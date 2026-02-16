Hindustan Hindi News
तेजस्वी माफी मांगे, 'बेचारा' पर विधानसभा में भारी बवाल; सत्ता और विपक्ष ने पोस्टर लहराया

Feb 16, 2026 03:12 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
रामविलास पासवान के लिए बेचारा शब्द उपयोग करने पर बिहार विधानसभा में जोरदार बवाल हुआ। लोजपा आर ने इस पर तेजस्वी यादव से सदन में आकर माफी मांगने की मांग की। पार्टी विधायक राजू तिवारी ने इसे अपने नेता का अपमान बताया। 

पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक(केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पिता) रामविलास पासवान के लिए बेचारा शब्द उपयोग करने पर बिहार विधानसभा में जोरदार बवाल हुआ। लोजपा आर ने इस पर तेजस्वी यादव से सदन में आकर माफी मांगने की मांग की। पार्टी विधायक राजू तिवारी ने इसे अपने नेता का अपमान बताया। सदन में सत्ताधारी और विपक्ष दोनों ओर से पोस्टर लहराए गए। इससे पहले लोजपा आर के जमुई सांसद अरुण कुमार भारती ने भी आपत्ति जताई। राजद विधायक सह पू्र्व मंत्री सर्वजीत कुमार ने रामविलास पासवान के लिए बेचारा शब्द का इस्तेमाल किया था। हालांकि सोमवार को उन्होंने इस पर सफाई भी दी।

सदन की कार्यवाही शुरु होते ही विधानसभा में रामविलास पासवान के मुद्दे पर बवाल होने लगा। पक्ष और विपक्ष के नेता हाथों में तख्ती लेकर हंगामा करने लगेष अध्यक्ष प्रेम कुमार सबको शांत रहने और बैठ जाने की अपील करते रहे लेकिन किसी ने भी बात नहीं सुनी।भारी हंगामे के बीच सदन में प्रश्नकाल शुरु हुआ। लेलिन नारेबाजी और शोर शऱाबे का दौर नहीं थमा।

राजू तिवारी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की की पार्टी ने के नेता ने उनके नेता और गरीबो के मसीहा रामविलास पासवान को लेकर विवादित बयान दिया है। इसके लिए तेजस्वी सदन में आएं और सबके सामने माफी मांगे। राजू तिवारी के इतना कहते ही विपक्ष के विधायक अपने-अपने हाथों में तख्ती लेकर खड़ा हो गए। इस पर सत्ता पक्ष के विधायक भी उग्र हो गए। हाथों में तख्ती लेकर खड़ा हो गए सदन में भारी बवाल का माहौल बन गया।

राजू तिवारी ने कहा कि जिन्होंने देश भर में दलितों, पिछड़ों का मान सम्मान बढ़ाया उनके अपमान से भी राजद के नेता पीछ नहीं हटते और लालू जी खुद को गरीबों का मसीहा कहते हैं। यह कतई स्वीकार नहीं है। हमारे नेता का अपमान करने वाले और कराने वाले सार्वजनिक रूप से माफी मांगें।

सोमवार को विधानसभा परिसर में सर्वजीत कुमार(राजद विधायक) ने कहा कि सदन में कहा था कि बेचारे रामविलास पासवान अगर सदन में होते तो हमारी आवाज बुलंद करते। लेकिन आज उनकी कमी बहुत खल रही है। ऐसा कहकर मैंने उनका सम्मान किया था। उन्हें अपमानित करने जैसी कोई बात नहीं है। एनडीए के नेता बिना वजह राजनीति करते हैं। हम तो उनकी प्रतिमा लगाने की मांग करते हैं। बेचारा शब्द श्रद्धा की भाषा है। दलित की बात करने वाले का पुतला दहन हो रहा है। इससे पता चलता है कि चिराग पासवान दलित विरोधी है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

