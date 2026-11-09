पीएम मोदी के दिमागी नक्सल बयान को तेजस्वी ने जेन ज़ी से जोड़ा, बीजेपी के नीरज ने किया पलटवार

पीएम नरेंद्र मोदी के दिमागी नक्सल बयान को तेजस्वी यादव ने जेन ज़ी से जोड़ दिया तो बीजेपी के नीरज कुमार ने पलटवार कर दिया।

पीएम नरेंद्र मोदी अक्सर अपने संबोधन में कहते हैं कि हथियार वाले जंगलों के नक्सलियों का खात्मा हो चुका है लेकिन, दिमागी नक्सलियों का खतरा अभी टला नहीं है। उनकी सोच अभी सक्रिय है। सोमवार को पत्रकारों ने पीएम के इस बयान पर सवाल पूछा तो बीच में जेन ज़ी को लाकर खड़ा कर दिया। कहा कि जेन जी़ को? (खत्म करेंगे), जेन ज़ी ही हुआ ना। प्रधामंत्री नया नया शब्द लेकर आते हैं। इसे ज्यादा जरूरी है कि बेरोजगारी को मिटाएं। देश से बेरोजगारी को क्यों नहीं मिटा पाते हैं? महंगा चार गुना बढ़ा दिया। चीन देश में घुसता जा रहा है। रुपया कमजोर होता जा रहा है और डॉलर मजबूत होता जा रहा है। बिहार में कारखाने क्यों नहीं लगाए? शायद आप जिनको दिमागी नक्सल कह रहे हैं, वो आज आप पर सवाल खड़ा नहीं करते।

ढोल पीटने से सच्चाई नहीं बदलती बीजेपी के नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जी को नसीहत देने से पहले अपने परिवार और अपने इतिहास पर नजर डाल लीजिए। प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सलवाद को खत्म करने की बात कह दी तो आपके बेचैनी क्यों हो गई। नक्सली सोच के खिलाफ कार्रवाई से आप परेशान हो गए। आप बेरोजगारी, महंगाई पर सवाल पूछिए इसका अधिकार है। लेकिन, आपकी पार्टी के शासन काल में अपहरण, भ्रष्टाचार, अपराध का जो दौर चला था उस पर जनता के सवालों का जवाब कौन देगा? केवल ढोल पीटने से सच्चाई नहीं बदलती है।