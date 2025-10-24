Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsTejashwi held six election rallies first day said BJP hijacked Nitish
उम्र कच्ची पर जुबान पक्की, चाचा को BJP ने हाईजैक किया; तेजस्वी ने पहले दिन 6 चुनावी सभाएं की

उम्र कच्ची पर जुबान पक्की, चाचा को BJP ने हाईजैक किया; तेजस्वी ने पहले दिन 6 चुनावी सभाएं की

संक्षेप: Bihar Chunav: तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार 20 साल में भी बिहार से पलायन नहीं रोक पाए। हम अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे। उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे।

Fri, 24 Oct 2025 08:25 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bihar Election: राजद नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा के चुनाव प्रचार की शुरुआत की। पहले ही दिन उन्होंने हेलिकॉप्टर से छह चुनावी सभाएं की। तेजस्वी ने कहा कि हमारी सरकार आई तो नया बिहार बनायेंगे। मेरी उम्र भले कच्ची है, लेकिन जुबान पक्की है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अमित शाह पर भी तंज कसा।

सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के सलखुआ में आयोजित चुनावी सभा में तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार 20 साल में भी बिहार से पलायन नहीं रोक पाए। हम अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे। उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे क्योंकि अमित शाह ने खुद कह दिया कि चुनाव के बाद सीएम तय करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हमारे चाचा नीतीश कुमार को भाजपा ने हाइजैक कर लिया है। उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है।

ये भी पढ़ें:तेजस्वी की पहली चुनाव यात्रा पर मुकेश सहनी और आईपी गुप्ता के साथ चौथा आदमी कौन?
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

तेजस्वी ने कहा कि मोदी जी बिहार आते है तो द्वेषभाव वाला नफ़रती चश्मा लगाकर व झूठ बोलने के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने के संकल्प के साथ बिहार आते है। एनडीए के 𝟐𝟎 वर्षों के शासन में सत्ता संरक्षण में बिहार में 𝟕𝟎 हज़ार निर्दोष लोगों की निर्मम हत्याएं हुई है। केंद्र सरकार की 𝐍𝐂𝐑𝐁 के आंकड़े इसकी पुष्टि कर रहे है। अब दो गुजराती भूंजा पार्टी के साथ मिल बिहार को बदनाम कर बिहार को ग़ुलाम बनाने की गहरी साज़िश रच रहे है।

ये भी पढ़ें:जमीन लेने वाले नौकरी नहीं देंगे, मोदी ने तेजस्वी की जॉब प्रॉमिस की हवा निकाल दी

इसके पहले पटना में उन्होंने मीडिया से कहा कि तेजस्वी टूटे-फूटे और झूठे वादे नहीं करता और न ही कच्ची बात करता है। वह बोले, मैं जुबान का पक्का और करनी का धनी हूं। जो कहा है वो करूंगा, जो करूंगा वो कहूंगा। जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, वैसे सभी परिवार के एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार के लोग भी सीएम बनेंने। कमाई, दवाई, पढ़ाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार बनानी है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Assembly Elections Bihar Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।