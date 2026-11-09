पीएम मोदी के दिमागी नक्सल बयान को तेजस्वी ने जेन ज़ी से जोड़ा, बीजेपी के नीरज ने किया पलटवार
पीएम नरेंद्र मोदी के दिमागी नक्सल बयान को तेजस्वी यादव ने जेन ज़ी से जोड़ दिया तो बीजेपी के नीरज कुमार ने पलटवार कर दिया।
बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमागी नक्सल बयान को जेन ज़ी से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक पिछड़ापन जैसे कई सवाल हैं जिनपर पीएम ध्यान नहीं देते। राजद नेता के बयान पर बीजेपी के मीडिया पैनलिस्ट नीरज कुमार ने पलटवार किया है। नीरज ने कहा है कि पीएम से हिसाब मांगने से पहले तेजस्वी यादव को अपने परिवार के इतिहास पर ध्यान दें और माता-पिता(लालू यादव, राबड़ी देवी) की सरकार का हिसाब दें।
पीएम नरेंद्र मोदी अक्सर अपने संबोधन में कहते हैं कि हथियार वाले जंगलों के नक्सलियों का खात्मा हो चुका है लेकिन, दिमागी नक्सलियों का खतरा अभी टला नहीं है। उनकी सोच अभी सक्रिय है। सोमवार को पत्रकारों ने पीएम के इस बयान पर सवाल पूछा तो बीच में जेन ज़ी को लाकर खड़ा कर दिया। कहा कि जेन जी़ को? (खत्म करेंगे), जेन ज़ी ही हुआ ना। प्रधामंत्री नया नया शब्द लेकर आते हैं। इसे ज्यादा जरूरी है कि बेरोजगारी को मिटाएं। देश से बेरोजगारी को क्यों नहीं मिटा पाते हैं? महंगा चार गुना बढ़ा दिया। चीन देश में घुसता जा रहा है। रुपया कमजोर होता जा रहा है और डॉलर मजबूत होता जा रहा है। बिहार में कारखाने क्यों नहीं लगाए? शायद आप जिनको दिमागी नक्सल कह रहे हैं, वो आज आप पर सवाल खड़ा नहीं करते।
ढोल पीटने से सच्चाई नहीं बदलती
बीजेपी के नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जी को नसीहत देने से पहले अपने परिवार और अपने इतिहास पर नजर डाल लीजिए। प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सलवाद को खत्म करने की बात कह दी तो आपके बेचैनी क्यों हो गई। नक्सली सोच के खिलाफ कार्रवाई से आप परेशान हो गए। आप बेरोजगारी, महंगाई पर सवाल पूछिए इसका अधिकार है। लेकिन, आपकी पार्टी के शासन काल में अपहरण, भ्रष्टाचार, अपराध का जो दौर चला था उस पर जनता के सवालों का जवाब कौन देगा? केवल ढोल पीटने से सच्चाई नहीं बदलती है।
शिलान्यास करने से विकास का श्रेय नहीं मिलता
भाजपा नेता ने कहा कि कच्ची दरगाह पुल का शिलान्यास कर देने से विकास का श्रेय नहीं मिलता है। राज्य के विकास में केंद्र की भूमिका को स्वीकार कीजिए। प्रधानमंत्री से हिसाब मांगने से पहले बिहार की जनता को अपने माता-पिता के शासन काल का हिसाब दीजिए। बिहार अब जंगलराज नहीं, विकास का राज है। प्रधानमंत्री काम करते हैं, आपकी तरह सिर्फ हवावाजी नहीं करते हैं।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें