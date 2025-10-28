Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsTejashwi Mahagathbandhan Election Manifesto RJD Congress CPI ML VIP MGB alliance announce promises
Mahagathbandhan Manifesto Live: बिहर चुनाव के बीच MGB का आज चुनावी घोषणा पत्र, वादों की लगेगी झड़ी

Mahagathbandhan Manifesto Live: बिहर चुनाव के बीच MGB का आज चुनावी घोषणा पत्र, वादों की लगेगी झड़ी

संक्षेप: Mahagathbandhan Manifesto Live: कहा जा रहा है कि महागठबंधन के घोषण पत्र में हर परिवार से एक को सरकारी नौकरी देने की घोषणा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। आरक्षण की सीमा बढ़ाने की घोषणा को भी प्रमुखता से शामिल किया गया है। 

Tue, 28 Oct 2025 08:06 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Mahagathbandhan Manifesto Live: बिहार में सियासी हलचल तेज है। इस बीच महागठबंधन की ओर से चुनावी घोषणा पत्र का आज ऐलान किया जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव घटक दलों के अन्य वरीय नेताओं की मौजूदगी में घोषणा पत्र को आम लोगों के बीच प्रस्तुत करेंगे। यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी इस मौके पर मौजूद रह सकती हैं।

हर परिवार से एक को सरकारी नौकरी देने की घोषणा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। आरक्षण की सीमा बढ़ाने की घोषणा को भी प्रमुखता से शामिल किया गया है। माई-बहिन मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने ढाई हजार और जीविका दीदियों को दो हजार भत्ता देने की घोषणा को भी घोषणा पत्र में शामिल किया गया है।

Mahagathbandhan Manifesto Live-:

Mahagathbandhan Live: 09:08 AM - राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सत्ता में आने पर वह जाति सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुरूप आरक्षण वृद्धि से जुड़े नए विधेयक लाएंगे और केंद्र से अनुरोध करेंगे कि इन कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाए, जैसा कि तमिलनाडु में है।

Mahagathbandhan Live: 08:40 AM - तेजस्वी यादव ने हाल ही में हर परिवार के एक सदस्य के लिए सरकारी नौकरी सुनिश्चित करने का वादा किया था लेकिन सत्तापक्ष और जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने इसे चुनावी रेवड़ी करार दिया था। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि इस वादे को जमीन पर उतारने के लिए ‘‘वैज्ञानिक अध्ययन’’ किया गया है।

Mahagathbandhan Live: 08:22 AM -सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम)सहित कुछ अन्य पक्षों ने सवाल उठाते हुए कहा कि गठबंधन ने ‘‘यादव और निषाद समुदाय को तो जगह दी लेकिन उनसे अधिक संख्या वाले मुस्लिम समुदाय की अनदेखी कर दी।’

Mahagathbandhan Live: 08:10 AM - ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि घोषणा पत्र जारी करने के दौरान कुछ और अहम राजनीतिक घोषणा की जा सकती है, जिनमें अल्पसंख्यक समुदाय से किसी नेता को उपमुख्यमंत्री बनाये जानी की बात भी सामने आ रही है। तेजस्वी यादव को जब मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था, तब भी यह कहा गया था कि विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है।महागठबंधन का यह कदम निषाद समुदाय को साधने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

Mahagathbandhan Live: 08:00 AM - राजद नेताओं के अनुसार अब तक नेता प्रतिपक्ष ने जो-जो घोषणाएं की है, उसको घोषणा पत्र में समाहित किया गया है। हर परिवार से एक को सरकारी नौकरी देने की घोषणा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। आरक्षण की सीमा बढ़ाने की घोषणा को भी प्रमुखता से शामिल किया गया है।

Mahagathbandhan Live: 7.50AM - महागठबंधन पंचायत प्रतिनिधियों को दोगुना भत्ता, पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन देने को भी घोषणा पत्र में शामिल कर सकता है। महागठबंधन घोषणा पत्र में कुछ और नए वायदे भी सार्वजनिक कर सकता है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
