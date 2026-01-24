Hindustan Hindi News
तेजस्वी संभालेंगे आरजेडी की कमान? कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला संभव

आरजेडी की कल यानी 25 जनवरी को पटना में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में तेजस्वी यादव को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर फैसला हो सकता है। अंतिम निर्णय लालू प्रसाद यादव लेंगे। इसे पार्टी की भविष्य की रणनीति और नेतृत्व बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है।

Jan 24, 2026 07:34 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक 25 जनवरी को पटना में बुलाई गई है। यह बैठक पटना के एक बड़े होटल में आयोजित होगी। जिसमें तेजस्वी यादव को आरजेडी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा पार्टी भविष्य की रणनीति और संगठनात्मक ढांचे को लेकर बड़े निर्णय ले सकती है। तेजस्वी यादव को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के प्रस्ताव पर अंतिम मुहर आरजेडी सुप्रीमो और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा लगाई जाएगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस्वी यादव आने वाले समय की राजनीति को देखते हुए संगठन की पूरी कमान अपने हाथों में लेना चाहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद वे पार्टी के सबसे बड़े चेहरा बने हुए हैं और फिलहाल बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में उन्हें संगठनात्मक जिम्मेदारी सौंपे जाने को पार्टी में नई ऊर्जा और नेतृत्व परिवर्तन की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

गौरतलब है कि हाल ही में तेजस्वी यादव की सुरक्षा व्यवस्था में कटौती की गई थी। यह निर्णय केंद्र और राज्य सरकार की सुरक्षा समीक्षा के बाद लिया गया था। हालांकि विपक्ष ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया था, जबकि सरकार का कहना था कि खतरे के आकलन के आधार पर ही सुरक्षा श्रेणी में बदलाव किया गया है। वहीं शनिवार को तेजस्वी ने कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर नीतीश सरकार पर हमला बोला।

उन्होने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को हाइजैक कर लिया गया है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। परिवारवाद पर बात करने वाले भाजपा नेता बताएं कि सरकार में बैठे लोग कौन हैं। भाजपा के अध्यक्ष किसके बेटे हैं। चुनाव नहीं जीतने वालों को भी मंत्री बनाया गया है। जनता देख रही है। अब हम सबको गंभीर होकर काम करना है।