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एडी सिंह की जेब पर तेजस्वी की नजर; नीतीश के मंत्री बोले- RS चुनाव में हार नजरअंदाज कर रहे

Mar 15, 2026 07:16 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा कि तेजस्वी यादव को बड़बोलापन पिता लालू प्रसाद से विरासत में मिली है। यदि तेजस्वी यादव के पास वास्तविक ताकत होती, तो वे राज्य सभा के लिए अपने परिवार के किसी सदस्य को ही मैदान में उतारते, न कि किसी अन्य उम्मीदवार को।

एडी सिंह की जेब पर तेजस्वी की नजर; नीतीश के मंत्री बोले- RS चुनाव में हार नजरअंदाज कर रहे

16 मार्च को होने वाली राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से पहले बीजेपी नेता और नीतीश कैबिनेट के मंत्री प्रमोद कुमार(प्रमोद चंद्रवंशी) ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि राज्यसभा चुनाव में उनके पास पर्याप्त वोट नहीं है। हार को नजरअंदाज करने के लिए नेता प्रतिपक्ष बड़बोला बयान दे रहे हैं। उनकी नजर महागठबंधन के उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह की जेब पर है। आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव को लालू यादव से विरासत में बड़बोलापन मिला है।

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सहकारिता मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि बड़बोलापन उन्हें अपने पिता लालू प्रसाद से विरासत में मिली है। यदि तेजस्वी यादव के पास वास्तविक ताकत होती, तो वे राज्य सभा के लिए अपने परिवार के किसी सदस्य को ही मैदान में उतारते, न कि किसी अन्य उम्मीदवार को। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने बिहार विधान सभा चुनाव के पहले भी शपथ ग्रहण की तारीख घोषित करने की डींग हांकी थी, जो कि बाद में टांय टांय फिस्स हो गई। इस बार भी वही हाल होगा।

देश भर में राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं जिनमें बिहार की पांच सीटें शामिल हैं। कल 16 मार्च को इसके लिए वोटिंग होगी। बिहार में 2014 के बाद पहली बार राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा, प्रेम चंद्र गुप्ता, एडी सिंह और हरिवंश नारायण सिंह का कार्यकाल समाप्त होने पर पांच सीटें खाली हुई जिसके लिए कल सोमवार को चुनाव है। कल ही गिनती होगी जिसके बाद परिणामों की घोषणा की जाएगी।

नीतीश, नितिन पहली बार राज्यसभा जा रहे

इस चुनाव के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन भी उम्मीदवार हैं। दोनों पहली बार राज्यसभा जा रहे हैं। इनके अलावे उपेंद्र कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर और बीजेपी के शिवेश राम को एनडीए को उतारा गया गया है। महागठबंधन से एडी सिंह को राजद ने फिर से मौका दिया है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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