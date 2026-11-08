इस बार की दीवाली नई शुरुआत, त्योहार की बधाई में भी तेजस्वी ने की राजनीति; सम्राट सरकार को घेरा

तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए की डबल इंजन सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। यह दिवाली नया बिहार और नई सरकार बनाने की शुरुआत है। उन्होंने सम्राट चौधरी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाया है।

बिहार के नेता प्रतिपक्ष और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने दीपावली के मौके पर बिहार वासियों को बधाई दी है। बधाई के जरिए उन्होंने बिहार में बदलाव की अपील की है। कहा है कि एनडीए की डबल इंजन सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। यह दिवाली नया बिहार और नई सरकार बनाने की शुरुआत है। उन्होंने सम्राट चौधरी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाया है। आज बिहार समेत पूरे देश में दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी बिहार वासियों को पर्व की बधाई दी है। उन्होंने महादलित टोले में जाकर दीवाली मनाया।

दीपावली के अवसर पर तेजस्वी यादव ने वीडियो बयान जारी करके बिहार वासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि सभी बिहार वासियों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। रोशनी का यह पर्व हमे याद दिलाता है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटा सा दीपक भी पूरे जग को रौशन कर देता है। आज जबकि पूरा देश रोशनी से जगमगा रहा है तब भी बिहार की यह पावन धरती गरीबी, बेरोजगारी, पलायन और महंगाई के अंधकार में डूबी हुई है। हमारे सपने धूमिल हो गए हैं और हमारी उम्मीदें और आशाएं इस भ्रष्ट डबल इंजन सरकार के चक्कों तले रौंदी जा रही है।

तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि यह अंधेरा ज्याद दिनों तक टिकने वाला नहीं है। हम सब यह प्रण लें कि अब नया बिहार बनाएंगे जहां हर युवा को नौकरी मिलेगी, नई सरकार बनाएंगे जहां हर हाथ को काम और हर मां बहन को सम्मान मिलेगा और हर चेहरे पर उम्मीद की रोशनी होगी। नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा है कि इस बार की दीपावली सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की प्रतीक है।

तेजस्वी के साथ-साथ उनके माता-पिता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने लोगों को दीपवाली की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर राबड़ी देवी ने कहा है कि रोशनी का यह पावन पर्व आपके जीवन में नई उम्मीदें, अच्छे स्वास्थ्य और उजाले लेकर आए। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अपार खुशियाँ बनी रहें।