम था। जिसमें आर्केस्ट्रा कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। जिसमें कई बार बालाओं को भी बुलाया गया था। उसी दौरान मंच पर छह-सात युवक चढ़कर डांस करने लगा। जिसमें एक युवक अपने पास से कट्टा निकालकर दूसरे युवक के हाथ में देता है। जिसके बाद उक्त युवक उसमें कारतूस भरकर नाचते हुए आसमानी फायरिंग करने की कोशिश करता है। थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें:प्रिय पति देव, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं..; मनीषा ने सुसाइड नोट में क्या लिखा