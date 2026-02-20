तेजस्वी का दावा- नीतीश ने गृह विभाग छोड़ा तो अपराध बढ़ गए, सम्राट बोले- फैसले CM ही ले रहे

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने गृह विभाग छोड़कर भाजपा को दिया उसके बाद से बिहार में अपराध बेलगाम हैं। इस पर गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि सिर्फ दायित्व बदला है, नेता अब भी नीतीश कुमार ही हैं।

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को राज्य में बढ़ते अपराध पर एनडीए सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह विभाग छोड़ दिया तो राज्य में अपराध चरम पर पहुंच गए। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सीएम बेसहाय हो गए हैं, इसलिए उन्होंने सबसे अहम माने जाना वाला गृह विभाग अपनी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी (BJP) को दे दिया। दूसरी ओर, डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सदन में स्पष्ट किया कि सरकार में दायित्व बदला गया है, लेकिन नेता अब भी नीतीश कुमार ही हैं। सरकार के सभी अंतिम फैसले सीएम ही लेते हैं।

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत में नीतीश सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में अपराध बेलगाम हो गए हैं और सरकार अपराधियों को बचा रही है। तेजस्वी ने कहा, "मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में हैं, उनको कोई मतलब नहीं रह गया है।"

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री सबसे अहम माने जाने वाला गृह विभाग अपने पास रखता है। मगर नीतीश कुमार ने इस बार यह विभाग भाजपा को दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों में अपराध सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं। भाजपा और सरकार क द्वारा अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है।

सम्राट चौधरी का तेजस्वी पर पलटवार गृह विभाग के बजट पर बोलते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विधानसभा में शुक्रवार को तेजस्वी के इस बयान का पलटवार किया। उन्होंने कहा, "नीतीश कुमार 20 साल से गृह विभाग अपने पास रखे हुए थे। आज भी कोई गलतफहमी में ना रहें। नीतीश के नेतृत्व वाली ही सरकार है। सबके मुखिया नीतीश कुमार हैं। सिर्फ दायित्व बदला है, मैं वित्त मंत्री से गृह मंत्री बन गया, लेकिन नेता नीतीश कुमार हैं। आखिरी फैसला नीतीश कुमार का ही होता है।"

बिहार में अपराध बढ़ने के आरोपों का पलटवार करते हुए गृह मंत्री ने सदन में कहा कि अपराध हुए हैं तो गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। हत्या और डकैती के मामले में 7000 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 2500 से अधिक लुटेरों को पकड़ा गया। पुलिस पर हमला करने वाले 2700 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें जवाब भी दिया गया। किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं गया है।