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तेजस्वी हताशा में, मानसिक रूप से... सीएम सम्राट पर विवादित टिप्पणी से भड़के मंत्री संतोष सुमन मांझी

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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मंत्री संतोष सुमन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राजनीतिक हताशा और मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं। पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए विवाद शब्द का इस्तेमाल किया था।

तेजस्वी हताशा में, मानसिक रूप से... सीएम सम्राट पर विवादित टिप्पणी से भड़के मंत्री संतोष सुमन मांझी

Santosh Suman on Tejaswi Yadav: हम (से) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार सरकार के मंत्री डॉ संतोष कुमार सुमन ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राजनीतिक हताशा और मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं। पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए विवाद शब्द का इस्तेमाल किया था। संतोष सुमन ने कहा है कि चीप लोग ही एक मुख्यमंत्री के लिए चीप मिनिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। विपक्ष को इस निचले स्तर की राजनीति करने से बचना चाहिए।

संतोष कुमार सुमन ने कहा कि बिहार की जनता ने विपक्ष को सरकार की आलोचना करने का अधिकार दिया है। लोकतंत्र में विपक्ष का काफी महत्व है। वे सरकार को सचेत करते हैं। लेकिन, विरोध का एक स्तर होना चाहिए। रचनात्मक विरोध विपक्ष का धर्म है लेकिन, व्यक्तिगत कटाक्ष, अमर्यादित भाषा और राजनीतिक स्तरहीनता का अधिकार जनता ने उन्हें नहीं दिया है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेता प्रतिपक्ष अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बजाय केवल सुर्खियां बटोरने वाली बयानबाजी में लगे हुए हैं। संतोष सुमन के इस बयान से बिहार का सियासी पारा हाई हो सकता है।

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पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और रबड़ी देवी की जेड श्रेणी की सुरक्षा हटाने और आवास खाली करने की नोटिस पर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर विवाद टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि सम्राट चौधरी ओछी राजनीति करने वाले मुख्यमंत्री है। वे चीफ मिनिस्टर नहीं हैं बल्कि...। वे बिहार के विकास के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि राज्य का खजाना खाली करके नीतीश कुमार ने इन्हें दिया है। अब जनता का ध्यान भटकाने के लिए इधर-उधर की बात कर रहे हैं। कभी राबड़ी आवास को खाली करवाने की बात कर रहे हैं, कभी सुरक्षा कर्मी को हटाने की बात कर रहे हैं। जनता सब समझ रही है। इसी बात की वजह से हम लोगों ने अपनी सुरक्षा छोड़ दी है जनता ने ही हमें सुरक्षा दे रखी है। तेजस्वी यादव के बयान पर एनडीए नेताओं ने पहले भी नाराजगी जताई थी।

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यह पहला मौका नहीं है जब तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया हो। पहले जब नीतीश कुमार सीएम थे तब भी उन्होंने सीएम पर आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग कर राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया था। नेता प्रतिपक्ष एक बार अपने बयान को लेकर एनडीए के घटक दलों के निशाने पर हैं।

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लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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