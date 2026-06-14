तेजस्वी हताशा में, मानसिक रूप से... सीएम सम्राट पर विवादित टिप्पणी से भड़के मंत्री संतोष सुमन मांझी

मंत्री संतोष सुमन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राजनीतिक हताशा और मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं। पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए विवाद शब्द का इस्तेमाल किया था।

Santosh Suman on Tejaswi Yadav: हम (से) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार सरकार के मंत्री डॉ संतोष कुमार सुमन ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राजनीतिक हताशा और मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं। पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए विवाद शब्द का इस्तेमाल किया था। संतोष सुमन ने कहा है कि चीप लोग ही एक मुख्यमंत्री के लिए चीप मिनिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। विपक्ष को इस निचले स्तर की राजनीति करने से बचना चाहिए।

संतोष कुमार सुमन ने कहा कि बिहार की जनता ने विपक्ष को सरकार की आलोचना करने का अधिकार दिया है। लोकतंत्र में विपक्ष का काफी महत्व है। वे सरकार को सचेत करते हैं। लेकिन, विरोध का एक स्तर होना चाहिए। रचनात्मक विरोध विपक्ष का धर्म है लेकिन, व्यक्तिगत कटाक्ष, अमर्यादित भाषा और राजनीतिक स्तरहीनता का अधिकार जनता ने उन्हें नहीं दिया है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेता प्रतिपक्ष अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बजाय केवल सुर्खियां बटोरने वाली बयानबाजी में लगे हुए हैं। संतोष सुमन के इस बयान से बिहार का सियासी पारा हाई हो सकता है।

पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और रबड़ी देवी की जेड श्रेणी की सुरक्षा हटाने और आवास खाली करने की नोटिस पर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर विवाद टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि सम्राट चौधरी ओछी राजनीति करने वाले मुख्यमंत्री है। वे चीफ मिनिस्टर नहीं हैं बल्कि...। वे बिहार के विकास के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि राज्य का खजाना खाली करके नीतीश कुमार ने इन्हें दिया है। अब जनता का ध्यान भटकाने के लिए इधर-उधर की बात कर रहे हैं। कभी राबड़ी आवास को खाली करवाने की बात कर रहे हैं, कभी सुरक्षा कर्मी को हटाने की बात कर रहे हैं। जनता सब समझ रही है। इसी बात की वजह से हम लोगों ने अपनी सुरक्षा छोड़ दी है जनता ने ही हमें सुरक्षा दे रखी है। तेजस्वी यादव के बयान पर एनडीए नेताओं ने पहले भी नाराजगी जताई थी।