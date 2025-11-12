Hindustan Hindi News
Bihar Exit Poll में तेजस्वी, सम्राट, तेज प्रताप और खेसारी का क्या हाल; कौन हार या जीत रहा?

Bihar Exit Poll में तेजस्वी, सम्राट, तेज प्रताप और खेसारी का क्या हाल; कौन हार या जीत रहा?

संक्षेप: Bihar Exit Poll Results: बिहार चुनाव के एग्जिट पोल में महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव और भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव समेत अन्य चर्चित उम्मीदवारों में कौन हार या जीत रहा है, यहां देखें।

Wed, 12 Nov 2025 03:16 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Bihar Exit Poll Results 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम से पहले एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं। अधिकतर एजेंसियों के एग्जिट पोल में एनडीए सरकार को बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है। मगर एक एग्जिट पोल ऐसा है जिसमें महागठबंधन और एनडीए के बीच तगड़ी टक्कर होने की संभावना जताई है और किसी को भी पूर्ण बहुमत मिलते नहीं दिखाया है। यह एग्जिट पोल AI Politics नाम की एजेंसी ने यूट्यूब चैनल News Pinch के साथ मिलकर किया है। इसने सीट वाइज हार-जीत का अनुमान भी लगाया है। आइए देखते हैं कि इस एग्जिट पोल में तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, तेज प्रताप यादव, खेसारी लाल यादव जैसे चर्चित उम्मीदवारों का चुनाव परिणाम क्या रह सकता है।

राघोपुर से तीसरी बार जीतेंगे तेजस्वी यादव?

AI Politics-News Pinch के एग्जिट पोल में वैशाली जिले की राघोपुर विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के कैंडिडेट तेजस्वी यादव को बढ़त मिलते हुए दिखाई है। तेजस्वी महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट भी हैं और अपनी सीट से वह लगातार तीसरी बार चुनाव जीत सकते हैं।

तारापुर से सम्राट चौधरी की होगी जीत?

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने मुंगेर जिले की तारापुर विधानसभा सीट से उतारा है। इस एग्जिट पोल में तारापुर सीट से सम्राट को बढ़त दिखाई गई है। यहां से वे आरजेडी के उम्मीदवार अरुण शाह को हरा सकते हैं।

महुआ सीट से हार रहे तेज प्रताप?

लालू परिवार और आरजेडी से बेदखल होकर जन शक्ति जनता दल (जेजेडी) नाम से नई पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरे पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव वैशाली जिले की महुआ सीट से मैदान में हैं। हालांकि, इस एग्जिट पोल में उनकी हार का अनुमान लगाया गया है। महुआ सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार मुकेश रौशन को बढ़त दिखाई गई है।

छपरा में कमाल नहीं कर पाएंगे खेसारी लाल यादव?

इस एग्जिट पोल में छपरा विधानसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर पहली बार चुनावी मैदान में उतरे भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव की हार का अनुमान लगाया गया है। छपरा सीट पर भाजपा की उम्मीदवार छोटी कुमारी को बढ़त मिलते दिखाई गई है।

अन्य सीटों के चर्चित उम्मीदवारों का हाल भी जानें

AI Politics-News Pinch के एग्जिट पोल में लखीसराय विधानसभा सीट से डिप्टी सीएम एवं भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा को बढ़त मिलते दिखाई गई है। वहीं, सीवान जिले की रघुनाथपुर से बाहुबली पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को बढ़त मिलने का अनुमान है। पटना जिले की मोकामा सीट से जेडीयू कैंडिडेट एवं बाहुबली अनंत सिंह, आरजेडी की उम्मीदवार वीणा देवी से हार सकते हैं। करगहर से जन सुराज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे भोजपुरी स्टार रितेश पांडेय के भी हार का अनुमान है।

