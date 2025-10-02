हमने मोदी सरकार को झुकाया, डबल इंजन ने... तेजस्वी ने गांधी जयंती पर छेड़ा जाति वाला राग

तेजस्वी यादव ने कहा है कि 𝟐 अक्टूबर 𝟐𝟎𝟐𝟑 के उसी विशेष दिन रिपोर्ट प्रकाशित कर हमने एलान कर दिया था कि अब समूचा देश जातीय जनगणना चाहता है। हमारे संघर्ष ने अड़ियल मोदी सरकार को झुका दिया।

Tejaswi Yadav: आज गांधी जयंती है। पूरा देश राष्ट्रपिता को नमन कर रहा है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने जारी बयान में कहा है कि हम याद करते हैं 𝟐 अक्टूबर 𝟐𝟎𝟐𝟑 का वो ऐतिहासिक दिन जब प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी के उपमुख्यमंत्री के तौर पर हमने दशकों पुराने अपने जातिगत जनगणना के संकल्प को बिहार में जातीय सर्वेक्षण करवा कर पूरा किया था और रिपोर्ट सार्वजनिक की थी।

तेजस्वी यादव ने कहा है कि 𝟐 अक्टूबर 𝟐𝟎𝟐𝟑 के उसी विशेष दिन रिपोर्ट प्रकाशित कर हमने एलान कर दिया था कि अब समूचा देश जातीय जनगणना चाहता है। इसमें अब हम देर नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे संघर्ष ने इस अड़ियल सरकार को झुका दिया, भाजपा और आरएसएस वाले लोग, जो दिन-रात जातीय जनगणना की खामियां बताते थे, उसके विरोध में बयान देते थे। उनसे ही हमने राजनीतिक और सामाजिक दबाव डाल पूरे देश में जातीय जनगणना करवाने की घोषणा करवा दी। हालांकि उनकी मंशा और क्रियान्वयन पर संदेह है।

नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि दलित पिछड़ा विरोधी आरक्षण चोर बीजेपी ने बढ़ाए गए 𝟔𝟓 फ़ीसदी आरक्षण को संविधान की 𝟗वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया। ऐसा करके इन लोगों ने दलितों-पिछड़ों-अतिपिछड़ो और आदिवासियों के अधिकार पर डाका डाला है। डबल इंजन सरकार ने इन वर्गों के सीने में खंजर घोंपा है। एनडीए सरकार के आरक्षण विरोधी इस कदम से इन वर्गों को लाखों नौकरियों का नुकसान झेलना पड़ रहा है।