इस बार की दीवाली नई शुरुआत, त्योहार की बधाई में भी तेजस्वी ने की राजनीति; सम्राट सरकार को घेरा
तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए की डबल इंजन सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। यह दिवाली नया बिहार और नई सरकार बनाने की शुरुआत है। उन्होंने सम्राट चौधरी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाया है।
बिहार के नेता प्रतिपक्ष और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने दीपावली के मौके पर बिहार वासियों को बधाई दी है। बधाई के जरिए उन्होंने बिहार में बदलाव की अपील की है। कहा है कि एनडीए की डबल इंजन सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। यह दिवाली नया बिहार और नई सरकार बनाने की शुरुआत है। उन्होंने सम्राट चौधरी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाया है। आज बिहार समेत पूरे देश में दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी बिहार वासियों को पर्व की बधाई दी है। उन्होंने महादलित टोले में जाकर दीवाली मनाया।
दीपावली के अवसर पर तेजस्वी यादव ने वीडियो बयान जारी करके बिहार वासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि सभी बिहार वासियों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। रोशनी का यह पर्व हमे याद दिलाता है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटा सा दीपक भी पूरे जग को रौशन कर देता है। आज जबकि पूरा देश रोशनी से जगमगा रहा है तब भी बिहार की यह पावन धरती गरीबी, बेरोजगारी, पलायन और महंगाई के अंधकार में डूबी हुई है। हमारे सपने धूमिल हो गए हैं और हमारी उम्मीदें और आशाएं इस भ्रष्ट डबल इंजन सरकार के चक्कों तले रौंदी जा रही है।
तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि यह अंधेरा ज्याद दिनों तक टिकने वाला नहीं है। हम सब यह प्रण लें कि अब नया बिहार बनाएंगे जहां हर युवा को नौकरी मिलेगी, नई सरकार बनाएंगे जहां हर हाथ को काम और हर मां बहन को सम्मान मिलेगा और हर चेहरे पर उम्मीद की रोशनी होगी। नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा है कि इस बार की दीपावली सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की प्रतीक है।
तेजस्वी के साथ-साथ उनके माता-पिता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने लोगों को दीपवाली की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर राबड़ी देवी ने कहा है कि रोशनी का यह पावन पर्व आपके जीवन में नई उम्मीदें, अच्छे स्वास्थ्य और उजाले लेकर आए। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अपार खुशियाँ बनी रहें।
तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्या ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि दीपों का यह पावन पर्व आपके और आपके परिवार के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार की राजनीति और पर्व त्योहारों को लेकर रोहिणी सजग रहती हैं और आमजनों से जुड़कर संवाद करती हैं।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें