Tejashwi raises caste census issue on Gandhi Jayanti attcked on Modi government and double engine हमने मोदी सरकार को झुकाया, डबल इंजन ने... तेजस्वी ने गांधी जयंती पर छेड़ा जाति वाला राग, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsTejashwi raises caste census issue on Gandhi Jayanti attcked on Modi government and double engine

हमने मोदी सरकार को झुकाया, डबल इंजन ने... तेजस्वी ने गांधी जयंती पर छेड़ा जाति वाला राग

तेजस्वी यादव ने कहा है कि 𝟐 अक्टूबर 𝟐𝟎𝟐𝟑 के उसी विशेष दिन रिपोर्ट प्रकाशित कर हमने एलान कर दिया था कि अब समूचा देश जातीय जनगणना चाहता है। हमारे संघर्ष ने अड़ियल मोदी सरकार को झुका दिया।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटनाThu, 2 Oct 2025 04:47 PM
share Share
Follow Us on
हमने मोदी सरकार को झुकाया, डबल इंजन ने... तेजस्वी ने गांधी जयंती पर छेड़ा जाति वाला राग

Tejaswi Yadav: आज गांधी जयंती है। पूरा देश राष्ट्रपिता को नमन कर रहा है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने जारी बयान में कहा है कि हम याद करते हैं 𝟐 अक्टूबर 𝟐𝟎𝟐𝟑 का वो ऐतिहासिक दिन जब प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी के उपमुख्यमंत्री के तौर पर हमने दशकों पुराने अपने जातिगत जनगणना के संकल्प को बिहार में जातीय सर्वेक्षण करवा कर पूरा किया था और रिपोर्ट सार्वजनिक की थी।

तेजस्वी यादव ने कहा है कि 𝟐 अक्टूबर 𝟐𝟎𝟐𝟑 के उसी विशेष दिन रिपोर्ट प्रकाशित कर हमने एलान कर दिया था कि अब समूचा देश जातीय जनगणना चाहता है। इसमें अब हम देर नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे संघर्ष ने इस अड़ियल सरकार को झुका दिया, भाजपा और आरएसएस वाले लोग, जो दिन-रात जातीय जनगणना की खामियां बताते थे, उसके विरोध में बयान देते थे। उनसे ही हमने राजनीतिक और सामाजिक दबाव डाल पूरे देश में जातीय जनगणना करवाने की घोषणा करवा दी। हालांकि उनकी मंशा और क्रियान्वयन पर संदेह है।

नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि दलित पिछड़ा विरोधी आरक्षण चोर बीजेपी ने बढ़ाए गए 𝟔𝟓 फ़ीसदी आरक्षण को संविधान की 𝟗वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया। ऐसा करके इन लोगों ने दलितों-पिछड़ों-अतिपिछड़ो और आदिवासियों के अधिकार पर डाका डाला है। डबल इंजन सरकार ने इन वर्गों के सीने में खंजर घोंपा है। एनडीए सरकार के आरक्षण विरोधी इस कदम से इन वर्गों को लाखों नौकरियों का नुकसान झेलना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा है कि पिछड़ों, वंचितों, दलितों, शोषितों और गरीबों के लिए तेजस्वी की लड़ाई जारी रहेगी और तब तक जारी रहेगी जब तक आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं हो जाती। आरक्षण का दायरा 𝟓𝟎 फीसदी की सीमा को पार नहीं कर लेता। पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित तथा गरीब वर्ग सक्षम, शिक्षित, आर्थिक और सामाजिक रूप से न्याय नहीं पा लेते। आर्थिक न्याय के लिए तेजस्वी को आप सबके साथ की जरूरत है।