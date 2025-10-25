Hindustan Hindi News
खगड़िया में 1 सभा कैंसिल होने से भड़के तेजस्वी, अमित शाह की रैली से 2 मीटिंग की मिली अनुमति

संक्षेप: Tejaswi Yadav: तेजस्वी यादव ने कहा है कि  भाजपा और प्रशासन को जनता की भीड़ से डर लग रहा है। लेकिन जनता अब किसी के दबाव में आने वाली नहीं है। 

Sat, 25 Oct 2025 12:10 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, खगड़िया
Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों की धुआंधार रैलियां हो रही हैं। खगड़िया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और महागठबंधन के सीए फेस तेजस्वी यादव आज आमने सामने हैं। तेजस्वी यादव की कुल तीन जनसभाएं निर्धारित हैं जिनमें से एक की अनुमति जिला प्रशासन ने कैंसिल कर दिया है। खगड़िया मुख्यालय की सभा कैंसिल होने से तेजस्वी यादव भड़क गए हैं।

चुनावी अभियान पर निकलने से पहले पटना में पत्रकारों से कहा कि यह तानाशाही है। भाजपा और प्रशासन को जनता की भीड़ से डर लग रहा है। लेकिन जनता अब किसी के दबाव में आने वाली नहीं है। हालांकि दो अन्य विधानसभा क्षेत्रों में उनकी दो सभाएं हो रही हैं। अमित शाह की रैली के कारण सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने एक जनसभा की अनुमति नहीं दी है।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच खगड़िया में तेजस्वी यादव की एक सभा को कैंसिल करने से राजनीतिक भूचाल आ गया है। तेजस्वी ने इसे तानाशाही करार दिया, जबकि अमित शाह की रैली के चलते प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाया। शनिवार को तेजस्वी यादव की खगड़िया में तीन चुनावी सभाएं निर्धारित थीं। तेजस्वी यादव 25 अक्टूबर को पूर्वाह़न 11 बजे परबत्ता विधानसभा के भगवान हाईस्कूल में तथा 1:15 बजे अलौली विधानसभा अन्तर्गत उच्च विद्यालय मैदान में चुनावी सभा करेंगे। लेकिन शहर के संसारपुर मैदान में उनकी सभा की अनुमति नहीं दी गई। शनिवार को खगड़िया शहर के ही जीनकेटी मैदान में अमित शाह की चुनावी सभा निर्धारित है। केंद्रीय गृह मंत्री के सुरक्षा कारणों से यह फैसला लिया गया।

तेजस्वी की सभा रद्द होने पर राजद प्रत्याशी डॉ. चंदन यादव ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई भाजपा नेताओं के दबाव में की गई है। उन्होंने कहा कि सिर्फ अंचल अधिकारी खगड़िया और मुफस्सिल थाना अध्यक्ष की अनुशंसा पर यह निर्णय लिया गया, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया का घोर उल्लंघन है।

उन्होंने कहा कि भाजपा-जदयू की सरकार जनता में अपनी हार को भांप चुकी है, और अब प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग कर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को परेशान करने की साजिश रच रही है।

डॉ. यादव ने स्पष्ट किया कि जिस स्थल पर तेजस्वी यादव जी की जनसभा होनी थी, वह स्थान अमित शाह जी के हेलीकॉप्टर लैंडिंग स्थल और उनकी रैली स्थल से काफी दूर था, और दोनों कार्यक्रमों के बीच चार घंटे का अंतर भी था। इसके बावजूद प्रशासन ने भाजपा नेताओं के दबाव में आकर जनसभा को रद्द कर दिया।खगड़िया की जनता लोकतंत्र की रक्षा के लिए तैयार है और इस लड़ाई को अंत तक लड़ा जाएगा।

