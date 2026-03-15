एडी सिंह की जेब पर तेजस्वी की नजर; नीतीश के मंत्री बोले- RS चुनाव में हार नजरअंदाज कर रहे

प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा कि तेजस्वी यादव को बड़बोलापन पिता लालू प्रसाद से विरासत में मिली है। यदि तेजस्वी यादव के पास वास्तविक ताकत होती, तो वे राज्य सभा के लिए अपने परिवार के किसी सदस्य को ही मैदान में उतारते, न कि किसी अन्य उम्मीदवार को।

16 मार्च को होने वाली राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से पहले बीजेपी नेता और नीतीश कैबिनेट के मंत्री प्रमोद कुमार(प्रमोद चंद्रवंशी) ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि राज्यसभा चुनाव में उनके पास पर्याप्त वोट नहीं है। हार को नजरअंदाज करने के लिए नेता प्रतिपक्ष बड़बोला बयान दे रहे हैं। उनकी नजर महागठबंधन के उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह की जेब पर है। आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव को लालू यादव से विरासत में बड़बोलापन मिला है।

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सहकारिता मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि बड़बोलापन उन्हें अपने पिता लालू प्रसाद से विरासत में मिली है। यदि तेजस्वी यादव के पास वास्तविक ताकत होती, तो वे राज्य सभा के लिए अपने परिवार के किसी सदस्य को ही मैदान में उतारते, न कि किसी अन्य उम्मीदवार को। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने बिहार विधान सभा चुनाव के पहले भी शपथ ग्रहण की तारीख घोषित करने की डींग हांकी थी, जो कि बाद में टांय टांय फिस्स हो गई। इस बार भी वही हाल होगा।

देश भर में राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं जिनमें बिहार की पांच सीटें शामिल हैं। कल 16 मार्च को इसके लिए वोटिंग होगी। बिहार में 2014 के बाद पहली बार राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा, प्रेम चंद्र गुप्ता, एडी सिंह और हरिवंश नारायण सिंह का कार्यकाल समाप्त होने पर पांच सीटें खाली हुई जिसके लिए कल सोमवार को चुनाव है। कल ही गिनती होगी जिसके बाद परिणामों की घोषणा की जाएगी।