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खान सर-रोशन सर विवाद में तेजस्वी यादव की एंट्री, सीएम सम्राट चौधरी को पत्र लिखा; सीबीआई जांच की मांग

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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तेजस्वी कोलकाता से सोमवार को पटना लौटे। आते ही उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कोचिंग संचालकों के बीच मारपीट मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग मुख्यमंत्री से की है।

खान सर-रोशन सर विवाद में तेजस्वी यादव की एंट्री, सीएम सम्राट चौधरी को पत्र लिखा; सीबीआई जांच की मांग

Tejaswi Yadav News: पटना में फैजल खान(खान सर) के कोचिंग संस्थान खान ग्लोबल स्टडीज में तोड़ फोड़ और ज्ञान बिन्दु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद (रोशन सर) की गिरफ्तारी के बाद जारी कोचिंग वार में राजनीति तेज हो गई है। पप्पू यादव, तेजप्रताप यादव और सरकार के मंत्रियों के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एंट्री ले ली है। आनंद सर के भाई प्रिंस यादव की नेपाल के होटल में मौत के बाद यह मामला और सनसनीखेज हो गया है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर सीबीआई से जांच कराने की मांग की है।

तेजस्वी कोलकाता से सोमवार को पटना लौटे। आते ही उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कोचिंग संचालकों के बीच मारपीट मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग मुख्यमंत्री से की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि जनभावना को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। उन्होंने कहा कि इसकी निष्पक्ष, प्रभावी एवं गहराई से जांच हो सके तथा जांचोपरांत दोषी आरोपियों पर समुचित विधिसंगत कार्रवाई सुनिश्चित हो।

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सोमवार को रोशन आनंद को बेल मिल गया। बेऊर जेल से निकलते ही रोशन आनंद पटना हाईकोर्ट पहुंचे। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने खान सर और एक कोल्ड स्टोरेज के मालिक पर भाई की हत्या का आरोप लगा। रोशन सर का बयान आने के बाद इस मामले में और भी उबाल आ गया। हालांकि, इससे पहले फैसल खान ने वीडियो बयान जारी करके प्रिंस की मौत पर दुख जताया और कहा कि वे परिवार की पूरी मदद करेंगे। लेकिन, रोशन आनंद की मां, उनके रिश्तेदार और वकील ने खान सर की गिरफ्तारी की मांग की है। गिरफ्तारी पर कोर्ट से रोक लगने तक खान सर को गिरफ्तार नहीं करने आरोप पटना पुलिस पर लगाया जा रहा है। गुरु रहमान ने भी फैसल खान की गिरफ्तारी की मांग की है। उनके दो सुरक्षा गार्ड फायरिंग करने के आरोप में अभी भी जेल में हैं। उसी केस में खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।

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इससे पहले तेज प्रताप यादव ने भी खान सर पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रिंस की मौत में खान सर का हाथ है। पहले भी कहा था कि उनका काम पढ़ाना है पर वे राजनीति करते हैं। कोचिंग विवाद में खान सर की भूमिका की पूरी और जांच होना चाहिए।

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लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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