एक ही शहर में तेजस्वी और तेज प्रताप के वोट दो अलग काउंटिंग सेंटर पर गिनेगा चुनाव आयोग
संक्षेप: तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव विधानसभा का चुनाव एक ही जिले वैशाली की राघोपुर और महुआ सीट से लड़ रहे हैं लेकिन प्रशासन ने दोनों की मतगणना की व्यवस्था अलग-अलग कर दी है।
वैशाली जिले की ही दो अलग-अलग सीटों पर लड़ रहे लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की सीट राघोपुर और महुआ के मतगणनकी चुनाव आयोग ने अलग-अलग व्यवस्था कर दी है। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता और विपक्षी दलों के महागठबंधन के मुख्यमंत्री कैंडिडेट तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट के वोटों की गिनती हाजीपुर में लड़कों के आईटीआई में बनाए गए काउंटिंग सेंटर पर होगी। हाजीपुर शहर में ही आरएन कॉलेज में जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव की महुआ सीट के मत गिने जाएंगे।
पटना जिले में 14 सीटें हैं, लेकिन सबकी गिनती एएन कॉलेज में एक जगह होगी। वैशाली जिले में 8 सीटें हैं, लेकिन मतगणना केंद्र दो बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान हाजीपुर सीट के वोट की गिनती आरएन कॉलेज में ही हुई थी, जिसके तहत राघोपुर और महुआ समेत 6 सीटें आती है। आरएन कॉलेज में जगह की कमी के कारण दो जगह मतगणना स्थल बनाया गया है। कॉलेज में महनार, लालगंज, वैशाली, महुआ और राजापाकर की गिनती होगी। आईटीआई प्रशिक्षण संस्थान में हाजीपुर, पातेपुर और राघोपुर की गिनती होगी।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैशाली में ऐसा हुआ है। 38 जिलों में 46 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। जिला की सभी सीटों के लिए एक केंद्र पर मतगणना के लिए पर्याप्त जगह ना होने के कारण ज्यादा सेंटर बनाए गए हैं। सहरसा जिले में 4 सीट है, लेकिन तीन-तीन केंद्र बने हैं। वैशाली, सहरसा के अलावा पूर्वी चंपारण, सीवान, भागलपुर, गया और पूर्णिया में भी एक से अधिक मतगणना केंद्र बने हैं। 14 नवंबर को सुबह 8 बजे से 46 काउंटिंग सेंटर पर वोटों की गिनती शुरू होगी।
तेजस्वी यादव वैशाली जिले की राघोपुर सीट से तीसरी बार लड़ रहे हैं। 2015 से तेजस्वी राघोपुर से लगातार जीत रहे हैं। उनसे पहले इस सीट से उनकी मां राबड़ी देवी और पिता लालू यादव भी विधायक रह चुके हैं। तेज प्रताप यादव वैशाली जिले की महुआ सीट से दूसरी बार लड़ रहे हैं। वो 2015 में पहली बार यहां से जीते थे लेकिन 2020 में समस्तीपुर जिले की हसनपुर सीट से लड़कर जीते। इस चुनाव में वो वापस महुआ लौट आए हैं। महुआ सीट के मौजूदा राजद विधायक मुकेश रौशन दोबारा लालटेन छाप पर ही लड़ रहे हैं।