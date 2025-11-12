एक ही शहर में तेजस्वी और तेज प्रताप के वोट दो अलग काउंटिंग सेंटर पर गिनेगा चुनाव आयोग

संक्षेप: तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव विधानसभा का चुनाव एक ही जिले वैशाली की राघोपुर और महुआ सीट से लड़ रहे हैं लेकिन प्रशासन ने दोनों की मतगणना की व्यवस्था अलग-अलग कर दी है।

वैशाली जिले की ही दो अलग-अलग सीटों पर लड़ रहे लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की सीट राघोपुर और महुआ के मतगणनकी चुनाव आयोग ने अलग-अलग व्यवस्था कर दी है। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता और विपक्षी दलों के महागठबंधन के मुख्यमंत्री कैंडिडेट तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट के वोटों की गिनती हाजीपुर में लड़कों के आईटीआई में बनाए गए काउंटिंग सेंटर पर होगी। हाजीपुर शहर में ही आरएन कॉलेज में जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव की महुआ सीट के मत गिने जाएंगे।

पटना जिले में 14 सीटें हैं, लेकिन सबकी गिनती एएन कॉलेज में एक जगह होगी। वैशाली जिले में 8 सीटें हैं, लेकिन मतगणना केंद्र दो बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान हाजीपुर सीट के वोट की गिनती आरएन कॉलेज में ही हुई थी, जिसके तहत राघोपुर और महुआ समेत 6 सीटें आती है। आरएन कॉलेज में जगह की कमी के कारण दो जगह मतगणना स्थल बनाया गया है। कॉलेज में महनार, लालगंज, वैशाली, महुआ और राजापाकर की गिनती होगी। आईटीआई प्रशिक्षण संस्थान में हाजीपुर, पातेपुर और राघोपुर की गिनती होगी।