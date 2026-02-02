Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsTejashwi said on Governor Bihar budget session address nothing new speech green survey report zero
भाषण में हरियाली पर सर्वे में फेल; राज्यपाल के अभिभाषण पर तेजस्वी बोले- 10 साल से वही सुन रहा

भाषण में हरियाली पर सर्वे में फेल; राज्यपाल के अभिभाषण पर तेजस्वी बोले- 10 साल से वही सुन रहा

संक्षेप:

तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार ने जो लिखकर दिया उसे राज्यपाल महोदय ने पढ़ दिया। इसमें कुछ भी नहीं नहीं था। पिछले दस सालों से एक ही भाषण सुन रहा।

Feb 02, 2026 01:21 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार की सरकार मंगलवार को 2026-27 का बजट पेश करेगी। सोमवार को विधान मंडल के बजट सत्र की औपचारिक शुरुआत हुई। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को सेंट्रल हॉल में संबोधित किया जिसमें विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा समेत सरकार और विपक्ष के सदस्य मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव व्हील चेयर से सदन में पहुंचे। आज की कार्यवाही की समाप्ति के बाद उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रतिक्रिया दी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार ने जो लिखकर दिया उसे राज्यपाल महोदय ने पढ़ दिया। इसमें कुछ भी नहीं नहीं था। पिछले दस सालों से एक ही भाषण सुन रहा हूं। सरकार के भाषण में हरियाली दिखती है पर सर्वे में ऐसा कुछ नहीं दिखता। उन्होंने अभिभाषण में चुनाव से पहले के एनडीए घोषणा पत्र का कंटेंट भर देने का आरोप लगाया। यह भी कहा कि चुनाव से पहले सरकार ने उनकी कई घोषणाओं की कॉपी कर ली और अपने एजेंडे में शामिल कर लिया।

ये भी पढ़ें:बजट सत्र में व्हील चेयर पर दिखे तेजस्वी यादव, 25 जनवरी को जख्मी हो गए थे

तेजस्वी यादव ने कहा कि वही पुराना भाषण दिया गया। राज्यपाल चाहे कोई भी आएं पर वही रटा रटाया भाषण सुनाया जाता है। राज्य में दिन दहाड़े रेप, मर्डर, हत्या जैसे कांड होते रहते हैं। बिहार विकास के मामले में देश का सबसे फिसड्डी राज्य है पर अपराध और करप्शन में औव्वल है। शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, रोजगार सब मामले में सरकार पीछे है। राज्यपाल वही पढ़ते हैं जो सरकार के अधिकारी लिखकर देते हैं। उनके भाषण में बजट पर कोई चर्चा नहीं हुई

आम बजट पर कहा कि सबकुछ पहले वाला ही है। नया सिर्फ इतना है कि बिहार चुनाव से पहले के बजट में वित्त मंत्री ने मिथिला की साड़ी पहनी और इस बार तामिलनाडु की क्योंकि वहां चुनाव है।

नीट छात्रा हत्या कांड की सीबीआई जांच पर उन्होंने कहा कि नवरुणा कांड, सृजन घोटाले में सीबीआई ने क्या कर लिया। यह महज खानापूर्ति भर है। छात्रा को न्याय दिलाना बड़ा टास्क है। विपक्ष उसकी आवाज बनेगा। सरकार को इस पर जवाब देना होगा नहीं तो बात आगे बढ़ेगी।

ये भी पढ़ें:नीट छात्रा हत्याकांड की CBI जांच से भड़के तेजस्वी, नवरुणा केस जैसे हश्र की आशंका
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Tejaswi Yadav Bihar Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।