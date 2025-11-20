Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsTejashwi breaks silence six days after election results with post to Nitish calls for change
नीतीश के नाम पोस्ट से तेजस्वी ने चुनाव रिजल्ट के 6 दिन बाद चुप्पी तोड़ी, परिवर्तन की बात कही

नीतीश के नाम पोस्ट से तेजस्वी ने चुनाव रिजल्ट के 6 दिन बाद चुप्पी तोड़ी, परिवर्तन की बात कही

संक्षेप: तेजस्वी यादव ने 10 वीं बार सीएम बनने पर नीतीश कुमार और उनके सभी सहयोगियों को बधाई देते हुए जनता के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की कामना की है।

Thu, 20 Nov 2025 02:59 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Tejaswi congratulates Nitish: बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की शर्मनाक हार के बाद तेजस्वी यादव का पहला सार्वजनिक बयान आया है। नीतीश कुमार ने नाम सोशल मीडिया पोस्ट से उन्होंने चुप्पी तोड़ी है। तेजस्वी यादव ने 10 वीं बार सीएम बनने पर नीतीश कुमार और उनके सभी सहयोगियों को बधाई देते हुए जनता के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की कामना की है।

सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर तेजस्वी यादव ने लिखा है, "आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई। मंत्रिपरिषद् के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले बिहार सरकार के सभी मंत्रियों को हार्दिक शुभकामनाएँ। आशा है नई सरकार जिम्मेदारीपूर्ण लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतर अपने वादों एवं घोषणाओं को पूरा करेगी तथा बिहारवासियों के जीवन में सकारात्मक व गुणात्मक परिवर्तन लाएगी।"

तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि इस बार बिहार में परिवर्तन होगा। उन्होंने नीतीश सरकार को खटारा बताते हुए इसे अविलंब बदलने पर जोर दिया। वे खुद को भविष्य का सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करने लगे। लेकिन बिहार की जनता ने एक बार फिर से सत्ता का ताज नीतीश कुमार के सिर पर दसवीं बार रख दिया। इधर मात्र 25 सीटें लेकर तेजस्वी यादव खामोश हो गए। उनकी गतिविधियां दिख नहीं रहीं थी। नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को बधाई देने के लिए पोस्ट लिखकर चुप्पी तोड़ी।

नीतीश 10.0 सरकार में सीएम के अलावे कुल 26 मंत्री हैं। बीजेपी, जेडीयू, रालोमो, लोजपा आर और हम पार्टी के विधायक मंत्री बने हैं।

मंत्री पद की शपथ लेने वालों की सूची-

नीतीश कुमार जेडीयू, सीएम

सम्राट चौधरी बीजेपी, डिप्टी सीएम

विजय कुमार सिन्हा बीजेपी, डिप्टी सीएम

विजय कुमार चौधरी जेडीयू

बिजेंद्र प्रसाद यादव जेडीयू

श्रवण कुमार जेडीयू

मंगल पांडेय बीजेपी

दिलीप जायसवाल बीजेपी

अशोक चौधरी जेडीयू

लेशी सिंह जेडीयू

मदन साहनी जेडीयू

नितिन नबीन बीजेपी

रामकृपाल यादव बीजेपी

संतोष सुमन हम

सुनील कुमार जेडीयू

जमा खान जेडीयू

संजय सिंह टाइगर बीजेपी

अरुण शंकर प्रसाद बीजेपी

सुरेंद्र मेहता बीजेपी

नारायण प्रसाद बीजेपी

रमा निषाद बीजेपी

लखेंद्र कुमार रौशन बीजेपी

श्रेयसी सिंह बीजेपी

प्रमोद कुमार बीजेपी

संजय पासवान लोजपा-आर

संजय कुमार सिंह लोजपा-आर

दीपक प्रकाश रालोमो

