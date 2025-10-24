उम्र कच्ची पर जुबान पक्की, चाचा को BJP ने हाईजैक किया; तेजस्वी ने पहले दिन 6 चुनावी सभाएं की

संक्षेप: Bihar Chunav: तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार 20 साल में भी बिहार से पलायन नहीं रोक पाए। हम अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे। उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे।

Bihar Election: राजद नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा के चुनाव प्रचार की शुरुआत की। पहले ही दिन उन्होंने हेलिकॉप्टर से छह चुनावी सभाएं की। तेजस्वी ने कहा कि हमारी सरकार आई तो नया बिहार बनायेंगे। मेरी उम्र भले कच्ची है, लेकिन जुबान पक्की है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अमित शाह पर भी तंज कसा।

सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के सलखुआ में आयोजित चुनावी सभा में तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार 20 साल में भी बिहार से पलायन नहीं रोक पाए। हम अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे। उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे क्योंकि अमित शाह ने खुद कह दिया कि चुनाव के बाद सीएम तय करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हमारे चाचा नीतीश कुमार को भाजपा ने हाइजैक कर लिया है। उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है।

तेजस्वी ने कहा कि मोदी जी बिहार आते है तो द्वेषभाव वाला नफ़रती चश्मा लगाकर व झूठ बोलने के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने के संकल्प के साथ बिहार आते है। एनडीए के 𝟐𝟎 वर्षों के शासन में सत्ता संरक्षण में बिहार में 𝟕𝟎 हज़ार निर्दोष लोगों की निर्मम हत्याएं हुई है। केंद्र सरकार की 𝐍𝐂𝐑𝐁 के आंकड़े इसकी पुष्टि कर रहे है। अब दो गुजराती भूंजा पार्टी के साथ मिल बिहार को बदनाम कर बिहार को ग़ुलाम बनाने की गहरी साज़िश रच रहे है।