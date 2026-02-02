भाषण में हरियाली पर सर्वे में फेल; राज्यपाल के अभिभाषण पर तेजस्वी बोले- 10 साल से वही सुन रहा

संक्षेप: तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार ने जो लिखकर दिया उसे राज्यपाल महोदय ने पढ़ दिया। इसमें कुछ भी नहीं नहीं था। पिछले दस सालों से एक ही भाषण सुन रहा।

नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार की सरकार मंगलवार को 2026-27 का बजट पेश करेगी। सोमवार को विधान मंडल के बजट सत्र की औपचारिक शुरुआत हुई। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को सेंट्रल हॉल में संबोधित किया जिसमें विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा समेत सरकार और विपक्ष के सदस्य मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव व्हील चेयर से सदन में पहुंचे। आज की कार्यवाही की समाप्ति के बाद उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रतिक्रिया दी।

तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार ने जो लिखकर दिया उसे राज्यपाल महोदय ने पढ़ दिया। इसमें कुछ भी नहीं नहीं था। पिछले दस सालों से एक ही भाषण सुन रहा हूं। सरकार के भाषण में हरियाली दिखती है पर सर्वे में ऐसा कुछ नहीं दिखता। उन्होंने अभिभाषण में चुनाव से पहले के एनडीए घोषणा पत्र का कंटेंट भर देने का आरोप लगाया। यह भी कहा कि चुनाव से पहले सरकार ने उनकी कई घोषणाओं की कॉपी कर ली और अपने एजेंडे में शामिल कर लिया।

तेजस्वी यादव ने कहा कि वही पुराना भाषण दिया गया। राज्यपाल चाहे कोई भी आएं पर वही रटा रटाया भाषण सुनाया जाता है। राज्य में दिन दहाड़े रेप, मर्डर, हत्या जैसे कांड होते रहते हैं। बिहार विकास के मामले में देश का सबसे फिसड्डी राज्य है पर अपराध और करप्शन में औव्वल है। शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, रोजगार सब मामले में सरकार पीछे है। राज्यपाल वही पढ़ते हैं जो सरकार के अधिकारी लिखकर देते हैं। उनके भाषण में बजट पर कोई चर्चा नहीं हुई

आम बजट पर कहा कि सबकुछ पहले वाला ही है। नया सिर्फ इतना है कि बिहार चुनाव से पहले के बजट में वित्त मंत्री ने मिथिला की साड़ी पहनी और इस बार तामिलनाडु की क्योंकि वहां चुनाव है।